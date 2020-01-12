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Кому достанется BAFTA? Битва западных титанов с азиатским "чужаком"

12 января 2020, 13:09  •  63 • Аналитика
© 22 & Indiana Pictures (2019)
© Предоставлено компанией ПРОвзгляд
Кадр из фильма "Паразиты"
Фильм южнокорейского режиссера Пон Джун Хо "Паразиты" претендует на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) сразу в нескольких номинациях: "Лучшая режиссура", "Лучший фильм", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший неанглоязычный фильм". У картины есть все шансы превратиться в новый триумф ее создателей во главе с режиссером. Ранее Пон Чжун Хо стал обладателем каннской "Золотой пальмовой ветви" за "Паразитов". Его уже называют ключевым азиатским режиссером наших дней.
Правда, конкуренты у ленты более чем серьезные: "Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Джокер" Тодда Филлипса, "1917" Сэма Мендеса, "Боль и слава" Педро Альмодовара и еще несколько работ не менее именитых мастеров. Так что битва предстоит в известном смысле эпическая.
© Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures (2019)
Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
Фильм – о богатых и бедных, о дне и высшем свете, о порядочности и высокомерии. Причем нищие у Пон Чжун Хо – это отнюдь не "ангелы с грязными лицами", заслуживающие только сочувствия. Все гораздо сложнее. Этот мир полон жестокости и цинизма. Впрочем, как и мир благоденствия и роскоши. "Паразиты" – это прямой намек. И далеко не на насекомых. В общем, такое кино, представляющее виртуозную смесь из триллера, драмы, сатиры и комедии, точно нужно смотреть. Азиатские режиссеры в этом микс-жанре достигли больших высот.
Впрочем, и Голливуду, и островам есть чем ответить. Тарантино и Филлипс создали по-настоящему большие, концептуальные фильмы. И речь в них идет об одном и том же, хотя и на разных языках – системе и антисистеме, их кровавой, порой фантасмагорической битве. Сказывается, конечно, кто сегодня находится в американском Белом доме. Дональд Трамп обнажил все противоречия Америки, и это просто не может не выливаться на экраны, не отражаться в искусстве.
© Фото : DreamWorks 2020
Бенедикт Камбербэтч в трейлере фильма "1917"
"1917" британца Сэма Мендеса – тоже серьезное кино о Первой мировой войне и судьбе конкретных людей. В общем, как говорится, снятое "в лучших традициях". Все перечисленные фильмы – бесспорно авторское кино, которое, впрочем, становится достоянием миллионов зрителей. Оно начинает теснить откровенно коммерческие картины, конвейерный киноширпотреб. В том числе и по кассовым сборам. И это обнадеживает. Авторское кино перестает быть замкнутым мирком для "избранных", высоколобых любителей чего-то особенного.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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