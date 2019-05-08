Кому нужны «земли без людей» вместо Новороссии? • 306 • Политика Атака на советника президента Сергея Глазьева – часть подковёрной игры по срыву российской политики в отношении Донбасса и Украины Автор:

Холмогоров Егор Сергея Глазьева обвиняют в том, что в своей статье «Оккупация» он то ли подозревает евреев в желании заселить расстреливаемый украинскими карателями Донбасс, то ли предлагает им это сделать. Господин Песков (пресс-секретарь президента России – прим. редакции) уже отвечает анонимным источникам, что Путин не имеет никакого отношения к этому мнению Глазьева, а само это мнение, возможно, некорректное, но не точно, так как контекста он не видел. Сергей Юрьевич протестует против клеветнической интерпретации своей статьи – в ней нет ни слова про евреев, а в цитируемом фрагменте нет ни слова про Донбасс. Начать приходится с того, что Сергея Глазьева обвиняют. И дальше уже не важно в чём. Просто: Сергея Глазьева обвиняют. Сколько себя помню, либеральная мафия в нашей политике и журналистике изобретает поводы, чтобы обвинить Глазьева хоть в чём-нибудь. Последовательно стоящий на защите русских национальных интересов и социального государства академик-экономист, критик деиндустриализации, неадекватной финансовой политики и утраты Россией экономического суверенитета – слишком неудобен. Глазьев катастрофически неудобен этой публике, нарушая её монополию экономической и политической экспертизы. С. Глазьев. Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС Поэтому закидывание Глазьева грязью является чем-то вроде священного ритуала либерального племени. Едва ли не любое публичное высказывание Сергея Юрьевича становится предметом массированной атаки СМИ из разряда «Эхо Москвы» с элементами доноса. Задача – если и не заставить президента избавиться от неудобного этой публике советника, то хотя бы сделать все его мнения маргинальными и заранее одиозными. Ну а средств – передёргиваний, подмены слов даже в закавыченных цитатах, крикливых и лживых заголовков – стесняться в этой среде не принято. Вот как подает позицию Глазьева Gazeta.Ru: Не исключён «массовый переезд на зачищенные от русского населения земли Донбасса уставших от постоянной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной». Обратите внимание на кавычки, создающие впечатление, что речь идёт о подлинной цитате из текста Глазьева. Ещё круче излагает «Эхо Москвы»: Для того, чтобы жители Земли обетованной перебрались в Донбасс, регион нужно будет зачистить от русских. Так считает советник российского президента Сергей Глазьев. Здесь уже подопечные Алексея Венедиктова решили и вовсе не стесняться и создать у торопливого читателя впечатление, что это сам Глазьев считает нужным зачистить Донбасс от русских, чтобы жители Земли обетованной туда перебрались. Помню, как лет пятнадцать назад мне пришлось выступать с Венедиктовым перед студентами журфака на тему журналистской этики. Смысл речей знаменитого главреда «Эха» сводился к тому, что журналистскую этику нарушать, конечно, нельзя, но если очень хочется и ради святого либерального дела, то можно. С тех пор стандарты, как видим, смягчились – не только можно, но и нужно, и не только по важнейшим вопросам, но и, в общем-то, по мелочам. И тут быстро удалось достичь каких-то прямо Голанских высот бесстыдства с прямым искажением действительно сказанного. А. Венедиктов. Фото: StockphotoVideo / Shutterstock.com Что же на самом деле такого неприятного для этой публики написал академик Глазьев? Обратив внимание на то, что администрация Трампа сделала ставку на крайне правые силы в Израиле, он предположил, что в связи с этим изменится и перечень задач, стоящих перед властями марионеточной для США Украины. Я не исключаю, например, возможности массового переезда на «зачищенные» от русского населения земли Юго-Востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной – так же, как бегущих из исламизирующейся Европы христиан. Как видим, смысл высказывания Глазьева вполне ясен. Обезлюдевшую за годы майданного безумия Украину Зеленского Запад может превратить в своего рода «отстойник» для своих внутренних беженцев – израильтян, уставших от ежедневных ракетных обстрелов из Газы, которые будут всё учащаться в связи с взятым Трампом курсом на превращение Израиля в прокси-агрессора против Ирана, для выдавливаемых из исламизирующейся Европы христиан. Причём «дранг нах Остен» будет подаваться в