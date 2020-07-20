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Кому напиться, а кому заработать: как водка стала государственной

20 июля 2020, 04:00  •  56 • Аналитика
© РИА Новости / Сергей Субботин
К "огненной воде" в России всегда относились особо. Она была и бедой, и прибыльным бизнесом, и источником пополнения казны. 20 июля 1893 года производство спирта и водки в империи были монополизированы.
Кому напиться, а кому заработать: как водка стала государственной
03:00
Когда же водка впервые появилась на Руси? Над этим вопросом до сих пор ломают голову исследователи. Источники гласят: еще в XIV веке генуэзские купцы поставляли в Московское княжество виноградный спирт. Но его признали вредным и закупки прекратили. В XV столетии в стране появился "полугар": его делали путем выгонки спирта из ржаного сырья. До боли знакомое многим слово "перегар" возникло примерно тогда же. По одной из версий, рецепт первой русской водки был составлен монахом Чудова монастыря спустя век. А согласно распространенному мифу, появление этого напитка связано с именем Д.И. Менделеева. На самом деле это не так. Ученый написал диссертацию "О соединении спирта с водой". Но это была сугубо научная работа, не имевшая отношения к водке как таковой. Кстати, сам термин "водка" был закреплен в России еще в 1751 году императрицей Елизаветой Петровной.
© РИА Новости / Б.Манушин
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Столь же непросто дело обстоит и с взаимоотношениями государства с главной, опять-таки согласно мифологии, национальной "забавой": спиртными напитками. Первая жесткая монополия на алкоголь была введена еще в конце XV века Иваном III. Однако спустя какое-то время по стране прокатились "кабацкие бунты". Пришлось отпускать вожжи. Очередную госмонополию учредил Петр I, озабоченный пополнением казны для своих мегапроектов. Правда, это быстро вылилось в коррупцию и злоупотребления. Наступил очередной период "демократизации". Но казна стала быстро пустеть, а пьянство столь же стремительно расти.
В 1893 году министр финансов С.Ю. Витте внес в Государственный Совет предложение вернуть монополию на очистку спирта, а также производство и торговлю крепкими спиртными напитками. Импорт алкоголя отныне стал тоже прерогативой государства. А назвали происходящее "казенной продажей питей". Граф Сергей Витте красочно обосновал свою инициативу, которую реализовывали очень осторожно и постепенно. По его словам, кабатчики спаивают, развращают и грабят народ. Питейная торговля находится в жутком состоянии, чему необходимо немедленно положить конец. Витте как реформатор и патриот искренне верил, что качественное и доступное спиртное позволит решить проблему самогоноварения, искоренить стихийное пьянство и привить людям культуру употребления крепких напитков. Государственные мужи его поддержали. А немалое число заинтересованных предпринимателей и землевладельцев были против. Но государственной машине им противопоставить оказалось нечего.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Страна начала двигаться заданным Витте курсом. Параллельно росли доходы бюджета. К 1913 году он на четверть состоял из поступлений от монополии. Первая мировая война и две русские революции смешали все карты. Советское правительство сначала запретило производство и продажу водки: время было суровое. А потом взяло отрасль под контроль, тем самым де-факто унаследовав традиции разрушенной большевиками империи. Впрочем, после 1917 года зарождавшаяся в России "культура пития" была утеряна. Власти периодически затевали антиалкогольные кампании. Но радикально они ничего не меняли. Последняя такая кампания 1985-1990 годов принесла больше вреда, чем пользы: во многих союзных республиках просто вырубили виноградники, дав возможность дельцам массово и подпольно производить чудовищную "бормотуху".
Автор Сергей Ильин, Радио Sputnik
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