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Кому не угодила русская вакцина? Расследование привело на Кипр

21 августа 2020, 16:25  •  53 • Политика
Журналисты узнали, кому не угодила русская вакцина от COVID. Расследование привело на Кипр.
Организатором массированной информационной атаки на российскую вакцину является компания ООО "Медицинские информационные решения" ("МИР"), расположенная в оффшорной зоне Кипра.
Именно она создала мобильное приложение "Справочник врача", в котором проводился опрос медиков по поводу вакцины. Впоследствии многие западные СМИ ссылались на этот опрос, утверждая, что российский препарат якобы не вызывает доверия у врачей.
Как сообщает канал "Антипропаганда", главой ООО "МИР" выступает некий бизнесмен Константин Хоманов, а учредителем - ещё одна кипрская оффшорная фирма "Мединформ Холдинг Лимитед".
Отметим, что "МИР" оказался не единственным источником вбросов о российской вакцине. Медиаатаку также предприняли западные НКО, находящиеся на финансировании у американских сенаторов.
Напомним, что президент России Владимир Путин ранее объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Москву уже поздравил ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань, который высоко оценил препарат. А вот западные СМИ в большинстве своём отнеслись к вакцине критически. Они упрекнули Россию за то, что она якобы пренебрегла правилами безопасности в попытке выпустить вакцину первой.

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