Кому нести печаль свою? Бездомный полк офицеров • 85 • Аналитика

Все знают пословицу, которая начинается со слов «обещанного три года ждут». Но далеко не все в курсе, что у этой пословицы есть и вторая часть, которая ее оканчивает: «…а на четвертый отказывают!» В чем смысл этой пословицы, объяснять, думаю, не нужно. И так всё понятно. Гораздо страшнее, что она по-прежнему не только имеет место быть, но и очень актуальна. Особенно когда дело касается жилья.





У всех давно уже на слуху различные истории про долгострои, обманутых дольщиков, риелторские фирмы-однодневки… Одним словом, про всё, что касается жилищных вопросов. Однако то, о чем ниже пойдет речь, стоит особняком даже в этом ряду историй. И в первую очередь потому, что людей, ожидающих свои, честно заработанные квадратные метры жилья, водит за нос не какая-то строительная компания, обнаглевший чиновник или недобросовестный риелтор, а целое ведомство. Да не какое-нибудь, а одно из самых авторитетных в стране: Министерство обороны! При этом речь идет не о десятках, идущих на поводу, а о многих сотнях людей в погонах. Если быть совсем точными — о тысяче двухстах человек.



Кто-то из них еще служит; кто-то уволился в запас, отдав Родине двадцать пять — тридцать лет, а кто-то по возрасту уже перешёл в категорию отставников. Но у всех одна проблема: они не могут получить жильё, которое положено им согласно федерального закону «О статусе военнослужащих». И все это происходит не на необъятных просторах страны, а в одном регионе — в городе Москве. Главный парадокс заключается в том, что де-юре квартиры им предоставлены: в новых домах строящегося микрорайона на улице Левобережной. Де-факто же люди не могут в них въехать по банальной причине: дома не достроены и город не принимает их на свой баланс.



Согласно условиям госконтракта, генеральный подрядчик, компания «СУ-155», должна была построить эти дома и передать все квартиры военному ведомству в IV квартале 2014 года (проект реализовывался Министерством обороны РФ совместно с правительством Москвы). Однако что-то пошло не так, и в том же 2014-м подрядчик «СУ-155» обанкротился. Работы были полностью остановлены; ни одной квартиры военным не передали. Несмотря на это, Департамент жилищного обеспечения МО РФ распределил квартиры среди офицеров и граждан, уволенных с военной службы, выдав каждому на руки извещения о предварительном распределении конкретных жилых помещений в конкретных домах. Таким образом, галочка в графе «обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий по линии Минобороны РФ» была поставлена.



Владельцы виртуальных квартир, конечно же, расстроились, но особо драматизировать ситуацию не стали. В жизни случается всякое… Их заверили, что за достройку квартир в рамках госконтракта, заключенного с АО «Главное управление обустройства войск», взялся военный департамент. И в 2015-м все обязательно въедут в свои квартиры согласно имеющимся на руках извещениям. Затем, без дополнительных объяснений, срок въезда передвинули на один год. Потом еще на один, и еще, и еще… В нынешнем декабре будет ровно шесть лет, как целый полк офицеров (вместе с членами семей — почти дивизия) ошивается по различным московским углам, занимая в основном служебный фонд Минобороны. У кого-то из «счастливых» владельцев извещений за это время повзрослели дети, родив своих и прибавив в семью новых членов; кто-то не дожил, оставив жену в одиночку дожидаться собственного жилья…



Самое обидное, что, куда бы представители этого полка ни обращались, им отвечают: квартира вам выделена, осталось лишь подождать, когда город примет дома на баланс. Вот только сколько ждать, никто не знает. Даже замруководителя Департамента строительства МО РФ Сергей Панченко, который, отвечая на очередное обращение по данному вопросу, пояснил, что в Федеральном законе от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетные средства на завершение строительства указанных жилых домов не предусмотрены. Ни прибавить, ни убавить!



В связи с вышеизложенным интересен лишь один момент. Если бы сегодня за окном стояли 90-е, когда денег в стране не хватало даже на обеспечение военного ведомства горючкой для проведения учений, эту тему можно было бы даже не поднимать. Но сегодня ситуация поменялась кардинально. Активными темпами реализуется госпрограмма вооружения, проводятся сеждународные армейские игры и танковые биатлоны, ежегодно сдаются сотни тысяч квадратных метров служебного жилья для военнослужащих, возводится Главный храм Вооруженных сил… Неужели в военном ведомстве не хватает средств на доведение до ума домов, которые фактически построены? Сдаётся, что министр обороны Сергей Шойгу попросту не знает об этой проблеме, потому что в графе «Обеспечение жильем…» (см. выше) уже давно стоит галочка…



