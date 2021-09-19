Кому и за что благодарен избежавший «уголовки» депутат из Башкирии Булат Юмадилов

Депутат Заксобрания Башкортостана от «Единой России» Булат Юмадилов с трибуны парламента поблагодарил за помощь в прекращении уголовного дела главу Радия Хабирова и прокурора Владимира Ведерникова. Тем самым недвусмысленно давая понять, кто в этом отдельно взятом регионе России решает, виноват ты или нет? И к кому обращаться в случае чего?

Сюжет: Компромат

Чудны дела твои господи, или же в Башкирии живут и работают люди иной ментальности? Это ж впервые такое, чтобы с высокой трибуны один слуга народа другого благодарил за помощь в прекращении уголовного дела!

После доклада прокурора Башкирии Владимира Ведерникова депутат Булат Юмадилов взял слово для вопроса прокурору, стоящему на трибуне, и заявил дословно следующее: «Уважаемый Владимир Викторович, спасибо за четкий содержательный доклад, емкий, очень конкретно, даже подетально с цифрами, я с удовольствием слушал. Я признателен Вам, Владимир Викторович и Денис Николаевичу за то, что в отношении меня точку поставили с правом реабилитации. Здесь конечно разобрались где ложь, где правда. С подачи злопыхателей… на мой взгляд это некоторые наши коллеги, которые против нашего президента и со стороны Навального некоторые даже увязаны. Я также благодарю главу республики и Вас за то, что не усомнились в правоте моей и поверили мне».

Мать жены

Проблемы у Булата Юмадилова начались из-за любви к теще. По версии Следственного комитета, он в декабре 2014 года провернул нехитрую схему с целью обогащения себя и своей семьи. Являясь президентом адвокатской палаты республики Башкортостан, он представил на рассмотрение Совета палаты единственный вариант помещения для офиса, утаив сведения о том, что собственником является мать его супруги. Хотя иные варианты были, и не один. Кроме того Юмадилов скрыл, что помещение является непригодным для размещения и требует ремонта, а арендная плата значительно завышена по сравнению со среднерыночной. Помещение было арендовано, и там за счет средств адвокатской палаты сделан ремонт на 3,7 миллионов рублей. Таким же способом Юмадилов в 2016 году организовал аренду еще одного помещения по завышенной цене, также принадлежащего любимой теще.

Всего в период с 2014 по 2019 годы, в связи с арендой помещений по заведомо завышенной стоимости, необоснованно израсходовано более 7,4 миллионов рублей. Следователи сочли, что в результате деяний Булата Юмадилова адвокатской палате Башкирии был причинен существенный вред, и возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В июле 2020 года Булату Юмадилову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Он был отстранен от занимаемой на тот момент должности президента адвокатской палаты. Ранее в марте Совет палаты избрал на этот пост руководителя Учалинского филиала республиканской коллегии адвокатов Артура Насырова. По его предложению экс-президент Булат Юмадилов, работавший на этой должности с 2009 года, назначен вице-президентом.

Не виноватый он

«Закон суров, но это закон», говорили одни. «Закон – что дышло», говорили другие. В деле Булата Юмадилова следственный комитет потерпел фиаско. Процессуальные нюансы и грамотные адвокаты сделали свое дело. Защита обжаловала в суде постановление о возбуждении уголовного дела на завершающей стадии расследования, то есть еще до начала ознакомления с материалами. Так можно? Можно, главное, чтобы все формальности были соблюдены. Основание для обжалования было выбрано следующее: согласно закону, если организации нанесен ущерб, то уголовные дела по статье «Злоупотребление полномочиями» возбуждаются по заявлению руководителя организации, которой причинен вред или с его согласия, если указанными действиями не причинен вред интересам других организаций, а также интересам общества или государства. Разумеется, следствие пыталось получить согласие у Совета адвокатской палаты республики на возбуждение в отношении Булата Юмадилова уголовного дела. Однако Совет держался стойко, видимо руководствуясь принципом «своих не бросаем», даже если «свои» заглянули в общий карман. В получении согласия следствию было отказано. Не помогло следователям также и то, что, по их мнению, действиями Булата Юмадилова нанесен ущерб репутации органам адвокатуры Республики Башкортостан. Что же получается, президент адвокатской палаты вправе распоряжаться вверенными ему средствами организации в своих личных интересах и произвольно нарушать установленный федеральным законодательством антикоррупционный порядок заключения сделок? Вряд ли.

Советский районный суд Уфы, без рассмотрения дела по существу в судебном заседании и оценки всех собранных доказательств, постановление признал незаконным и необоснованным как раз в связи с отсутствием заявления о возбуждении уголовного дела от руководителя организации, которой причинен ущерб. В решении суда сказано, что «наступившие в результате преступных действий Булата Юмадилова последствия, в виде существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, подрыва авторитета адвокатуры, как института гражданского общества, предназначенного для оказания гражданам квалифицированной юридической помощи, деятельность которого должна основываться на принципе законности, материалами уголовного дела не подтверждены».

Вот так, не подтверждены и все, работа следователей, что называется, коту под хвост. Не станет же Булат Юмадилов на себя заявление писать. Вот такая строчка в законе и позволила депутату избежать перспективы судимости. Понятное дело, данное решение пытались обжаловать, но ни в апелляции, ни в кассации высокие судьи ничего не изменили. Решение Советского районного суда г. Уфы вступило в законную силу и уголовное дело в отношении Булата Юмадилова прекращено.

Благодарность-то кому?

Итак, Булат Юмадилов по уголовке не пошел, спасибо адвокатам и судьям. Так почему же он с таким подобострастием благодарит главу Башкортостана Радия Хабирова и прокурора Владимира Ведерникова? Да еще и с высокой трибуны. Они-то тут причем? И, главное, зачем их благодарить во всеуслышание. Не иначе как бес попутал... Зачем всей стране так недвусмысленно намекать, что не только адвокатура сработала, но и кто-то еще руку приложил? Да и тень на суды бросать... Или же Булат Юмадилов настолько счастлив был, что избежал наказания, что разум помутнел? В общем, складывается ощущение: уголовного дела - нет, а ущерб репутации органам адвокатуры Республики Башкортостан, как считает СК - есть.