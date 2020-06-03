Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
Космическая диверсия - первая в истории: Как "туалетный кризис" связан...
Главная / Политика

Кому досталось на совещании у Путина: Целую структуру назвал вице-премьер Борисов

03 июня 2020, 18:55  •  116 • Политика
В ходе совещания у Владимира Путина вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал Росрезерв. Таким образом, целое ведомство стало игроком, которому попало. Борисов заявил о неэффективности работы.
Вице-премьер Юрий Борисов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным раскритиковал Росрезерв.
"Росрезерв показал свою малую эффективность в период кризисной ситуации, - подчеркнул Борисов. - Там не оказалось нужной номенклатуры, механизм обновления - запуска продукции тоже хромает".
В своём докладе Юрий Борисов сослался на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
"Денис Валентинович вам уже сказал о наших мерах, я просто остановлюсь сейчас немного подробнее. Действительно, моим решением мы создали комиссию, задачей которой будет уточнение номенклатуры - востребованную ли продукцию мы там храним, но, самое главное, нам нужно разработать действенный механизм управления этой продукцией. Чтобы это было рачительно и по-государственному. Чтобы продукция там не пролежала десятки лет, а потом утилизировалась, а своевременно шла в оборот", - заключил Юрий Борисов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
03 июня 2020, 01:55
Позор страны? Навальный одним оскорблением сдал самого себя
03 июня 2020, 01:55
Коронавирус отнял последние рычаги давления: США не смогут уничтожить "Северный поток - 2" - эксперт
03 июня 2020, 12:55
Зачем Путин это сказал? Будет "тотальный скулёж". Баранец о реакции Запада
03 июня 2020, 01:55
"О как!" Элла Памфилова мягко поправила Алексея Венедиктова
03 июня 2020, 01:55
"Стучать кулаком Путин может по-разному": На совещании с Мишустиным заметили неочевидные детали
03 июня 2020, 11:55
В Киеве предостерегли Трампа от помощи Москве
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 мая 2020, 01:55
"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на слова о Крыме
27 мая 2020, 23:20
Донбасс грозит передвинуть фронт: При Зеленском обстрелов стало в 2 раза больше, чем при Порошенко
01 июня 2020, 07:55
Украина подписала договор на поставки газа из США с аферистом
28 мая 2020, 02:55
"Ближайшие соратники": Депутат-единоросс объяснил, кто и как "распнёт" Путина
30 мая 2020, 00:55
"Поменять взгляды или уйти": Кравчук дал странный совет Путину
28 мая 2020, 22:55
Крым жестко ответил на американский призыв к водной блокаде
31 мая 2020, 18:55
"Никакой это не мифический "Бук": Антипов обломками доказал свою версию крушения МН17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.