Кому навредил упавший пиар-истребитель? • 105 • Аналитика

По поводу упавшего Су-57 поднялась неслабая такая шумиха. Дескать, чуть ли не крест на всей программе, первый серийный экземпляр и все такое. Зрада, как есть.



Правда, не совсем понятно, с чего вдруг такой шум. Самолеты падают. Причем делают это они систематически и регулярно, вне зависимости от страны происхождения и назначения. Просто падают.







Для сравнения: F-22 в аналогичных ситуациях бывали 10 раз, плюс отправили на то свет двух пилотов. И ничего, никто не кричит на весь мир. F-35 трижды уж ахнулись вдребезги.



Все в порядке вещей.



Тем более, раз речь идет не о чем-то для страны серьезном.



Кто-то сейчас может возразить, как это, несерьезно, обороноспособность страны на карте, самолет упал, все плохо, полимеры воруют…



Что, простите, упало?



Упал пиар-истребитель. Да, это немного неприятно, потому что его с опозданием на год, но должны были передать к новому году ВКС. Ну и что? Что изменилось?



Ничего.



Начнем с того, что первый самолет, кроме политических задач, не решает ничего. Как не решит ничего ни второй, ни десятый. Потому что все они – пиар-самолеты…



Сегодня за безопасность наших воздушных границ отвечают не Су-57. Это возложено на Су-35 и всех остальных (Су-30, МиГ-29СМТ и так далее). Производные модификации все от тех же Су-27 и МиГ-29.



Су-57… Ну, упал. Ну, разбился. Бывает. Но на боеспособности ВКС страны это не отразилось никоим образом. Собственно, первая партия из 12 самолетов (эскадрилья) – она ни о чем. Тем более что первые 10 из 12 самолетов будут собраны с двигателями «первого этапа».



Ну не можем мы пока наладить производство авиационных двигателей. Бывает. У нас санкции, газопроводы и много чего, не до двигателей.







Двигатель, по проекту с которым Су-57 мог бы летать на сверхзвуке без форсажа, – дело нужное. Но если не можем, что теперь? Застрелиться? Уволить и посадить всех причастных?



Ну полно, у нас не 1937-й год на дворе. Не я сказал, президент молвил!



Нет радара с АФАР…



Ладно, Н036, которая «Белка», в 2009 году показали на МАКСе. Торжественно и со всеми полагающимися криками «уря!» В 2019 на «Армии 2019» показали еще раз. Сказали – вот-вот будет.



Неужели так сложно подождать до 2029 года? Ну точно ведь будет! И тогда мы всему миру явим наш реальный истребитель пятого поколения, и тогда нагнем, повторим и все прочее.



Короче, дрожи, весь мир. Русские идут.



А пока с задачами по охране и обороне справятся нормальные истребители 4 поколения, отработанные и изученные, которые Су-35. А недосамолет недопятого поколения, который Су-57, вполне подождет, пока его доведут до ума. И сегодня, по сути, очередная модификация Су-27, которой является по факту Су-57, никому не нужна и не интересна.



Сказали же: пока Су-35 актуален, рваться на британский флаг не надо.



И рваться никто не будет, самое главное. Он в первую очередь ВКС не нужен, этот Су-57. Реально просто не нужен, потому что через 15 или 20 лет, когда он примет окончательный вид, под него надо будет готовить других пилотов. Эти, сегодняшние, на пенсии будут давно.



Кроме того, давайте честно и откровенно вспомним, для кого вообще делался этот пиар-истребитель?



Он делался для тех, кто его захочет купить. То есть разрабатывался он в кооперации с Индией, которая собиралась его эксплуатировать, а потом предполагалось продавать его, ну тем, кто не может осилить постройку самолета, но может заплатить.



На самом деле пятым поколением Су-57 пока что не является. Пока не будет РЛС с АФАР и нормального двигателя. Что индусы быстренько поняли и из проекта свалили.



Получился самолет, который никому не нужен. Нам не нужен, у нас лучше на вооружении стоят. Индусам не нужен, им пятое поколение подавай. Вообще никому не нужен, что-то там лепетали ребята из Перу о покупке 3 (ТРЕХ!!!!) самолетов, и Вьетнам про десяток «выражал заинтересованность».



Очередь за Су-57 как-то очень оперативно рассосалась благодаря индийским партнерам, вовремя поделившимися информацией о том, насколько Су-57 соответствует пятому поколению.



С другой стороны, мы что, не в курсе, кто есть эти бравые парни? Знаем прекрасно. Так что удивительного в поведении наших индийских партнеров нет ничего. Все закономерно.



