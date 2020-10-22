Кому нужны новые военно-морские базы на Украине • 119 • Украина

Анонсированное Владимиром Зеленским в послании к парламенту строительство двух военно-морских баз поначалу представляется нелепой затеей, не отвечающей реальным потребностям достаточно бедных в количественном и качественном отношении ВМС Украины

Весь наличный состав кораблей легко может быть размещен в уже имеющихся портах Одессы и Николаева. Впрочем, он там в основном и дислоцирован. Правда, украинское руководство вынашивает амбициозные планы закупить и построить новые суда.



И на сей раз это совсем не прожектерство, столь свойственное правящей команде. 5 июля в Одессе президент Украины объявил о намерении превратить Украину в военно-морскую державу, каковой она сейчас точно не является ввиду того, что, как считают многие эксперты, за время, прошедшее с обретения независимости после развала СССР, свой военно-морской флот она фактически утратила.



Как ни странно, заявления Зленского покоятся на довольно серьезной почве. Заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква в интервью агентству Интерфакс-Украина рассказал, как планируется реализовать проект «восстановления» ВМС. Во время недавнего визита украинской делегации в Лондон Зеленскому были представлены британские кампании, которые занимаются строительством военно-морских объектов. Они должны будут участвовать в строительных работах на Украине. Украинский министр обороны в эту же поездку подписал меморандум об усилении сотрудничества в военно-технической сфере между Украиной и Британией, который предусматривает выделение кредита в размере £1,25 млрд ($1,6 млрд) на совместные проекты в оборонной отрасли. По словам замглавы офиса, часть этой суммы может быть использована для создания баз. Правда деньги пока еще не дали. Жовка также указал на их локализацию. Одна будет находиться на Черном море, другая — на Азовском.



Речь также идет об увеличении количества боевых единиц. По данным издания «Европейская правда», на Украине может быть налажена сборка британских катеров. В общей сложности их должны быть построено 8. The Telegraph пишет, что по всей вероятности, Украине передадут документацию на производство ракетного катера типа Barzan. Это устаревшая модель, в последний раз заказ на суда такого типа был выполнен в 1990-е годы. Более современными средствами обороны Лондон с Украиной делиться явно не желает, но Киев рад и этому, поскольку на фоне имеющихся у Украины образцов британские катера выглядят как чудо самой современной военной техники. Новые корабли будут оснащены, как украинскими, так и британскими ракетными комплексами.



Но даже с учетом расширенного состава флота две базы ни к чему: одной хватило бы за глаза. Это странное обстоятельство заставляет экспертов искать ответы, которых украинское руководство не дает. В вышеупомянутом интервью Игорь Жовка отверг предположение о том, что новые объекты станут местом дислокации ВМС Соединённого Королевства. А между тем, только так можно объяснить, для чего украинская власть начинает проект, который ей, во-первых, явно не по карману, во-вторых — перекрывает нужды, что нынешних, что будущих украинских ВМС.



Версия, которая снимает все вопросы, сводится к следующему: главными бенефициарами появления новых гаваней станут западные страны, в первую очередь США и Великобритания. НАТО сможет расширить свое пока не слишком значительное присутствие на побережье Украины, бросая таким образом новый вызов России. Реакция Москвы на планы украинского руководства пока достаточно сдержанная. «С учётом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует. Но опять же, повторяю, нужна дополнительная информация, о чём идёт речь», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Есть ли основания для беспокойства? Если украинские базы и впрямь станут местом базирования кораблей Североатлантического альянса, изменит ли это соотношение сил в акваториях Черного и Азовского морей, где сегодня доминирует российский флот?



Эксперты однозначно утверждают, что нет. Военный потенциал российских ВМС с учетом модернизации вооружений, ввода в эксплуатацию новых судов таков, что перекрыть его перекрыть его НАТО не сможет ни при каких обстоятельствах. Вывод напрашивается сам собой: усилия,, направленные на «сдерживание» России, даже при наличии новых дадут нулевой результат. Россия спокойно сможет достойным образом ответить на любую провокацию. Поэтому лучше, каук говорится, не начинать.

