Кому мешают русские памятники: На цели татарских националистов указал Мардан

В Тобольске местный предприниматель Аркадий Елфимов решил установить пятитонный каменный поклонный крест в честь покорителя Сибири и казачьего атамана Ермака. Однако нашлись те, кому это пришлось не по нраву, пишет журналист Сергей Мардан.

Он отмечает, что памятник планировалось установить в парке "Ермаково поле" 16 августа - в день 435-летия со дня гибели покорителя Сибири. Но против этого объединилась татарская общественность Тобольска и Тюменской области. Её представители обратились к губернатору региона Александру Моору с требованием остановить установку креста под предлогом того, что установка монумента якобы направлена на разжигание межнациональной розни и нарушение стабильности в отношениях между народами "в сегодняшних непростых условиях".

В письме к губернатору говорится, что установка креста Ермаку - это якобы выпад в сторону болезненной для коренного населения региона темы. Самого же покорителя Сибири обзывают захватчиком "чужого государства", подразумевая Сибирское ханство.