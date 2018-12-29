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«Комсомолка» узнала главные секреты ракетного комплекса «Авангард»

29 декабря 2018, 02:54  •  99 • В России

А У АМЕРИКИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

Успешные испытания российского гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» в самом конце 2018-го стали, безусловно, главной военно-технической сенсацией не только для России, но и мира

На земном шаре больше нет страны, которая бы обладала оружием с такими потрясающими характеристиками. Да, в США тоже 30 лет ведутся разработки такого супер-оружия, но оно и летает пока в 4 раза медленнее нашего «Авангарда», и дальность в 3 раза меньше, и температуру в 2000 градусов не выдерживает - плавится. А главное - американские гиперзвуковые системы летают по «классической» баллистической траектории, которая вычисляется компьютером. А, значит, его можно «подстеречь» и сбить противоракетой.

А наш «Авангард», как оказалось, прет к цели со скоростью от 20 до 27 Махов (20-27 скоростей звука!), не плавится, и понятия дальности для него, считай, нет.

Но самая крутая его фишка в том, что он по пути к цели шныряет в космических высях безо всякой физической логики, - меняя высоту и курс. Никакой компьютер не способен вычислить такую сумасшедшую траекторию (американцы уже обозвали ее «бешеной»).

Уже в следующем году «Авангард» будет принят на вооружение. Все к этому идет.

Как же и где создавался этот уникальный комплекс? Какая у него история?

Испытания российского гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард»Фото: Министерство обороны РФ

ТРУДНАЯ «БИОГРАФИЯ» ВУНДЕРКИНДА

Еще в середине 80-х годов прошлого века разведка США пронюхала, что в СССР на одном из военных предприятий (а конкретно - в Реутово) под руководством главного конструктора Павла Судюкова начались работы над зашифрованным проектом "4202". Цель - найти ответ на систему противоракетной обороны (ПРО) США. Вот тогда реутовцы впервые предложило создать специальную межконтинентальную ракету, которая оснащалась бы планирующим крылатым боевым блоком.

Эту программу (ракету и блок) утвердили в 1987 году, она получила шифр "Альбатрос".

Но в 1989 году (когда Михаил Горбачев прикрыл ради экономии ряд аналогичных программ) от создания спецракеты-носителя отказались.

Однако реутовцы сумели убедить правительство, что разработку хотя бы планирующего блока надо продолжать. Разрешение было получено. А ради экономии, в качестве носителя была выбрана не новая, а уже готовая ракета УР-100Н УТТХ. Кстати, запуск «Авангарда» в декабре 2018-го прошел именно с помощью этой ракеты-ветерана. Что принесло колоссальную экономию. А в дальнейшем планируется в как носитель использовать новейшую ракету «Сармат», которая выходит на финишные испытания. Предполагается, что «Сармат" сможет нести несколько (не менее трех) объектов "4202".

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ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ - ЕЩЕ В СССР

Два самых первых испытательных пуска системы состоялись еще в начале 1990 года. Но после распада СССР началось еще большее сокращение оборонных заказов. Предку «Авангарда» снова грозил смертный приговор. И тут роль спасителя проекта сыграл генконструктор Герберт Ефремов. Он смог сохранить технический и кадровый потенциал предприятия. А когда США начали развертывание своей ПРО в Европе, в Кремле поняли, что надо давать «Авангарду» зеленый свет.

Первым публично проговорился о нем в феврале 2004 года начальник Генштаба Юрий Балуевский: «В ходе тренировки был испытан космический аппарат, который способен лететь с гиперзвуковой скоростью, совершая при этом маневры".

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На земном шаре больше нет страны, которая бы обладала оружием с такими потрясающими характеристикамиФото: Министерство обороны РФ

Ореол секретности лопнул.

И в сентябре 2005-го президент Владимир Путин уже открытым текстом заявил: "Мы разрабатываем новые стратегические комплексы - каких нет ни у кого в мире. Они будут работать на гиперзвуке, менять направление по курсу и высоте. Практически неуязвимые для противоракетной обороны".

А 1 марта 2018 года Путин уже не только рассказал об «Авангарде», но показал России и миру, как работает это уникальное оружие. И 26 декабря президенту «вживую» показали это во время испытательного пуска. Он прошел успешно. Хотя в 2013-м, 2014-м и 2015-м годах были и проколы.

ПОХОРОНЫ ОТСТАВИТЬ

Был момент, когда разработку вообще могли прикрыть.

Вице-премьер Юрий Борисов признался, что «Авангард» рождался тяжело. «Еще четыре года назад на совещании у верховного главнокомандующего обсуждали, оставлять его или закрывать. Верховный задал вопрос главному конструктору, тот ему убедительно ответил: «Дайте нам еще один шанс». И они его использовали!»

Как удалось узнать «КП», долгое время не удавалось решить проблему устойчивого управления аппаратом и обеспечить его защиту от супервысоких температур. Но после мучительных экспериментов, нашим ученым удалось-таки создать и надежную систему управления, и жаропрочные материалы, каких больше нет ни у кого в мире. Блок оборудован системой терморегуляции разработки московского НПО "Наука".

ТАЙНА СЛОВ ПУТИНА РАСКРЫТА

Однажды, когда Путина спросили, как Россия будет отвечать на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), он ответил загадочно: «Мы быстро найдем адекватный ответ, не потребующий больших затрат». А на днях Сергей Иванов раскрыл смысл этих слов:

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- Создание «Авангарда» не потребовало крупных финансовых вложений. У нас в арсеналах было несколько десятков сухих ракет УР-100УТТХ. Срок службы таких ракет начинается с первой заправки топлива. А они топливом никогда не заправлялись, они были новыми. А боевой крылатый блок «Авангард» идеально по своим массе и габаритам подходил именно к этой ракете... У России есть задел в виде нескольких десятков ракет-носителей, которые не нужно производить. Позиционные районы, где будут полки, оснащенные «Авангардом», уже есть. То есть, кроме самого блока, других крупных финансовых трат нет... Средства, потраченные на «Авангард», в сотни раз меньше, чем затраты США на ПРО. Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. И теперь нам классических боеголовок, старых по сравнению с «Авангардом», нам столько не нужно. Потому что «Авангард» гораздо эффективнее...

ПАСПОРТ «РУССКОЙ МОЛНИИ»

ТТХ комплекса официально нигде до сих пор не публиковались. Предположительно, блок имеет длину более 5 метров.

Во время испытаний он показал максимальную скорость в 27 раз превышающую скорость звука (примерно 30 тыс. км в час).

Корпус аппарата изготовлен из композиционных материалов, что обеспечивает стойкость к аэродинамическому нагреву в несколько тысяч градусов и защиту от лазерного облучения.

По неофициальным данным, мощность установленного на гиперзвуковом блоке ядерного заряда - более 2 мегатонн. Для сравнения - сегодня мощность боевого оснащения стратегических ядерных носителей РФ, США, Великобритании, Китая, как правило, не превышает 1 мегатонны.

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