|
Кому мешают русские памятники: На цели татарских националистов указал Мардан
25 июля 2020, 00:05 • 39 • Политика
Татарские националисты потребовали запретить установку креста в память о 435-летии со дня гибели Ермака. Кому помешали русские памятники, рассказал журналист Сергей Мардан.
В Тобольске местный предприниматель Аркадий Елфимов решил установить пятитонный каменный поклонный крест в честь покорителя Сибири и казачьего атамана Ермака. Однако нашлись те, кому это пришлось не по нраву, пишет журналист Сергей Мардан.
Он отмечает, что памятник планировалось установить в парке "Ермаково поле" 16 августа - в день 435-летия со дня гибели покорителя Сибири. Но против этого объединилась татарская общественность Тобольска и Тюменской области. Её представители обратились к губернатору региона Александру Моору с требованием остановить установку креста под предлогом того, что установка монумента якобы направлена на разжигание межнациональной розни и нарушение стабильности в отношениях между народами "в сегодняшних непростых условиях".
В письме к губернатору говорится, что установка креста Ермаку - это якобы выпад в сторону болезненной для коренного населения региона темы. Самого же покорителя Сибири обзывают захватчиком "чужого государства", подразумевая Сибирское ханство.
39
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 июля 2020, 02:00
|
22 июля 2020, 05:00
|
19 июля 2020, 02:00
|
23 июля 2020, 08:05
|
21 июля 2020, 01:00
|
22 июля 2020, 07:00
|
18 июля 2020, 22:00