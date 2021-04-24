Кому на руку обострение в Донбассе: Политолог раскрыл план включения США в переговоры

ВСУ три раза за сутки обстреляли территорию ЛНР. "Это необходимо кураторам Киева, чтобы уничтожить не только минский дипломатический процесс, но и "нормандский формат", а затем включить в переговоры США.

Украина устраивает обстрелы Донбасса в надежде подключить США к переговорам по мирному урегулированию. Такое мнение высказал политолог Иван Мезюхо, комментируя недавние обстрелы ЛНР со стороны ВСУ.

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, Вооружённые силы Украины 22 апреля трижды открывали огонь по территории ЛНР. Интенсивные обстрелы с начала апреля возобновились не просто так, уверен политолог Мезюхо. Он считает, что власти Украины специально заготовили серию провокаций в преддверии обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Обращение главы Украины с предложением провести переговоры в Донбассе, также являются частью этой стратегии, уверен эксперт.

Вашингтон понимает, что РФ болезненно реагирует на обстрелы мирных жителей республик. США пытаются спровоцировать нашу страну, используя услуги своей марионетки Зеленского,

- отметил Иван Мезюхо в беседе с Nation News.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Запад проявляет избирательную слепоту в отношении военных преступлений ВСУ в Донбассе. Более того, западные СМИ обвиняют Россию в обострении ситуации.

Это необходимо кураторам Киева, чтобы уничтожить не только минский дипломатический процесс, но и "нормандский формат". США не участвуют ни в одном из них, а Зеленский публично выступает за подключение Вашингтона к вопросу,

- указывает политолог.

При этом он предупреждает, что выход Украины из Минских соглашений обернётся для неё утратой государственности. Потому что процессы развала страны ускорятся многократно.