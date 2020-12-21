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Кому нужна война Грефа с Набиуллиной, и к чему она приведёт

21 декабря 2020, 14:45  •  92 • Политика
О столкновениях Германа Грефа и Эльвиры Набиуллиной Царьград рассказывал неоднократно. Свежей темой для противостояния стал цифровой рубль. Чем закончится война Набиуллиной и Грефа? Эксперты сделали предположения.
Большой разбор пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по итогам года в эфире программы "Царьград. Главное" организовал Юрий Пронько. Вместе с экспертами Пронько говорил о том, как Набиуллина провела 2020 год. В том числе подняли тему противостояния регулятора с главой крупнейшего банка России, Сбербанка, - Германом Грефом. О стычках Грефа и Набиуллиной Царьград рассказывал ещё на волне споров вокруг дополнительных комиссий Сбера, призванных компенсировать потери банка на фоне отмены банковского роуминга. Теперь спор ведётся вокруг цифрового рубля.
"Даже в публичную плоскость периодически вырывается, когда Набиуллина учит Грефа. А Греф заочно вставляет шпильки. Очно он её, конечно, побаивается учить, - сказал Юрий Пронько в подводке к теме. - При этом Греф выдвигает крайне амбициозные планы, и последняя презентация - яркое тому подтверждение".
В презентации Греф говорит о противостоянии иностранным экосистемам, которые будут разворачиваться на территории России. И одной из сфер, где он будет биться, станет цифровой рубль. Однако эксперты полагают, что лучше уж государственная монополия в системе того же цифрового рубля, чем монополия конкретного банка. В частности, такой позиции придерживается президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
"В любом случае важно объявить цель создания этой цифровой валюты", - отметил в эфире "Первого русского" Тосунян, подчеркнув, что отсутствие информации заставляет игроков рынка волноваться.
Не добавляет спокойствия и противостояние Грефа с Набиуллиной. И здесь, к слову, мнения экспертов в студии разошлись. Так, кандидат экономических наук Алексей Лапушкин уверен, что мы говорим об игроках одного поля, и их споры - это лишь "внутренние разборки":
"Внутри у них возникают какие-то споры. Бывает. Споры были разные за прошедшие годы, но позиции не менялись".
И даже заявление ЦБ о том, что банки как "прокладка" для создания цифровых кошельков не нужны, а работать напрямую с клиентами будет регулятор, Лапушкина в реальности войны не убедило:
"Это просто расторговка между ними", - отметил Лапушкин.
Экономист Антон Любич добавил, что цифровой рубль - это в любом случае будущее, от которого не уйти. И в этой связи опасения банкиров понятны. Те, кто не видит себя в этой системе, чувствуют сейчас тревогу.
"Сейчас банки зарабатывают на исключительно лёгких деньгах, а когда появится цифровой рубль, эта возможность улетучится. Придётся опять включать, извините, мозги, которые не все любят использовать по назначению".
Любич согласен с Лапушкиным в том, что война Грефа и Набиуллиной - это "большая расторговка", где делят вполне конкретный кусок пирога. И исходом войны, собственно, и станет определение владельца:
"Идёт торг. Либо будет цифровой рубль, который контролирует Центробанк, соответственно, люди открывают там кошельки или счета - как хотите назовите, и напрямую, минуя банки, друг с другом взаимодействуют. Либо эта структура создаётся Центробанком, а потом приватизируется и переходит в частные руки. Либо третий вариант, заимствованный в США, где в Конгресс буквально 3 декабря внесли законопроект о криптовалютах. Вы приносите доллары в ФРС, кладёте на счёт и в пределах ФРС начинается работать. Такая же схема возможна и в Москве, когда вы приносите деньги в Центробанк", - сказал эксперт.
Юрий Пронько, подводя итог беседы, отметил, что лично ему здесь хотелось бы победы Центробанка:
"Не Набиуллиной, а Центробанка как института государственного управления, - подчеркнул Пронько. - Прокладка в виде банкиров может быть исключена. Но, скорее всего, будет компромиссное решение".
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