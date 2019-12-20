Кому будет грозить авианосец «Шаньдун»

Автор:

Цыганов Александр

Как убеждены американцы, авианосцы — самый лучший способ подружиться с теми, кому ты не нравишься. В который уже раз приходится приводить слова командующего 2-м флотом ВМС США, вице-адмирала Эндрю Льюиса, но они слишком хороши, чтобы нанести их на скрижали истории: «Авианосец — это чудовище. Он появляется у ваших берегов, и, если вы не наш друг, вы быстро становитесь нашим другом».

Командующий 2-м флотом ВМС США, вице-адмирал Эндрю Льюис. Фото: Carsten Rehder / Globallookpress

И вот теперь подобным другом обзавёлся военно-морской флот Китайской Народной Республики. Причём уже вторым. Но если первый — «Ляонин» — представляет собой переделанный и модернизированный советский тяжёлый авианесущий крейсер «Варяг» проекта 1143.5, однотипный нашему знаменитому «Адмиралу Кузнецову», то нынешний, получивший имя «Шаньдун» — уже собственно китайское творение.

«Эпоха двух авианосцев»

Именно так обозначила событие главная газета КНР «Жэньмин Жибао», рассказывая о передаче «Шаньдуна» на вооружение ВМС НОАК.

Что представляет собой этот корабль?

Как уже сказано, авианосец «Шаньдун» стал первым подобным изделием собственного китайского производства. Впрочем, особых иллюзий по этому поводу питать не стоит. Как «Варяг» был закуплен с основной целью изучить, перенять и освоить технологии создания таких сложных кораблей, как авианесущие крейсеры, так и первый построенный полностью в стране авианосец во многом повторяет конструкцию советского образца. Тем не менее это действительно собственный китайский корабль, в общем, соответствующий парадигме того, что делали китайцы до сих пор: законно или не совсем получали иностранный образец вооружения, копировали его, а далее совершенствовали уже на своей базе. Например, то, что стоящий на вооружении «Шаньдуна» палубный истребитель J-15 «Шэньян» до боли напоминает наш Су-33, означает, что да, образцом стал этот самолёт, купленный китайцами у Украины, но теперь это китайская машина.

Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии ввода в эксплуатацию первого отечественного авианосца Китая «Шаньдун». Фото: Li Gang / Globallookpress

Первые работы по созданию собственно китайского авианосца начались на базе Китайской корпорации тяжёлого судостроения в Даляне (бывший Дальний) в ноябре 2013 года. Как нетрудно подсчитать, с тех пор прошло шесть лет, и корабль не только на ходу, но и в составе вооружённых сил. Это, как признают эксперты, весьма высокие темпы, особенно с учётом того, что это первый корабль, который Китай строил, начиная от винтика.

Конструкция и возможности

Корпус корабля представляет собой девятипалубное сооружение с взлётной рампой для работы авиакрыла в составе 36 машин. По обводам и конструкции «Шаньдун», повторим, во многом напоминает и первый китайский авианосец «Ляонин», и, соответственно, однотипный российский авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Но он, конечно, и другой.

Длина его более 300 метров, водоизмещение более 50 000 тонн (до 70 000 тонн при полной загрузке). У «Кузнецова», напомним, максимальное водоизмещение — 61 300 тонн. В качестве энергетической установки, как и на «Кузе», установлены котлы на жидком топливе, которые приводят в движение паровые турбины. Утверждается, что «Шаньдун» оснащён улучшенной РЛС с сектором обзора радара во все 360 градусов.

В качестве вооружения — неточно, но похоже — на корабле имеются противокорабельные ракеты. И что точно — подтверждал лично председатель правления Китайской судостроительной промышленной корпорации (CSIС) и главный инженер авианосца Ху Вэньмин — главную боевую силу авианосца представляют 36 палубных истребителей китайского производства J-15. На треть больше, нежели имеется на «Ляонине» — там 24 машины.

Первый китайский авианосец «Ляонин». Фото: Pang Zhongping / Globallookpress

Истребитель J-15 «Шэньян» (модель 15) имеет прототипом российский Су-33. На нём установлено китайское радиолокационное оборудование и китайское же вооружение. Самолёт оснащён складывающимся крылом, укороченной хвостовой балкой и усиленным шасси. На вооружении — ракеты «воздух-воздух» и противокорабельные ракеты китайского производства.

Маленькие китайские радости — большие проблемы у соседей Китая

Китайские эксперты радуются, заявляя, что создание второго авианосца КНР и первого собственного означает явное доказательство возрастающей мощи Китая, достижения им высокого собственного уровня в военных и военно-морских технологиях.

Это, конечно, верно, особенно в том соображении, что китайцы очевидным образом не собираются останавливать своё развитие, в том числе — или в первую очередь — технологическое. Но у сторонних наблюдателей возникают вопросы, какие именно военные цели может преследовать новый авианосец.

Очевидно, что первые из этих целей — в Южно-Китайском море. Именно там авианесущий корабль — наиболее подходящее средство для прикрытия территориальных вод (или того, что Пекин считает таковыми) в условиях рассыпанных островов и рифов. Конечно, понятно, что американскую авианосную ударную группу китайцы одним и даже двумя авианосцами не прогонят, но вот филиппинским, вьетнамским и японским корабликам в этой зоне придётся с этим фактором считаться очень и очень всерьёз.

Авианесущий корабль — наиболее подходящее средство для прикрытия территориальных вод в условиях рассыпанных островов и рифов. Фото:Tik Tok / Shutterstock.com

Кстати, о Японии. Авианосец — прекрасное средство для очень эффективного ограничения поползновений Токио на объявление своими любых островов в округе. Собственно, весь этот ТВД — одна большая морская зона с островами. Соответственно, чтобы по-хозяйски оглядывать этот «бульон», нужны корабли, и именно крупные корабли. И значит, и крейсер, самолёты которого могут достичь практически любой точки Японских островов, — хорошее замораживающее средство для японских горячих голов.

Третье, что напрашивается очевидным образом, — Тайвань. Авианосец, кроме всего прочего, — хороший инструмент для прикрытия десанта. Конечно, сегодня Тайвань более всего прикрывает Америка. Но Америка, как показывают события в Вашингтоне, не вечна. И довольно скоро — аналитики уже просчитывают эти варианты — в Азиатско-Тихоокеанском регионе может наступить эпоха, подобная той, что наступила в Восточной Европе после отказа Советского Союза от сохранения Варшавского договора. Да и вообще — от сохранения дружественных себе режимов в соответствующих странах.

И что тогда начнётся на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии? Не эпоха ли «двух авианосцев»?