Итак, Су-57 строился по заказу, в кооперации и для индусов, арабов и южноамериканцев. Причем давайте реально смотреть на вещи: с самого начала нам талдычили про «экспортный потенциал» и все прочее, никто не говорил, что его тысячами будут строить для ВКС.



Это мы с вами начали орать, что нам тоже нужно. И да, я сам тоже приложился к этому хору.



Ну и вот теперь, когда выяснилось, что всему миру Су-57 мягко говоря, не нужен, что остается? Правильно, довести до ума, поставить все-таки нормальный двигатель, нормальный радар, доделать, раз средства и ресурсы были потрачены, и продать самим себе.



А что, нормальный вариант. Сделать таким образом из пиар-истребителя просто истребитель.



У нас вообще слишком много «не имеющих аналогов в мире» с приставкой этой разработок. Есть пиар-танк. Есть пиар-БМП и пиар-БТР на базе пиар-танка. Есть пиар-подводный беспилотник. Есть пиар-ядерный хренолет.



И да, пиар-истребитель есть.



Убрать эту откровенно издевательскую приставку – дело неплохое и, возможно, даже для страны полезное. Вот только реально спешить не стоит. Быстро только плохие дела делаются, типа пиар-атомного авианосца и пиар-атомного эсминца.



А вот если что по делу, РЛС с АФАР, или там двигатель – тут надо спокойно. Примерно так, как двигатели к нашим кораблям. Не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой.



Куда, спрашивается, нам спешить? Что такое для России с ее тысячелетней историей лишние 20 лет, потраченные на постройку корабля? Да мелочь, прах на ветру.



Главное, чтобы прахом не пошло все, что реально должно охранять и оберегать наш покой. Вот это более насущная задача, нежели пиар-проекты военных менеджеров.



Так что появление первого «серийного» Су-57 — это был чистейшей воды пиар. Реклама, которая, как известно, двигатель торговли.



Так что ничего, кроме возможностей впихнуть самолет полупятого поколения, не разбилось. Главное – летчик катапультировался и жив-здоров был бы. Остальное – шлак и пиар. Еще наклепают.



И да, ущерба нашей обороноспособности никакого не нанесено. Это тоже важно. А репутация… Да ладно, дело наживное. У нас еще столько возможностей впереди, с пиар-бомбардировщиком и пиар-штурмовиком, например.



