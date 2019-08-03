Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Любовь Соболь задержали при попытке уехать на такси
Трамп ломает биржи и угрожает Китаю и России (Telegram. Обзор)
Соловьев и гости шоу РАЗНОСЯТ Украину в пух и прах! На Западе не покажут! // Веч...
«Сложно и непредсказуемо»: как позиция Бориса Джонсона по брекситу может повлият...
Главная / Политика

Кому аресты, а кому - донаты: Украинская изнанка московской "прогулки по бульварам"

03 августа 2019, 17:54  •  138 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв обратил внимание на украинскую изнанку московской "прогулки по бульварам", которую оппозиция устраивает ради давления на Мосгоризбирком. Как соглашается историк и публицист Армен Гаспарян, кому-то достанутся административные аресты, а кому-то новые щедрые донаты.
Штаб Навального опубликовал в фейсбуке схему, по которой будет проходить несогласованная акция с требованием зарегистрировать кандидатов от оппозиции на выборах в Мосгордуму, несмотря на подписи от покойников и другие нарушения закона.
Предполагается, что участники протестного "гуляния по бульварам" оккупируют Бульварное кольцо Москвы от Пречистенки до Покровских ворот через Тургеневскую и Трубную площади. Организаторы акции призывают сторонников собираться в шести оговоренных точках и хаотично двигаться в разные стороны.
Напомним, предыдущая протестная акция 27 июля закончилась массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками. В лица Росгвардейцев и полицейских летели камни и металлические урны. Сотни участников столкновений были арестованы и приговорены судами к административному наказанию, в отношении ряда организаторов возбуждены уголовные дела.

"Эксперты" из интернета

Перспектива длительных тюремных сроков не охладила горячие головы. Как отмечает журналистка Юлия Витязева в твиттере, так называемые эксперты от оппозиции утверждают, что никаких массовых беспорядков в столице не было, ссылаясь при этом на текст из "Википедии". "Дескать, раз не было погромов и применения оружия, то митинг мирный. Но правоохранители руководствуются не Вики, а ГОСТом. Согласно которому понятие массовых беспорядков шире", - возражает она.
В действительности на акциях незарегистрированных кандидатов были и нарушения общественного порядка, носящие массовый характер, и угрозы для жизни и здоровья людей, и дезорганизация дорожного движения. "Потому не стоит подменять понятия, ссылаясь на "Википедию"", - предложила она.
А Владимир Соловьев напомнил своим подписчикам, что с массовыми беспорядками государственные власти борются не только в России, но и на Западе. Например, в Германии "закон о собраниях" предусматривает уголовное наказание за вызов или провоцирование массовых беспорядков, и даже за намерение осуществить такое деяние", - пишет он в твиттере.

Откуда растёт Майдан

Также Соловьёв обратил внимание на украинскую изнанку нынешних московских беспорядков. "Все, что надо знать о московских протестах и их закопёрщиках", - пишет он, выкладывая скриншот страницы в фейсбуке уроженки Одессы, которая публикует подробные инструкции для "мирных протестующих" и объясняет, какие лозунги им необходимо выкрикивать.
Историк и публицист Армен Гаспарян, иронизируя по поводу перфоманса "Любовь Соболь в поисках питательного бульона из курочки", полагает, что протесты оппозиции закончатся так же, как и всегда — кому-то достанутся административные аресты, а кому-то — донаты.
Фото: твиттер/Юлия Витязева

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



138
Источник
Похожие новости
03 августа 2019, 11:24
Премий не заработал: стала известна зарплата Зеленского
03 августа 2019, 17:54
Любовь Соболь задержали при попытке уехать на такси
03 августа 2019, 04:54
Путин подписал закон для формирования единого реестра субъектов МСП
03 августа 2019, 01:39
Стреляли под прикрытием тумана: Боевики атаковали родное селение президента Сирии
03 августа 2019, 17:54
"Мы не те люди, у которых надо спрашивать мнения": Протестовать в Москве вышли дети. Худшие опасения экспертов сбываются
02 августа 2019, 22:24
Навальному светит третий условный срок? МВД выявило реальные размеры финансовых афер ФБК - источник
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 августа 2019, 03:09
Записки киевлянки: В Киеве в шоке от цен на хлеб и думают про третий Майдан
03 августа 2019, 01:24
«Нанесла сильное оскорбление»: обвиняемый в убийстве петербургской активистки Григорь...
03 августа 2019, 04:54
"Кому совсем не повезет – станет сакральной жертвой": Молодежи раскрыли неп...
03 августа 2019, 04:54
"Киев хотел доминировать, не развивая": Швейцарский журналист разложил по п...
03 августа 2019, 04:54
Россияне требуют разогнать митинги, а укры расстроились из-за дня ВМФ (Геополитика.Ру...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 августа 2019, 04:09
Спасибо за помощь, но... Путин красиво ответил на предложение Трампа тушить пожары вместе
02 августа 2019, 01:09
Одесса не сдает русский язык и шутит над Зеленским
01 августа 2019, 04:09
Набитый трупами борт или попытка убить Путина? В деле MH17 Малайзия вступилась за Россию, подставив "ножку" США
28 июля 2019, 20:24
На границе с Крымом стоят очереди из украинских туристов
31 июля 2019, 11:54
"Кремль делает все": Польская журналистка попыталась очернить отдых в Крыму и случайно сделала ему рекламу
01 августа 2019, 16:54
На Украине разбили памятники участвовавшим в конфликте в Донбассе
03 августа 2019, 03:09
Записки киевлянки: В Киеве в шоке от цен на хлеб и думают про третий Майдан
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.