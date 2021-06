Кому нужен закон о легализации каннабиса на Украине • 141 • Украина

2 июня в Верховную Раду внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса. Инициаторы - «соросята» всех мастей. Оно и понятно, ведь в случае принятия закона, Украина откроет доступ к государственному бюджету и кошелькам своих граждан целому ряду американских и канадских фармацевтических компаний



Взлом колониальных рынков



Тему разминали довольно долго, но полноценная пиар-кампания «легалайза» началась в 2019 году, когда экс-министр здравоохранения Украины с американским гражданством Ульяна Супрун заявила, что марихуана помогает при посттравматическом стрессовом расстройстве, обезболивает и не вызывает зависимости. «Доктора Смерть» поддержал соглава агрокомитета Союза украинских предпринимателей Олег Шевцов. По его словам, к 2024 году рынок каннабиса может вырасти с 20 млрд долларов до 63,5 млрд долларов и хорошо бы украинскому бизнесу поучаствовать в дележе такого пирога. Сомнительно, чтобы Супрун и ее сторонники были озабочены прибылями украинского бизнеса, их интересы лежат за океаном, но попробовать-то стоит. Тем более, что на Украине потенциальный рынок вроде бы есть.





Тот же Шевцов говорил о 2 млн пациентов, которым требуются лекарства на основе каннабиса. Среди них: эпилептики, онкобольные и ветераны войны в Донбассе. Те же 2 млн называла уже вначале текущего года нардеп от «Голоса» (все те же «соросята») Ольга Стефанишина. Она также отметила страдающих посттравматическим синдромом атошников как часть потенциального рынка нового для Украины продукта. Осенью 2020 года тему запустил президент Владимир Зеленский с помощью опроса во время местных выборов. Большинство опрошенных высказалось «за», что как бы легитимировало принятие решения.



В декабре глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в Верховной раде сообщил, что правительство приняло решение включить препараты из каннабиса в список отпускаемых по рецепту лекарств, а в апреле текущего года Кабмин исключил некоторые содержащие каннабис препараты из списка наркотиков. Таким образом для принятия закона все подготовили заранее. Законопроект о «легалайзе» медицинской конопли внесли, естественно, нардепы из «Голоса», «Слуги народа» и «Евросолидарности».



В пояснительной записке к документу сказано следующее: производство и применение данного продукта разрешено в 56 странах мира (США, Канада, Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и т.д.). Помимо чисто медицинских вопросов упрощение оборота конопли важно и для экономики, где растение используется в таких сферах как изготовление бумаги, одежды, текстильных волокон, строительстве и даже в энергетике. Все это приносит странам с «легалайзом» большие доходы. Рынок конопли только в США по прогнозам скоро превысит 44 млрд долларов, а казна некоторых штатов пополнится примерно на 300 млн долларов за счет налогообложения.



Но самое главное как всегда в конце. Помимо лечения больных принятие законопроекта, как указано в пояснительной записке, позволит:



— субъектам хозяйствования культивировать и использовать коноплю без нарушения международных обязательств Украины;



— создать условия для производства всяких разных продуктов, что увеличит позитивное сальдо внешнеэкономического оборота и укрепит национальную валюту;



— способствовать привлечению международных инвестиций в сельское хозяйство.



Здесь и таится подвох. Речь идет о том, чтобы наладить на Украине производство всего того, что указано выше, продавать продукцию за рубеж (позитивное сальдо внешнеэкономического оборота) и одновременно с этим повысить приток иностранных инвестиций в сельское хозяйство. Учитывая легализацию рынка земли и бэкграунд инициаторов законопроекта, речь может идти только об одном — открытии Украины для западных «конопляных» корпораций, которые, как указано, зарабатывают миллиарды и прогнозируют рост доходов за счет расширения рынков.



