Кому нужны масштабные расстрелы в США или почему маньяки с таким успехом истребляют американцев

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Это может случиться в Америке каждый день. Очередной вооруженный маньяк заявится в школу, колледж, на концерт или на церковную службу, оставив за собой десятки трупов, дав старт уже которой по счету медийной кампании по запрету оружия в США и породив ощущение того, что речь идет о новой провокации

Последняя крупная демонстративная бойня американцев случилась 14 февраля в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" в Паркленде (штат Флорида), когда один из её бывших учащихся 19-летний Николас Круз, человек с очевидными психологическими отклонениями, убил 17 и ранил еще 14 человек. В отличие от обычного сценария злодей не был убит и находится в руках властей.

Капля камень точит

Читайте также 14:00 - 03 Октября Зачем нужна и кому выгодна провокация в Лас-Вегасе Трагические события в Лас-Вегасе, приведшие к гибели десятков и ранению сотен человек, больше похожи на провокацию, чем на действия террориста-одиночки

Есть такая поговорка: капля камень точит. Так и тут: очередная бойня американцев произошла в тот момент, когда нация еще не отошла от расстрела верующих в церкви в техасской глубинке, посетителей концерта в Лас-Вегасе (штат Невада), предыдущих происшествий такого рода. После них, пользуясь эмоциональным состоянием народа, многочисленные сторонники запрета на владение американцами огнестрельным оружием требовали на разные лады запретить населению владеть оружием, для начала – резко ограничить такую возможность. Этому упорно сопротивляются т.н. "оружейное лобби", президент США Дональд Трамп и консервативная часть американского общества. Они не используют имеющиеся у либералов и левых розовые очки и поэтому хорошо понимают, несмотря на весь свой американский патриотизм, что живут в очень нездоровой стране и поэтому реально нуждаются в "стволах", чтобы защитить себя и свои семьи от различных форм насилия. А оно автоматически начинается, как только в американских городах отключается свет… Тем более, что интересующиеся этой темой американцы знают, что основное число жертв приходится на бытовую преступность, прежде всего, на крупные города, которыми управляют демократы, находящиеся в первых рядах критиков доступности оружия в США. Но при этом они весьма снисходительно – кто по идеологическим соображениям, а кто и с дальним прицелом - относятся к деятельности банд чернокожих и "латиносов", сводящих кровавые счеты между собой и со всеми остальными на улицах Чикаго, Балтимора, Детройта или Сент-Луиса.

Беспорядки в Балтиморе. Фото: Patrick Semansky/AP/TASS

У бандитов, не устает повторять президент Трамп, оружие будет всегда, его не будет в случае запрета лишь у законопослушных граждан, которые не смогут себя защитить. Но даже ему приходится постепенно идти на уступки. Его позиция - правительство "не должно диктовать, какими видами оружия могут владеть порядочные люди" – начинает меняться.

Это произошло после того, как демократы, левые, либералы и стоящие за ними глобалисты с их влиянием на молодежь организовали по всей стране демонстрации и всевозможные акции протеста после последней бойни во Флориде, в том числе у Белого Дома и здания Конгресса США. Их многочисленные участники требовали ужесточить правила продажи оружия и обеспечить эффективную защиту школ. Трамп встречался для обсуждения этой проблемы с группами учащихся, представителями правоохранительных органов штатов и округов, губернаторами. Он сигнализировал, что поддержит повышение возрастного порога при продаже длинноствольного оружия с 18 лет до 21 года, как при покупке алкоголя, а также будет добиваться законодательного запрета недопущения превращения обычного оружия в скорострельное. Речь идет о т.н. "скользящих прикладах", резко повышающих поражающую способность некоторых видов оружия. Именно такое приспособление использовал маньяк, застреливший 58 человек на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе в октябре прошлого года. Или тот, кого объявили этим маньяком, потому что стрелявших на самом деле было минимум двое, что хорошо видно на случайной любительской видеосъемке.

Президент США Дональд Трамп: "Мы не хотим, чтобы больные люди имели право на оружие". Фото: www.globallookpress.com

"Мы не хотим, чтобы больные люди имели право на оружие. Мы введем более тщательные биографические проверки", - пообещал также Трамп.

Трампа делают и смешным, и равнодушным, и это - серьезно

Идея президента США вооружить учителей, хотя бы некоторых, хорошо умеющих обращаться с оружием, чтобы те могли в случае чего пристрелить очередного напавшего на школу или колледж "стрелка", или просто своим присутствием могли отпугнуть того от совершения преступления, не нашла понимая у его критиков. Очень типичным, но вдобавок и остроумным является такой комментарий: "Если в следующий раз теракт совершит какой-нибудь выживший из ума и уволенный учитель - Трамп предложит выдавать оружие всем ученикам.

Следующая логическая задача:что предложит Трамп, если теракт произойдет на территории детского сада"?

Как подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, Трамп считает, что "мы должны защищать права законопослушных американцев, но следить за тем, чтобы оружие не попадало в руки тех, кто представляет опасность для самих себя и для общества".

