Кому идти на поклон к Силуанову? Мишустин дал последнее предупреждение по бюджету России

В частности, глава правительства сообщил о том, что на прошлой неделе в ходе заседания бюджетной комиссии были одобрены основные параметры прогноза социально-экономического развития и федерального бюджета вместе с проектами бюджета в трёх государственных внебюджетных фондах.

Он напомнил о том, что уже в среду, 16 сентября, правительству предстоит рассмотреть весь бюджетный пакет законопроектов.

"Если у кого-то ещё остались вопросы, то их необходимо отработать с Минфином и снять до внесения в Госдуму", - напутствовал Мишустин участников предстоящего заседания.

Ранее министерство финансов опубликовало свой план, как Россия будет выходить из кризиса. По бюджетному проекту ведомства, которое возглавляет Антон Силуанов, Россию ждёт "бюджетная консолидация". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы рабочей группы, которые оказались в распоряжении журналистов.

Предполагается, что перемены не будут быстрыми. Реальное сокращение расходов бюджет "заметит" лишь в 2022 году. А номинально они должны даже немного вырасти. Коррекция прогноза на ближайшие три года и сокращение части расходов дадут возможность высвободить еще 543 млрд рублей в 2021 году, 424 млрд рублей в 2022 году и 725 млрд рублей в 2023 году.

В 2021 году 739 млрд рублей резервируют на план восстановления экономики. До этого сообщалось, что предлагается сэкономить на армии, медицине и образовании.