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Кому досталось на совещании у Путина: Целую структуру назвал вице-премьер Борисов
03 июня 2020, 18:55 • 116 • Политика
В ходе совещания у Владимира Путина вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал Росрезерв. Таким образом, целое ведомство стало игроком, которому попало. Борисов заявил о неэффективности работы.
Вице-премьер Юрий Борисов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным раскритиковал Росрезерв.
"Росрезерв показал свою малую эффективность в период кризисной ситуации, - подчеркнул Борисов. - Там не оказалось нужной номенклатуры, механизм обновления - запуска продукции тоже хромает".
В своём докладе Юрий Борисов сослался на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
"Денис Валентинович вам уже сказал о наших мерах, я просто остановлюсь сейчас немного подробнее. Действительно, моим решением мы создали комиссию, задачей которой будет уточнение номенклатуры - востребованную ли продукцию мы там храним, но, самое главное, нам нужно разработать действенный механизм управления этой продукцией. Чтобы это было рачительно и по-государственному. Чтобы продукция там не пролежала десятки лет, а потом утилизировалась, а своевременно шла в оборот", - заключил Юрий Борисов.
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