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Кому на руку обострение в Донбассе: Политолог раскрыл план включения США в переговоры
24 апреля 2021, 00:20 • 94 • Политика
ВСУ три раза за сутки обстреляли территорию ЛНР. "Это необходимо кураторам Киева, чтобы уничтожить не только минский дипломатический процесс, но и "нормандский формат", а затем включить в переговоры США.
Украина устраивает обстрелы Донбасса в надежде подключить США к переговорам по мирному урегулированию. Такое мнение высказал политолог Иван Мезюхо, комментируя недавние обстрелы ЛНР со стороны ВСУ.
По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, Вооружённые силы Украины 22 апреля трижды открывали огонь по территории ЛНР. Интенсивные обстрелы с начала апреля возобновились не просто так, уверен политолог Мезюхо. Он считает, что власти Украины специально заготовили серию провокаций в преддверии обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Обращение главы Украины с предложением провести переговоры в Донбассе, также являются частью этой стратегии, уверен эксперт.
- отметил Иван Мезюхо в беседе с Nation News.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что Запад проявляет избирательную слепоту в отношении военных преступлений ВСУ в Донбассе. Более того, западные СМИ обвиняют Россию в обострении ситуации.
- указывает политолог.
При этом он предупреждает, что выход Украины из Минских соглашений обернётся для неё утратой государственности. Потому что процессы развала страны ускорятся многократно.
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