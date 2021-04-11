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Кому не понравится послание Путина: Интриги "башен Кремля" рассекретили

11 апреля 2021, 18:05  •  188 • Политика
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскрыл, о чём будет говорить в своём послании президент Владимир Путин. Судя по всему, прогноз Царьграда сбывается: послание понравится далеко не всем. Эксперты отметили, что все вбросы и интриги "башен Кремля" рассекречены.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отчасти рассекретил тему предстоящего 21 апреля послания президента Федеральному Собранию. В частности, в своём обращении глава страны озвучит проблемы развития страны после пандемии, а также обозначит системные меры поддержки.
Об этом Песков заявил в эфире нового выпуска проекта "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Напомним, ранее обозреватель Царьграда Андрей Перла уже предупреждал, что послание Путина понравится отнюдь не всем влиятельным людям в России, не всем "капитанам бизнеса".
Журналист обращает внимание на частые в последние дни - и совершенно немыслимые ранее - вбросы в информационное пространство. Например, через довольно известных журналистов-либералов, которых принято называть "башнями Кремля", вбрасывается нехитрая мысль о том, что врачи и учителя по сравнению с основной массой населения слишком хорошо живут (80 тысяч получает учитель в Санкт-Петербурге, пишет Миронова, более 100 тысяч в Москве). Да и пенсионеры живут неплохо.
"Зачем это начали вбрасывать? Видимо, для того, чтобы постепенно перенаправить огромные средства от реализации тех самых майских указов на поддержку чего-то другого. Чего-то, что лежит за пределами и социальной сферы, и строительной отрасли, и цифровых инноваций", - пишет Андрей Перла.
Автор полагает, что президент тоже об этих вбросах знает, но уверен в верности однажды выбранного направления. Для Путина развитие экономики - это по-прежнему рост за счёт повышения покупательной способности населения. А повысить покупательную способность можно, в том числе повышая зарплаты бюджетникам и пенсии, а также все остальные социальные выплаты.

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