Кому это НАТО: кто пытается вмешиваться в думские выборы

Зарубежное вмешательство в думские выборы в России чаще всего происходит со стороны США, Польши, Нидерландов, Швеции и Украины. Об этом «Известиям» сообщили в Совете Федерации , добавив, что западные оппоненты уже подготовили черновики текстов о нарушениях на российском голосовании и планируют опубликовать их в период с 13 по 20 сентября. В Общественной палате (ОП) подтвердили фиксацию зарубежного влияния и призвали к более активной политике по защите российского информационного поля.

Черновики готовы

Россия уже сталкивается с вмешательством в думские выборы: как сообщил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, оно исходит преимущественно от стран — членов НАТО.

— Если говорить конкретно по странам, то это Польша, Нидерланды. Как ни странно, Швеция — глава шведского МИДа уже заявила, что российские выборы пройдут нечестно. Ну и, конечно, Украина, которая будет «верещать» об этом, — сообщил политик. — Они априори эти выборы назначают нечестными.

Владимир Джабаров подчеркнул: все попытки иностранного вмешательства Россия будет пресекать . Здесь сенатор напомнил о нормах, которые, по его словам, ограничивают деятельность иностранных агентов в России.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

И всё же западные оппоненты приспосабливают свои стратегии под меняющиеся условия и трансформацию российского законодательства , отметил в разговоре с «Известиями» председатель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

— Американцы публикуют у себя позиции российских неконструктивных политических сил. Они предпринимают попытку перехватить повестку, чтобы что-то сделать внутри нашей страны. Они будут делать вид, что наши выборы нелегитимны и незаконны. Они это не скрывают, уже практически подготовлены тексты об итогах наших выборов , — рассказал глава комиссии.

Он отметил, что зарубежные оппоненты будут активно использовать цифровые платформы и русскоязычный сегмент интернета. По его словам, есть готовые черновики о нарушениях, которые, скорее всего, будут «опубличены» в промежутке между 13 и 20 сентября .

Возникает вопрос, что конкретно подразумевается под «иностранным вмешательством»? Как заявляла ранее глава ЦИК Элла Памфилова, законодатели должны этот термин конкретизировать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Это может быть физическое вмешательство — к примеру, выведение из строя сайтов. А может быть, и информационно-психологическое воздействие, пропаганда . Это может быть фабрикация каких-то фейков или определенные провокации. То есть реальное вмешательство в процедуры и дезорганизация работы комиссий — это одно, а искажение информации — это уже иная форма? — сказала она в интервью «Известиям» в мае этого года. — <...> Мы знаем, что будут провокации. Мы в целом представляем технологии, которые будут использоваться для «сноса» выборов. Уже есть такие примеры на выборах, которые проходят по стране каждые выходные. Пока эти технологии носят внутренний характер. Их осуществляют те, кто живет здесь, но служит тем, кто заказывает это «там». Мы относимся к этому серьезно, но спокойно и готовы им противодействовать.

Чем ответить

О попытках повлиять на российское голосование из-за рубежа говорят и в Общественной палате.

— Одно из основных направлений вмешательства — создание и распространение фейков о том, как всё плохо организовано . Любая проблемная точка максимально накачивается с помощью СМИ-иноагентов. Отдельно будет дискредитироваться электронное голосование, — рассказал «Известиям» глава рабочей группы ОП по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич.

По его словам, для противодействия этим попыткам необходима более активная работа по защите российского информационного пространства. « Будет очень много публикаций на ресурсах СМИ-иноагентов », — отметил Малькевич. Он также добавил, что в других странах очень строго ведут себя по отношению к оппозиционным ресурсам. Государство четко и жестко регулирует информационное пространство в части соблюдения законодательства, подчеркнул глава комиссии ОП.

В конце июля в ОП рассказали о том, что на тот момент они зафиксировали уже около 3 тыс. фейков о думских выборах, спрогнозировав, что к середине сентября их число может удвоиться . В основном ложные сообщения были ориентированы на то, чтобы сорвать кампанию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

В Совфеде «Известия» заверили в том, что российские механизмы эффективно препятствуют внешнему вмешательству.

— У нас приняты многие законы, действуют профильные комиссии Госдумы и Совфеда по защите государственного суверенитета. У нас работает законодательство об иностранных агентах , зеркальным образом оно работает и за рубежом. Говорить о том, что мы кого-то ущемляем, нельзя, — заявил член комитета СФ по международным делам Вадим Деньгин.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев приводил примеры попыток внешнего влияния на российские выборы.

— БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека. — «Известия») не приедет наблюдать за выборами в сентябре. И, собственно, никто не препятствовал тому, чтобы они сюда приезжали. Они изображают дело так, будто бы эти выборы будут несправедливыми и фактически нелегитимными. Это и есть вмешательство , — отметил глава совета в интервью, которое он дал «Известиям» в августе этого года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования (ЕДГ) 19 сентября 2021 года. Из-за пандемии они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Также в ЕДГ должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В нескольких субъектах выборы будут проходить в том числе и в дистанционном режиме.