Все знают пословицу, которая начинается со слов «обещанного три года ждут». Но далеко не все в курсе, что у этой пословицы есть и вторая часть, которая ее оканчивает: «…а на четвертый отказывают!» В чем смысл этой пословицы, объяснять, думаю, не нужно. И так всё понятно. Гораздо страшнее, что она по-прежнему не только имеет место быть, но и очень актуальна. Особенно когда дело касается жилья.У всех давно уже на слуху различные истории про долгострои, обманутых дольщиков, риелторские фирмы-однодневки… Одним словом, про всё, что касается жилищных вопросов. Однако то, о чем ниже пойдет речь, стоит особняком даже в этом ряду историй. И в первую очередь потому, что людей, ожидающих свои, честно заработанные квадратные метры жилья, водит за нос не какая-то строительная компания, обнаглевший чиновник или недобросовестный риелтор, а целое ведомство. Да не какое-нибудь, а одно из самых авторитетных в стране: Министерство обороны! При этом речь идет не о десятках, идущих на поводу, а о многих сотнях людей в погонах. Если быть совсем точными — о тысяче двухстах человек.Кто-то из них еще служит; кто-то уволился в запас, отдав Родине двадцать пять — тридцать лет, а кто-то по возрасту уже перешёл в категорию отставников. Но у всех одна проблема: они не могут получить жильё, которое положено им согласно федерального закону «О статусе военнослужащих». И все это происходит не на необъятных просторах страны, а в одном регионе — в городе Москве. Главный парадокс заключается в том, что де-юре квартиры им предоставлены: в новых домах строящегося микрорайона на улице Левобережной. Де-факто же люди не могут в них въехать по банальной причине: дома не достроены и город не принимает их на свой баланс.Согласно условиям госконтракта, генеральный подрядчик, компания «СУ-155», должна была построить эти дома и передать все квартиры военному ведомству в IV квартале 2014 года (проект реализовывался Министерством обороны РФ совместно с правительством Москвы). Однако что-то пошло не так, и в том же 2014-м подрядчик «СУ-155» обанкротился. Работы были полностью остановлены; ни одной квартиры военным не передали. Несмотря на это, Департамент жилищного обеспечения МО РФ распределил квартиры среди офицеров и граждан, уволенных с военной службы, выдав каждому на руки извещения о предварительном распределении конкретных жилых помещений в конкретных домах. Таким образом, галочка в графе «обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий по линии Минобороны РФ» была поставлена.Владельцы виртуальных квартир, конечно же, расстроились, но особо драматизировать ситуацию не стали. В жизни случается всякое… Их заверили, что за достройку квартир в рамках госконтракта, заключенного с АО «Главное управление обустройства войск», взялся военный департамент. И в 2015-м все обязательно въедут в свои квартиры согласно имеющимся на руках извещениям. Затем, без дополнительных объяснений, срок въезда передвинули на один год. Потом еще на один, и еще, и еще… В нынешнем декабре будет ровно шесть лет, как целый полк офицеров (вместе с членами семей — почти дивизия) ошивается по различным московским углам, занимая в основном служебный фонд Минобороны. У кого-то из «счастливых» владельцев извещений за это время повзрослели дети, родив своих и прибавив в семью новых членов; кто-то не дожил, оставив жену в одиночку дожидаться собственного жилья…Самое обидное, что, куда бы представители этого полка ни обращались, им отвечают: квартира вам выделена, осталось лишь подождать, когда город примет дома на баланс. Вот только сколько ждать, никто не знает. Даже замруководителя Департамента строительства МО РФ Сергей Панченко, который, отвечая на очередное обращение по данному вопросу, пояснил, что в Федеральном законе от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетные средства на завершение строительства указанных жилых домов не предусмотрены. Ни прибавить, ни убавить!В связи с вышеизложенным интересен лишь один момент. Если бы сегодня за окном стояли 90-е, когда денег в стране не хватало даже на обеспечение военного ведомства горючкой для проведения учений, эту тему можно было бы даже не поднимать. Но сегодня ситуация поменялась кардинально. Активными темпами реализуется госпрограмма вооружения, проводятся сеждународные армейские игры и танковые биатлоны, ежегодно сдаются сотни тысяч квадратных метров служебного жилья для военнослужащих, возводится Главный храм Вооруженных сил… Неужели в военном ведомстве не хватает средств на доведение до ума домов, которые фактически построены? Сдаётся, что министр обороны Сергей Шойгу попросту не знает об этой проблеме, потому что в графе «Обеспечение жильем…» (см. выше) уже давно стоит галочка… Юрий Захаров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





85 Источник Похожие новости Диагноз доктора Делягина. Катастрофа уже случилась? «Ростех»: пила века или ударный инструмент? «Москитный флот» Украины: перспективы морской державы Саудовская Аравия "делает шаг к ядерной бомбе", готовясь к выборам в США Вездесущие санкции: США ударят Гонконгом по Китаю Доплаты за риск, сложность и ответственность для лётчиков, подводников, разведчиков, ракетчиков Новости партнеров