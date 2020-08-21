Кому не угодила русская вакцина? Расследование привело на Кипр

Организатором массированной информационной атаки на российскую вакцину является компания ООО "Медицинские информационные решения" ("МИР"), расположенная в оффшорной зоне Кипра.

Именно она создала мобильное приложение "Справочник врача", в котором проводился опрос медиков по поводу вакцины. Впоследствии многие западные СМИ ссылались на этот опрос, утверждая, что российский препарат якобы не вызывает доверия у врачей.

Как сообщает канал "Антипропаганда", главой ООО "МИР" выступает некий бизнесмен Константин Хоманов, а учредителем - ещё одна кипрская оффшорная фирма "Мединформ Холдинг Лимитед".

Отметим, что "МИР" оказался не единственным источником вбросов о российской вакцине. Медиаатаку также предприняли западные НКО, находящиеся на финансировании у американских сенаторов.

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Москву уже поздравил ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань, который высоко оценил препарат. А вот западные СМИ в большинстве своём отнеслись к вакцине критически. Они упрекнули Россию за то, что она якобы пренебрегла правилами безопасности в попытке выпустить вакцину первой.