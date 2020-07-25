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Кому мешают русские памятники: На цели татарских националистов указал Мардан

25 июля 2020, 00:05  •  39 • Политика
Татарские националисты потребовали запретить установку креста в память о 435-летии со дня гибели Ермака. Кому помешали русские памятники, рассказал журналист Сергей Мардан.
В Тобольске местный предприниматель Аркадий Елфимов решил установить пятитонный каменный поклонный крест в честь покорителя Сибири и казачьего атамана Ермака. Однако нашлись те, кому это пришлось не по нраву, пишет журналист Сергей Мардан.
Он отмечает, что памятник планировалось установить в парке "Ермаково поле" 16 августа - в день 435-летия со дня гибели покорителя Сибири. Но против этого объединилась татарская общественность Тобольска и Тюменской области. Её представители обратились к губернатору региона Александру Моору с требованием остановить установку креста под предлогом того, что установка монумента якобы направлена на разжигание межнациональной розни и нарушение стабильности в отношениях между народами "в сегодняшних непростых условиях".
В письме к губернатору говорится, что установка креста Ермаку - это якобы выпад в сторону болезненной для коренного населения региона темы. Самого же покорителя Сибири обзывают захватчиком "чужого государства", подразумевая Сибирское ханство.
Это в продолжение сочинской истории, где местные власти 9 июля снесли памятник русским солдатам-участникам Кавказской войны, - считает журналист Сергей Мардан.

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