В данном случае под расширением нужно понимать взлом рынка находящейся в полуколониальном состоянии страны с помощью своих агентов во власти этой страны. Имеется в виду не только место для продажи, но, прежде всего, место для вывоза капитала — определяющее в империалистических отношениях грабящей и ограбляемой стран. Для производства продукции будут эксплуатировать украинскую землю (которую не жалко) и украинскую рабочую силу (которая дешевая), а основные прибыли выводить за рубеж. Такая экономическая политика требует не укрепления нацвалюты, а совсем наоборот — удержания ее на максимально низком уровне, насколько это возможно, чтобы поддерживать населения на грани вымирания, но не дать ему вымереть совсем. Ведь если прибыль — в долларах, а зарплаты для туземного населения и налоги, которые надо платить в туземную казну — в гривне, то какой курс выгодно поддерживать производителю?



Американский бизнес в опасности? Украина спешит на помощь



Но о ком все-таки речь? Главными драйверами роста рынка конопли являются США и Канада. Соответственно лидеры по продажам медицинского каннабиса тоже оттуда. Это такие фармацевтические компании как GW Pharmaceuticals, Zynerba Pharmaceuticals Inc., Cara Therapeutics, Tetra Bio Pharma Inc., Corbus Pharmaceuticals и другие.



Исследование Euromonitor International 2020 года говорит, что из 170-миллиардного рынка каннабиса только 30 млрд легальны. А из этих легальных 30 млрд 30% занимает медицинская конопля. Это значит, что фармацевтическому сектору есть куда расти в данном направлении, но нужна легализация в странах, еще не охваченных указанным рынком. Для этих вот компаний нужна, а не для украинских, которые по наивности надеются эффективно конкурировать с «акулами», еще и в условиях, когда украинское правительство создает максимально комфортные условия для бизнеса тех государств, в зависимости от которых оно находится. Это и понятно — во время усугубленного пандемией экономического кризиса империалистический центр будет зарабатывать даже на своих союзниках, не говоря уже о полуколониальной клиентеле.



Необходимость взламывания Украины объясняется и тем, что, по данным ряда экспертов, инвестирование в каннабисные активы довольно рискованное. Причин тому две: переоцененность акций компаний-производителей, вызванная рыночным ажиотажем и ожиданием больших продаж в будущем; политика стран, которые не хотят легализации конопли. Имеющийся рынок уже перенасыщен. Он рос за счет «легалайза» в Канаде, затем остановился и теперь требует новые «охотничьи угодья». Так что указанные факторы взаимосвязаны, поскольку ожидание роста продаж во многом связано именно с расширением внешнего рынка.



А теперь следим за руками. Данные исследования Marijuana Policy Project, в США медицинскую марихуану по рецепту врача употребляют примерно 3 млн человек. Украинские же политики и бизнесмены в один голос (хоть и не все они в партии «Голос») утверждают, что на Украине таких потенциальных пациентов — 2 млн. В Соединенных Штатах, мировом лидере по потреблению каннабиса, проживает 330 млн человек, а на Украине — хорошо, если 40 млн. Понимаете уровень катастрофы с одной стороны и уровень прибылей, которые ожидают здесь бизнес, с другой?



Причем часть из потенциальных покупателей — страдающие неврозами атошники, деньги на реабилитацию которых выделяет государство. У нас полно постановлений Кабмина, приказов Минсоцполитики и других нормативно-правовых документов, которые гарантируют психологическую реабилитацию участников АТО и Майдана за бюджетные средства. Поэтому разговоры про открытую рыночную конкуренцию — это чушь. Все хотят присосаться к надежным госзаказам, необходимость которых еще и можно обосновать идеологически. Доступ западных компаний к бюджету Украины гораздо лучше, чем «прозрачные условия для бизнеса».



Кстати, из конопли можно делать и упаковочные материалы — замену пластиковым пакетам. Так что в свете принятого на днях Верховной радой закона о запрете продажи пластиковых кульков (ну конечно исключительно по экологическим соображениям), «конопляный» законопроект начинает играть еще более яркими красками.

