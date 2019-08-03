Кому аресты, а кому - донаты: Украинская изнанка московской "прогулки по бульварам"

Штаб Навального опубликовал в фейсбуке схему, по которой будет проходить несогласованная акция с требованием зарегистрировать кандидатов от оппозиции на выборах в Мосгордуму, несмотря на подписи от покойников и другие нарушения закона.

Предполагается, что участники протестного "гуляния по бульварам" оккупируют Бульварное кольцо Москвы от Пречистенки до Покровских ворот через Тургеневскую и Трубную площади. Организаторы акции призывают сторонников собираться в шести оговоренных точках и хаотично двигаться в разные стороны.

Напомним, предыдущая протестная акция 27 июля закончилась массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками. В лица Росгвардейцев и полицейских летели камни и металлические урны. Сотни участников столкновений были арестованы и приговорены судами к административному наказанию, в отношении ряда организаторов возбуждены уголовные дела.

"Эксперты" из интернета

Перспектива длительных тюремных сроков не охладила горячие головы. Как отмечает журналистка Юлия Витязева в твиттере, так называемые эксперты от оппозиции утверждают, что никаких массовых беспорядков в столице не было, ссылаясь при этом на текст из "Википедии". "Дескать, раз не было погромов и применения оружия, то митинг мирный. Но правоохранители руководствуются не Вики, а ГОСТом. Согласно которому понятие массовых беспорядков шире", - возражает она.

В действительности на акциях незарегистрированных кандидатов были и нарушения общественного порядка, носящие массовый характер, и угрозы для жизни и здоровья людей, и дезорганизация дорожного движения. "Потому не стоит подменять понятия, ссылаясь на "Википедию"", - предложила она.

А Владимир Соловьев напомнил своим подписчикам, что с массовыми беспорядками государственные власти борются не только в России, но и на Западе. Например, в Германии "закон о собраниях" предусматривает уголовное наказание за вызов или провоцирование массовых беспорядков, и даже за намерение осуществить такое деяние", - пишет он в твиттере.

Откуда растёт Майдан

Также Соловьёв обратил внимание на украинскую изнанку нынешних московских беспорядков. "Все, что надо знать о московских протестах и их закопёрщиках", - пишет он, выкладывая скриншот страницы в фейсбуке уроженки Одессы, которая публикует подробные инструкции для "мирных протестующих" и объясняет, какие лозунги им необходимо выкрикивать.

Историк и публицист Армен Гаспарян, иронизируя по поводу перфоманса "Любовь Соболь в поисках питательного бульона из курочки", полагает, что протесты оппозиции закончатся так же, как и всегда — кому-то достанутся административные аресты, а кому-то — донаты.

Фото: твиттер/Юлия Витязева