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Кому грозят уголовные дела за фейки: Адвокат Жорин объяснил ситуацию
01 мая 2020, 17:10 • 92 • Политика
Адвокат Жорин напомнил, что незнание закона о фейках не освободит от ответственности. "Информацию в большинстве своём есть возможность проверить. Если человек не предпринял действия, чтобы её проверить, то тогда будут возбуждаться дела", - подчеркнул юрист.
Если гражданин России, не проверяя, опубликует в соцсетях фейковую информацию о коронавирусе, ему грозят серьёзные последствия. Об этом предупреждает адвокат Сергей Жорин.
Речь идёт о недавно принятом законе об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе. Юрист подчёркивает, что незнание этого закона не освобождает от ответственности за его нарушение.
Он добавил, что уже наблюдается множество случаев заведения уголовных дел по этой статье. При этом юрист отметил, что адвокатской практики по защите в подобного рода делах ещё не сложилось. Но при этом подчеркнул, что попытка оправдаться неосведомлённостью о законе обречена на провал.
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