Главное – есть направление следования, остальное – мелочи. По поводу упавшего Су-57 поднялась неслабая такая шумиха. Дескать, чуть ли не крест на всей программе, первый серийный экземпляр и все такое. Зрада, как есть.Правда, не совсем понятно, с чего вдруг такой шум. Самолеты падают. Причем делают это они систематически и регулярно, вне зависимости от страны происхождения и назначения. Просто падают.Для сравнения: F-22 в аналогичных ситуациях бывали 10 раз, плюс отправили на то свет двух пилотов. И ничего, никто не кричит на весь мир. F-35 трижды уж ахнулись вдребезги.Все в порядке вещей.Тем более, раз речь идет не о чем-то для страны серьезном.Кто-то сейчас может возразить, как это, несерьезно, обороноспособность страны на карте, самолет упал, все плохо, полимеры воруют…Что, простите, упало?Упал пиар-истребитель. Да, это немного неприятно, потому что его с опозданием на год, но должны были передать к новому году ВКС. Ну и что? Что изменилось?Ничего.Начнем с того, что первый самолет, кроме политических задач, не решает ничего. Как не решит ничего ни второй, ни десятый. Потому что все они – пиар-самолеты…Сегодня за безопасность наших воздушных границ отвечают не Су-57. Это возложено на Су-35 и всех остальных (Су-30, МиГ-29СМТ и так далее). Производные модификации все от тех же Су-27 и МиГ-29.Су-57… Ну, упал. Ну, разбился. Бывает. Но на боеспособности ВКС страны это не отразилось никоим образом. Собственно, первая партия из 12 самолетов (эскадрилья) – она ни о чем. Тем более что первые 10 из 12 самолетов будут собраны с двигателями «первого этапа».Ну не можем мы пока наладить производство авиационных двигателей. Бывает. У нас санкции, газопроводы и много чего, не до двигателей.Двигатель, по проекту с которым Су-57 мог бы летать на сверхзвуке без форсажа, – дело нужное. Но если не можем, что теперь? Застрелиться? Уволить и посадить всех причастных?Ну полно, у нас не 1937-й год на дворе. Не я сказал, президент молвил!Нет радара с АФАР…Ладно, Н036, которая «Белка», в 2009 году показали на МАКСе. Торжественно и со всеми полагающимися криками «уря!» В 2019 на «Армии 2019» показали еще раз. Сказали – вот-вот будет.Неужели так сложно подождать до 2029 года? Ну точно ведь будет! И тогда мы всему миру явим наш реальный истребитель пятого поколения, и тогда нагнем, повторим и все прочее.Короче, дрожи, весь мир. Русские идут.А пока с задачами по охране и обороне справятся нормальные истребители 4 поколения, отработанные и изученные, которые Су-35. А недосамолет недопятого поколения, который Су-57, вполне подождет, пока его доведут до ума. И сегодня, по сути, очередная модификация Су-27, которой является по факту Су-57, никому не нужна и не интересна.Сказали же: пока Су-35 актуален, рваться на британский флаг не надо.И рваться никто не будет, самое главное. Он в первую очередь ВКС не нужен, этот Су-57. Реально просто не нужен, потому что через 15 или 20 лет, когда он примет окончательный вид, под него надо будет готовить других пилотов. Эти, сегодняшние, на пенсии будут давно.Кроме того, давайте честно и откровенно вспомним, для кого вообще делался этот пиар-истребитель?Он делался для тех, кто его захочет купить. То есть разрабатывался он в кооперации с Индией, которая собиралась его эксплуатировать, а потом предполагалось продавать его, ну тем, кто не может осилить постройку самолета, но может заплатить.На самом деле пятым поколением Су-57 пока что не является. Пока не будет РЛС с АФАР и нормального двигателя. Что индусы быстренько поняли и из проекта свалили.Получился самолет, который никому не нужен. Нам не нужен, у нас лучше на вооружении стоят. Индусам не нужен, им пятое поколение подавай. Вообще никому не нужен, что-то там лепетали ребята из Перу о покупке 3 (ТРЕХ!!!!) самолетов, и Вьетнам про десяток «выражал заинтересованность».Очередь за Су-57 как-то очень оперативно рассосалась благодаря индийским партнерам, вовремя поделившимися информацией о том, насколько Су-57 соответствует пятому поколению.С другой стороны, мы что, не в курсе, кто есть эти бравые парни? Знаем прекрасно. Так что удивительного в поведении наших индийских партнеров нет ничего. Все закономерно.Итак, Су-57 строился по заказу, в кооперации и для индусов, арабов и южноамериканцев. Причем давайте реально смотреть на вещи: с самого начала нам талдычили про «экспортный потенциал» и все прочее, никто не говорил, что его тысячами будут строить для ВКС.Это мы с вами начали орать, что нам тоже нужно. И да, я сам тоже приложился к этому хору.Ну и вот теперь, когда выяснилось, что всему миру Су-57 мягко говоря, не нужен, что остается? Правильно, довести до ума, поставить все-таки нормальный двигатель, нормальный радар, доделать, раз средства и ресурсы были потрачены, и продать самим себе.А что, нормальный вариант. Сделать таким образом из пиар-истребителя просто истребитель.У нас вообще слишком много «не имеющих аналогов в мире» с приставкой этой разработок. Есть пиар-танк. Есть пиар-БМП и пиар-БТР на базе пиар-танка. Есть пиар-подводный беспилотник. Есть пиар-ядерный хренолет.И да, пиар-истребитель есть.Убрать эту откровенно издевательскую приставку – дело неплохое и, возможно, даже для страны полезное. Вот только реально спешить не стоит. Быстро только плохие дела делаются, типа пиар-атомного авианосца и пиар-атомного эсминца.А вот если что по делу, РЛС с АФАР, или там двигатель – тут надо спокойно. Примерно так, как двигатели к нашим кораблям. Не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой.Куда, спрашивается, нам спешить? Что такое для России с ее тысячелетней историей лишние 20 лет, потраченные на постройку корабля? Да мелочь, прах на ветру.Главное, чтобы прахом не пошло все, что реально должно охранять и оберегать наш покой. Вот это более насущная задача, нежели пиар-проекты военных менеджеров.Так что появление первого «серийного» Су-57 — это был чистейшей воды пиар. Реклама, которая, как известно, двигатель торговли.Так что ничего, кроме возможностей впихнуть самолет полупятого поколения, не разбилось. Главное – летчик катапультировался и жив-здоров был бы. Остальное – шлак и пиар. Еще наклепают.И да, ущерба нашей обороноспособности никакого не нанесено. Это тоже важно. А репутация… Да ладно, дело наживное. У нас еще столько возможностей впереди, с пиар-бомбардировщиком и пиар-штурмовиком, например.Главное – есть направление следования, остальное – мелочи. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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