последнем случае как удобная и соблазнительная альтернатива трудной борьбе христианских народов Европы за собственные национальные государства. Есть ли что-то невозможное в таком сценарии? Ничего невозможного нет. И не только потому, что Новороссия уже играла роль убежища при Екатерине II, о чём напомнил Глазьев, – конечно, ситуации заселяемой Россией степи и нынешней «расселяемой» Украины принципиально различны. И не только потому, что проект «Крымского Израиля» вполне серьёзно обсуждался в большевистском руководстве СССР в 1920–30-е годы. Но и потому, что должно же иметь какое-то разумное объяснение превращение Украины в Дикое Поле, целенаправленно проводимое Западом? Страна деиндустриализуется, обезлюдевает, разрушаются дороги, теряются жизненные перспективы, гуляют эпидемии… Всё это уже слишком напоминает истребление индейцев в пампасах. Кто-то же должен занять их место? Кому-то же нужны эти земли без людей? И если вместо израильтян там окажутся, к примеру, африканские беженцы, которых Европе больше негде разместить, то лучше нам от этого не станет. Речь здесь идет именно о Юго-Востоке Украины, части русского мира, находящейся, как справедливо и точно заметил Глазьев, под оккупацией, а не об уже освобожденном от оккупантов Донбассе, как пытаются создать впечатление либеральные СМИ. Фото: www.globallookpress.com Именно потому, что Донбасс свободен от Украины, участь индейцев ему не угрожает. И, кстати, раздача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР скорее укрепит их «оседлость», а не вытолкнет их из республик. До сих пор дончанам и луганчанам приходилось, в надежде воссоединиться с Россией, выезжать на «Большую землю», чтобы закрепиться хоть как-то и кем-то ради получения РВП и ВНЖ. Сегодня, ощущая себя полноправными гражданами России, они смогут спокойно остаться в собственном доме на Донбассе в уверенности, что Родина их защитит и что Украина уже назад не вернётся. А вот для остальной прорусской части Украины донбасский коридор к российскому гражданству может стать и в самом деле «пылесосом» – ценность гражданства республик многократно возрастёт, многие начнут стараться перебраться в них, а через них в Россию, тем самым «оголяя фронт» Русского мира в других областях Украины. В Совфеде сочли дипломатическим демаршем решение Ирана по СВПД Именно с этим аспектом связан центральный тезис Глазьева в его статье «Оккупация», от которого и пытаются отвлечь внимание публики истерикой по еврейскому вопросу. Россия не должна ограничивать зону защиты своих людей Донбассом. Весь Юго-Восток Украины, вся Новороссия – это пространство Русского мира. Отказавшись от его защиты в 2014 году, мы совершили непростительную ошибку и тяжёлое преступление, повлекшее за собой гибель тысяч людей. Мы, по сути, отдали в оккупацию и на разорение Западом земли, за которые столетиями потом и кровью сражались русские люди. И, что ещё страшнее, отдали русских людей на растерзание или на медленное зомбирование и дерусификацию, осуществляемую украинской пропагандой и террором «языкового закона». И то, что на новом этапе террор и зомбирование будут осуществляться не шоколадным зайцем с кровавым коктейлем внутри, а смешным и прикольным Зеленским, сущности политики дерусификации, скорее всего, не изменит, поскольку это меню заказывается не в Киеве, а в Вашингтоне. Нравится Зеленскому или нет, но делать он будет то, что ему поручат. В. Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Глазьев решительно призывает противостоять не конкретным проявлениям оккупации, а самому её факту. Призывает осознать, что Новороссия – это насильственно ампутированная часть нашего национального русского тела, и если не озаботиться тем, чтобы её поскорее «пришить», то скорее рано, чем поздно, она отомрет, так как население и культура этой земли будут попросту заменены, что, в свою очередь, приведёт к постоянному ослаблению России, которая от такого удара на южном направлении не оправится. Истерией с придумыванием за Глазьева текста, которого он не писал, нам хотят отвести глаза от основного содержания его статьи. Не новость, что когда нужно отвлечь внимание от той или иной важной темы или высказывания, наши, равно как и западные, либеральные СМИ имеют привычку кричать: «Евреи!». Это стандартный приём, и ради сохранения работоспособности этого приёма антисемитизм через определённую агентурную сеть искусственно поддерживается даже там, где для него нет никакой объективной почвы, иначе как объяснить традиционно вылезающий из года в год