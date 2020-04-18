Кому кризис, а кому – новые возможности • 48 • Аналитика © Fotolia / Sdecoret Нынешняя пандемия, безусловно, войдет в учебники истории как явление, изменившее мир. Привычная реальность для миллиардов жителей планеты за очень короткий срок оказалась хрупкой и даже эфемерной. Комфорт, безопасность и хотя бы некоторая уверенность в завтрашнем дне для многих стали воспоминаниями. Каким будет мир через полгода, год или пять лет – тайна, покрытая мраком. Прогнозировать, изображая уверенность, развитие текущего положения дел возьмутся лишь отчаянные пройдохи. Общее место – рассуждения о том, что после завершения всего этого кошмара сотни миллионов человек так и останутся дома, работать на "дистанционке". Дескать, работодатели поняли, что большие офисы больше не нужны, на их содержании можно сэкономить. Как знать, пока это теория. Практика в другом: глобальная экономика останавливается, ведущие государства ждет огромная рецессия и безработица. Что уж говорить про остальных, включая ресурсоориентированные страны. Про сырьевое благополучие и беспечность придется забыть. Но и посыпать голову пеплом – дело последнее. Как показали предыдущие кризисы в разных странах, включая дефолт в России в 1998 году, большая встряска может иметь и позитивный эффект. Во всяком случае, тогда после крупнейшего провала государства неожиданный толчок в развитии получила промышленность, реальный сектор. По большому счету, он вытянул всю страну. А вот какие проекты и стартапы смогут вытянуть в нынешних условиях уже не одну конкретную страну, а все человечество? Это пока, конечно, тоже теория, но какие-то предположения сделать можно уже сейчас. Очевидно, что множество новшеств ждет медицину. Более того, назрел кардинальный пересмотр здравоохранения, которое должно вернуть себе глобальные социальные функции и перестать быть сферой услуг. Оно показало провалы почти везде: и в самых благополучных, и в бедных странах, причем вне зависимости от их политического устройства. Методы дистанционного диагностирования и лечения наверняка станут предметом инвестиций государств и бизнеса, сферой интересов ведущих ученых и компьютерщиков. Появятся мобильные приложения с совершенно иными возможностями, другие надежные способы оградить людей от очагов заражения, в которые превратились больницы во всем мире. Но не только оградить, но и вернуть им здоровье, помочь справиться с болезнями. По большому счету, можно говорить о грядущих революционных изменениях, открывающих широкий горизонт для творчества и предпринимательства. Нынешний кризис показал и другое: разрушение устоявшихся международных логистических производственных цепочек ведет к остановке огромного количества предприятий и массовой безработице. Если в страну Х не поступили комплектующие из страны Y – можно замораживать производственные линии. Стало быть, импортозамещение – это новые огромные возможности. Похоже, конечная продукция для многих государств очень скоро будет предполагать полный цикл ее изготовления на собственной территории. Деловым, предприимчивым людям, сидящим на карантине по всему миру, самое время анализировать подобные пробелы и продумывать, просчитывать перспективнейшие стартапы. Кстати, то же самое и с сельским хозяйством: реальная продовольственная безопасность – это полная независимость от внешних поставщиков. В идеале, конечно. И здесь открываются безбрежные возможности для принципиально новых проектов по обеспечению населения качественным и доступным продовольствием. С прицелом на импорт, если мир хотя бы частично вернется к прежней жизни. Естественно, новое дыхание получит онлайн-торговля, которая и сейчас весьма развита. Но ее ждут принципиально другие времена. Почти нет сомнений, к примеру, что колоссальный успех ждет тех, кто сумеет выстроить комфортную, безопасную и привлекательную модель дистанционной торговли автомобилями. До сих пор по самым разным причинам этого не удалось никому. И кризис, как бы цинично это не звучало, дает шанс. Кстати, и развитию торговли, а также предоставлению услуг через социальные сети. Главное, отрегулировать эти процессы законодательно. Но это уже дело государств. Уже сейчас звучат идеи о том, что и образование нужно бы перевести в онлайн- режим. Правда, назвать такие соображения здравыми трудно. Живые лекции и уроки, общение с преподавателями и другими студентами и школьниками вряд ли можно заменить какими-нибудь хитрыми программами. Это грозит разрывом социальных связей, неким "расчеловечиванием" и для кого-то опасным обособлением, замыканием в собственном "футляре". Впрочем, элементы онлайн-обучения скорее всего будут внедряться во всем мире, что открывает для стартаперов очень неплохие перспективы. Говорят, что кризис – это время, когда капиталы и успех перетекают от больших и богатых к умным и быстрым. Возможно, так будет и в этот раз. Но эти умные и быстрые должны быть еще и отважными, верящими в свои силы. Потому что свое дело им придется начинать в новой системе координат. Автор Илья Харламов, радио Sputnik Радио Sputnik – самая цитируемая радиостанция России. Будьте с нами в Telegram и Яндекс.Дзен. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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