Анонсированное Владимиром Зеленским в послании к парламенту строительство двух военно-морских баз поначалу представляется нелепой затеей, не отвечающей реальным потребностям достаточно бедных в количественном и качественном отношении ВМС УкраиныВесь наличный состав кораблей легко может быть размещен в уже имеющихся портах Одессы и Николаева. Впрочем, он там в основном и дислоцирован. Правда, украинское руководство вынашивает амбициозные планы закупить и построить новые суда.И на сей раз это совсем не прожектерство, столь свойственное правящей команде. 5 июля в Одессе президент Украины объявил о намерении превратить Украину в военно-морскую державу, каковой она сейчас точно не является ввиду того, что, как считают многие эксперты, за время, прошедшее с обретения независимости после развала СССР, свой военно-морской флот она фактически утратила.Как ни странно, заявления Зленского покоятся на довольно серьезной почве. Заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква в интервью агентству Интерфакс-Украина рассказал, как планируется реализовать проект «восстановления» ВМС. Во время недавнего визита украинской делегации в Лондон Зеленскому были представлены британские кампании, которые занимаются строительством военно-морских объектов. Они должны будут участвовать в строительных работах на Украине. Украинский министр обороны в эту же поездку подписал меморандум об усилении сотрудничества в военно-технической сфере между Украиной и Британией, который предусматривает выделение кредита в размере £1,25 млрд ($1,6 млрд) на совместные проекты в оборонной отрасли. По словам замглавы офиса, часть этой суммы может быть использована для создания баз. Правда деньги пока еще не дали. Жовка также указал на их локализацию. Одна будет находиться на Черном море, другая — на Азовском.Речь также идет об увеличении количества боевых единиц. По данным издания «Европейская правда», на Украине может быть налажена сборка британских катеров. В общей сложности их должны быть построено 8. The Telegraph пишет, что по всей вероятности, Украине передадут документацию на производство ракетного катера типа Barzan. Это устаревшая модель, в последний раз заказ на суда такого типа был выполнен в 1990-е годы. Более современными средствами обороны Лондон с Украиной делиться явно не желает, но Киев рад и этому, поскольку на фоне имеющихся у Украины образцов британские катера выглядят как чудо самой современной военной техники. Новые корабли будут оснащены, как украинскими, так и британскими ракетными комплексами.Но даже с учетом расширенного состава флота две базы ни к чему: одной хватило бы за глаза. Это странное обстоятельство заставляет экспертов искать ответы, которых украинское руководство не дает. В вышеупомянутом интервью Игорь Жовка отверг предположение о том, что новые объекты станут местом дислокации ВМС Соединённого Королевства. А между тем, только так можно объяснить, для чего украинская власть начинает проект, который ей, во-первых, явно не по карману, во-вторых — перекрывает нужды, что нынешних, что будущих украинских ВМС.Версия, которая снимает все вопросы, сводится к следующему: главными бенефициарами появления новых гаваней станут западные страны, в первую очередь США и Великобритания. НАТО сможет расширить свое пока не слишком значительное присутствие на побережье Украины, бросая таким образом новый вызов России. Реакция Москвы на планы украинского руководства пока достаточно сдержанная. «С учётом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует. Но опять же, повторяю, нужна дополнительная информация, о чём идёт речь», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Есть ли основания для беспокойства? Если украинские базы и впрямь станут местом базирования кораблей Североатлантического альянса, изменит ли это соотношение сил в акваториях Черного и Азовского морей, где сегодня доминирует российский флот?Эксперты однозначно утверждают, что нет. Военный потенциал российских ВМС с учетом модернизации вооружений, ввода в эксплуатацию новых судов таков, что перекрыть его перекрыть его НАТО не сможет ни при каких обстоятельствах. Вывод напрашивается сам собой: усилия,, направленные на «сдерживание» России, даже при наличии новых дадут нулевой результат. Россия спокойно сможет достойным образом ответить на любую провокацию. Поэтому лучше, каук говорится, не начинать. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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