Кому досталось на совещании у Путина: Целую структуру назвал вице-премьер Борисов

Вице-премьер Юрий Борисов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным раскритиковал Росрезерв.

"Росрезерв показал свою малую эффективность в период кризисной ситуации, - подчеркнул Борисов. - Там не оказалось нужной номенклатуры, механизм обновления - запуска продукции тоже хромает".

В своём докладе Юрий Борисов сослался на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

"Денис Валентинович вам уже сказал о наших мерах, я просто остановлюсь сейчас немного подробнее. Действительно, моим решением мы создали комиссию, задачей которой будет уточнение номенклатуры - востребованную ли продукцию мы там храним, но, самое главное, нам нужно разработать действенный механизм управления этой продукцией. Чтобы это было рачительно и по-государственному. Чтобы продукция там не пролежала десятки лет, а потом утилизировалась, а своевременно шла в оборот", - заключил Юрий Борисов.