клоунский номер «Гозман против Дня Победы»? И тем важнее, чтобы за этим визгом и шиканием не прошла незамеченной главная мысль статьи академика Глазьева, с которой невозможно не согласиться (при том, что по частностям в этом тексте есть с чем поспорить): Чтобы предотвратить разгром Русского мира, мы должны осознать своё неразрывное единство с той частью русского народа, который сегодня безмерно страдает от притеснений на Украине. Преступления, ежедневно совершаемые американскими марионетками в Киеве, – это преступления против нас. Мы несём ответственность за судьбу миллионов русских людей, ставших жертвами геноцида со стороны выращенных спецслужбами государств НАТО необандеровцев… Нам нужно проводить системную политику освобождения Украины от русофобствующего неонацистского режима в интересах её собственного народа. Понятную, легитимную, открытую, последовательную и честную. Но есть у этой истории, по моему предположению, и чисто прикладной, аппаратный аспект. Ожесточённая медийная атака на Глазьева напрямую связана с аппаратной борьбой, ведущейся вокруг кандидатуры нового кремлёвского куратора донбасских республик. Наиболее вероятной кандидатурой на этот пост считается Михаил Бабич, недавно покинувший пост посла в Минске и уже начавший работу с республиками. Не секрет, что в Кремле по вопросам международной политики, особенно в «горячих точках», существует аппаратный спор между МИДом и силовиками, часто обусловленный разницей взглядов и подходов во взаимоотношениях с партнерами, – отмечает телеграм-канал «Нижегородский олень». – Если в Белоруссии «дипломатическая партия» доказала целесообразность более мягкого подхода, … то на украинском направлении, где ситуация сложнее, а на территории ведутся боевые действия – позиции силовиков крепче. В отношении Украины выбрана жёсткая линия. В ЛДНР готовятся отражать военную агрессию. В эту логику вписывается и решение о выдаче паспортов РФ жителям республик. Кроме того, в Кремле знают о том, что западные покровители Зеленского–Коломойского, которые интегрированы в мировые элиты куда сильнее, чем Пётр Порошенко, требуют от своих сателлитов начать на территории ЛДНР активные боевые действия. М. Бабич. Фото: www.globallookpress.com Мстить Порошенко не будет: Коломойский пообещал вернуться на Украину Атака на Сергея Глазьева, известного как идеологический архитектор Новороссии и убеждённый сторонник «жёсткой линии» в отношении киевского режима, это часть кампании «ястребов невмешательства» по ослаблению приверженцев жёсткой линии. Попытка дискредитировать её сторонников, выставив при помощи приписанных высказываний одиозными антисемитами. Именно поэтому ради такого, в общем-то, яйца выеденного не стоящего повода задействованы серьёзные политтехнологические мощности. Например, «ЦПТ» Алексея Макаркина внезапно разражается целой экспертизой в духе доносов по одиозной 282-й статье: Невозможно предложить иную интерпретацию слов Глазьева кроме той, которую выдвинула пресса. А само высказывание находится в русле антисемитской конспирологии, которая свойственна российским «национал-патриотам». Тут всё в одном флаконе – и русофобская ненависть к национал-патриотам, и попытка с помощью лжеэкспертизы «отмыть» прямую клевету, и искажение глазьевских слов прессой. Всё это выстраивается в нехитрую интригу. Новоизбранный президент Украины и его куратор олигарх Коломойский – евреи. Представить сторонников жёсткой линии антисемитами – значит доказать их неспособность к продуктивному взаимодействию с этими новыми хозяевами Киева (хотя почему, собственно, – альянсы евреев и даже убеждённых сионистов и антисемитов в истории имелись сплошь и рядом и даже были довольно продуктивны, так как обе стороны точно знали, что хотят). А если убедить Кремль в этом, то можно попытаться блокировать или ослабить кадровые назначения, укладывающиеся в логику жёсткой линии. Так что, целя в Глазьева, целят на самом деле и в кандидатуру Бабича, и во всю принципиальную политику России на Донбассе. Целят те самые лица, усилиями которых Россия в 2014 году оказалась «нейтральной» и мы приняли на себя часть вины и за кровь сожжённых в Одессе, и за убитых детей Горловки. Не знаю, хотят ли они кого-то заселить на земли, оставшиеся после убитых, или их просто устроит пустыня на месте части Русского мира, но факт остается фактом – этой публике и в самом деле нужны земли без людей. Без русских людей. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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