Тем не менее, Трампа продолжают смущать некоторые неувязки и с последним терактом, которые заставляют предположить, что и в этом случае речь может идти о сознательной провокации: охрана школы никак не отреагировала на действия 19-летнего юнца. Помощник шерифа, находившийся на месте событий, не сделал ничего, чтобы их предотвратить. Как раскопали американские СМИ, там же находись и еще трое его помощников, которые спокойно дожидались прибытия полицейского спецназа, пока "флоридский стрелок" спокойно убивал учащихся.

"Я уверен, что я бы забежал туда, даже если бы у меня не было при себе оружия",

– заявил в этой связи Трамп. Поверим ему.

А вот и еще одно косвенное подтверждение, что и на этот раз речь идет об использовании заинтересованными кругами нужного психопата: офис местного шерифа демонстративно игнорировал предупреждения звонивших по телефону наблюдательных граждан. Они предупреждали за несколько недель до очередной трагедии, что Николас Круз накапливает оружейный арсенал и что он может совершить нападение на школу.

На острие разворачивающейся пропагандистской кампании используются школьники из ставшего объектом нападения учебного заведения во Флориде. Их можно понять – они много чего пережили, но при этом опять же возникает ощущение, что их умело используют.

"Наше послание должностным лицам такое. Вы либо за нас, либо против нас. Мы гибнем, пока взрослые дяди валяют дурака", - огласил обращение оргкомитета протестов против огнестрельного оружия ученик школы "Марджори Стоунмэн Дуглас" Кэмерон Каски.

"Сколько еще из нас должны умереть и обагрить своей кровью классные комнаты в Америке из-за политиков, отказывающихся перейти от слов к делу",

- заявил в эфире телекомпании NBC другой учащийся школы - Дэвид Хогг.

Мы об этом предупреждали

Читайте также 12:00 - 07 Ноября Американцев будут убивать, пока они не разоружатся Очередной теракт, на этот раз в техасской глубинке, унес жизни около 30 человек, и еще столько же получили ранения. Это могло и может случиться с каждым американцем - их будут продолжать убивать "маньяки-одиночки", пока те не разоружатся

Невольно, этот ученик задал тот же самый вопрос, на который уже ответил "Царьград" в статье "Американцев будут убивать, пока они не разоружатся". Она появилась после теракта маньяка-одиночки, застреленного местным жителем, но убившего предварительно около 30 человек и свыше 30 ранив в баптистской церкви в Техасе. Чтобы ответить на него, каждому следует спросить себя: во-первых, почему, например, в Чехии или Швейцарии, где на руках у населения тоже имеется огромное количество огнестрельного оружия, ничего подобного – за редчайшими исключениями – не происходит. И во-вторых, раз это так часто происходит в США, то кому это выгодно?

И ответ тут может быть только один: единственная просматривающаяся цель массовых расстрелов американцев – добиться их разоружения, создать условия для отмены второй поправки к Конституции США, существующей с 1791 года и являющейся частью Билля о правах, гарантирующей гражданам право на хранение и ношение оружие. Мало того, - и именно этот пункт становится сейчас особенно актуальным - эта поправка позволяет народу воспользоваться правом на восстание против тиранического правительства, если оно будет нарушать конституционные права и свободы американцев. Согласно принятой в 1776 году Декларации независимости, американцы не только имеют право, но и должны "свергнуть такое правительство и создать новые гарантии обеспечения своей будущей безопасности".

Таким образом, пока американский народ вооружен, руки истеблишмента связаны. Его власть внутри США - ограничена. Пока у американцев на руках есть оружие, невозможно резко понизить их уровень жизни, иначе они взбунтуются. Им может также однажды надоесть "каяться" за свои традиции и историю (чтобы ограбить и резко понизить уровень жизни американцев, нужно вначале внушить им комплекс неполноценности). Они могут также однажды отказаться терпеть, как дискредитируют их религию, как им навязывают новые "ценности", власть "меньшинств". Это когда все мыслимые и немыслимые меньшинства помогают, не ведая того, самому главному меньшинству – денежному - в раскулачивании американской части "золотого миллиарда". Этот пресловутый "миллиард" в рамках "оптимизации расходов" на подданных глобалисты уничтожают по всему западному миру, но только у американцев и еще у очень немногих народов есть возможность этому воспротивиться, так как у них есть "стволы". Поэтому и приходится "воспитывать" людей в нужном духе: откажитесь от своего конституционного права иметь огнестрельное оружие, и вас перестанут убивать.

Еще раз повторим. Главные виновники гибели американцев от огнестрельного оружия это не сторонники Трампа – некие опереточные "белые супремасисты" и "расисты", и даже не маньяки, а чернокожие банды и мигранты из стран Латинской Америки. Именно они регулярно проливают реки крови на улицах американских городов. Пока у американцев не отберут оружие или не ограничат самым действенным образом к нему доступ, их будут постоянно вынуждать расстаться с этой привилегией самым беспощадным образом. Вокруг этого и идет борьба, прикрываемая озабоченностью за жизнь невинных детей и горем потерявших своих родных в вылазках вооруженных маньяков американцев.

Латышев Сергей