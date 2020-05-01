Кому грозят уголовные дела за фейки: Адвокат Жорин объяснил ситуацию

Если гражданин России, не проверяя, опубликует в соцсетях фейковую информацию о коронавирусе, ему грозят серьёзные последствия. Об этом предупреждает адвокат Сергей Жорин.

Речь идёт о недавно принятом законе об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе. Юрист подчёркивает, что незнание этого закона не освобождает от ответственности за его нарушение.

Информацию в большинстве своём есть возможность проверить. Если человек не предпринял действия, чтобы её проверить, то тогда будут возбуждаться дела и привлекаться к ответственности, - отметил Сергей Жорин в интервью Nation News.

Он добавил, что уже наблюдается множество случаев заведения уголовных дел по этой статье. При этом юрист отметил, что адвокатской практики по защите в подобного рода делах ещё не сложилось. Но при этом подчеркнул, что попытка оправдаться неосведомлённостью о законе обречена на провал.