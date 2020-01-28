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Кому контрабандисты Украины намеревались продать комплектующие к советской военной технике: предположения

28 января 2020, 09:39  •  194 • Аналитика

Не успели улечься информационные «волны», поднявшиеся после скандальной истории с поставкой на одно из предприятий «Укроборонпрома» бракованных корпусов для боевых машин БТР-4Е, как военное ведомство «нэзалэжной» сотрясли новые неприятности.


Контрразведывательным подразделением Службы безопасности Украины во Львовской области раскрыта организованная преступная группа, члены которой занимались хищениями комплектующих деталей и запасных частей к бронетехнике. Причем разворовывали они как имущество воинских частей, так и то, что «плохо лежало» на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Костяк преступной группы составляли военнослужащие вооруженных сил Украины.



Добычей преступников в погонах были самые разнообразные вещи весьма специфического назначения: военные приборы ночного видения, радиостанции, трансмиссии, балансиры, катки, детали гусеничных лент, электродвигатели вспомогательных систем и другие узлы к бронетехнике. Украденные материальные ценности, имеющие однозначное военное назначение, злоумышленники вовсе не намеревались сдавать на металлолом. Как утверждают оперативники СБУ, все похищенное они собирались переправить через границу для реализации в «одной из соседних стран». Вот тут возникают весьма интересные вопросы: если учесть, что орудовали расхитители на Западной Украине, то вряд ли они планировали переправлять столь сомнительного характера груз через всю страну на Восток. Да и кому бы смогли понадобиться старые, явно еще советского выпуска узлы и агрегаты в России или, допустим, Белоруссии?

Однако, предположить что они могли заинтересовать серьезных покупателей в Польше или Венгрии тоже как-то довольно проблематично. Ну, зачем, скажите, там комплектующие к советским боевым машинам? А вот мысли о том, что подобным путем некто решил изрядно подзаработать, переправив добытое на Львовщине в весьма далекие края, где разнообразные вооруженные формирования, в том числе, и террористические, как раз сплошь и рядом используют вооружения родом из СССР, выглядят куда более здраво. Тем более, что техника, нещадно эксплуатирующаяся где-нибудь в Африке или на Ближнем Востоке, по причине преклонного возраста очень часто остро нуждается в постоянном ремонте. Не следует сбрасывать со счетов и тот факт, что оружие с Украины уже неоднократно обнаруживалось по всему миру в самых неожиданных местах. Чаще всего – в различных «горячих точках» и очагах локальных военных конфликтов.

Кому и через каких именно посредников военные из «нэзалэжной» собирались «оказать военно-техническую помощь» на сей раз, пока что неизвестно. Сотрудники тамошних спецслужб оценивают количество похищенного, как «значительное», а число проведенных по этому делу обысков уже перевалило за десяток.

Интересная деталь – кто-то не пожалел времени, на то, чтобы сбить и уничтожить все серийные номера на украденных деталях и узлах. Это тоже наводит на определенные размышления. Скорее всего, речь тут стоит вести о международном канале контрабандных поставок товаров военного назначения из Восточной Европы. Куда в конечном итоге может вывести это расследование, если оно будет проводиться должным образом, предположить сложно. В любом случае, украинская армия в очередной раз оказалась замешана в криминальном скандале с очень неприятным подтекстом.
Александр Харалужный

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