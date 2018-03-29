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«Комсомолка» разоблачила украинского пранкера, объявившего награду в 12 миллионов за поимку себя

29 марта 2018, 17:24  •  116 • В России

Сотни репостов, тысячи ретвитов. Даже некоторые уважаемые журналисты повелись на объявление, написанное от лица родственника жертв пожара в Кемерове:

«Награда 12 миллионов рублей. Разыскивается!!! Украинский пранкер под псевдонимом Евгений Вольнов». Вольнов, он же Никита Кувиков, в первые часы после пожара в Кемерове, распространял фейк о 300 погибших. Он обзванивал морги от имени майора МЧС, приказывая готовиться к приему сотен трупов. И связывался с ритуальными конторами, заказывая 300 гробов. Слухи по городу расползлись быстро.

Безымянный автор электронной листовки уверял, что в «Зимней вишне» у него погибли мать жена и восьмилетний сын. И компенсацию он готов выложить за голову подонка, распустившего слухи.

Автор листовки утверждает, что в "Зимней вишне" у него погибли жена и ребенок.

Я и сам, признаться, едва не нажал кнопку перепоста. Но больно уж сумма велика. Не сходится. Для начала решил все-таки набрать указанный в объявлении телефон.

- Меня зовут Андрей, - сообщил грустный голос на том конце провода. - Я не хочу называть свою фамилию, вы же понимаете, что мое обращение очень деликатное. Правоохранительные органы могут расценить не так. Но звонков очень много, причем денег никто не просит, пока все помогают бесплатно.

Эти слова мне вдруг напомнили историю с моим другом, бизнесменом Алексом Крепчинским, который в свое время объявлял награду за идентификацию отморозка, напавшего на мать с девочкой в Киеве 9 мая 2016 года. Семью, которая подверглась травле, предприниматель тогда вывез в Россию. А имя неонациста стало известно всем. Алекс тогда мне тоже сказал, что денег никто брать не захотел, помогли бесплатно. И мой «Андрей» практически дословно цитировал рассказ Крепчинского.

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Сейчас семья живет в России.Фото: Александр КОЦ

Я вбил номер телефона в поисковик. И тут полезло! «Отдаю стиральную машину и газовую плиту с духовкой в связи с ремонтом. Условие - приехать и вывезти. Столовая Daily Food». Звоню в это заведение и начинаю быстро объяснять предмет интереса - чтоб не успели счесть меня за сумасшедшего и бросить трубку. Но в ресторане не удивились звонку.

Объявление было размещено сразу на нескольких ресурсах. Для охвата.

- Это было с месяц назад, - рассказала девушка. - К нам шли толпами за стиральными машинками, за холодильниками и морозильными камерами. Мы понять не могли, что происходит. Звонили по телефону из объявления, даже назначали ему встречи. Но всякий раз он не являлся. Наша служба безопасности усилила бдительность, и в конце концов мы поняли, что он следит за нами через веб-камеру, которая была установлена в зале. Как только мы ее отключили, все закончилось.

- То есть, человек так развлекался?

- Похоже на то, только развлечение из разряда нездоровых.

Очевидно, «шутник» радовался своей изобретательности сидя за компьютером и наблюдая, как персонал Daily Food выпроваживает попавшихся на его розыгрыш.

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Тот же самый телефон указан в объявлении о наборе персонала в ресторан «Пьяный Аллах» и магазин нижнего белья «Модный Аллах». По указанным адресам таких заведений, естественно, нет. А наскоро сколоченный интернет-магазин набит, мягко говоря, оскорбительным для приверженцев ислама контентом. А среди пранков Вольнова действительно много издевательств над мусульманами и выходцами с Кавказа.

Якобы поиск работников в кафе "Пьяный Аллах".

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Объявление о найме на работу в магазин "Модный Аллах".

Встречается номер и в откровенно мошеннических объявлениях: «Отдам iPhone 6 Plus бесплатно. С вас - только почтовые издержки».

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Типичное мошенническое объявление о желании расстаться с айфоном. Телефон тот же...

А вот и персональная привязка телефона. На двух специализированных сайтах по грузоперевозкам к нему привязан не кто иной, как Женя Вольнов. На этих порталах он числится контактным лицом, через которого в начале марта из Авдеевки в Ростов были перегнаны как минимум два рефрижератора с овощами. Ну и самый свежий след во ВКонтакте с указанием телефона «горюющего мстителя»: «Продам фотографии сгоревших людей в Кемерово! Взрослые - по 1500 рублей за штуку, дети - за 2000. По промокоду «угар» - скидка 500 рублей. Спрашивайте Шамиля». Подонок продолжает цинично глумиться над страшной трагедией, которая шокировала весь цивилизованный мир.

Всё тот же телефон фигурирует в данных транспортной компании.

Объявление о продаже "фото сгоревших людей".

Снова набираю его номер. Там все тот же «убитый горем» голос.

- Скажите, какие гарантии того, что вы обещаете? - спрашиваю Вольнова.

- Мы встречаемся с человеком, который предлагает информацию или действия, заключаем договор, мой помощник вечером уже будет иметь образец, и сотрудничаем, - несет ахинею пранкер. - Интересует доставка человека на территорию России.

- Только доставка?

- Ну мы можем обсудить и другие варианты, но не по телефону.

- А если, допустим, мы пришлем определенные фотодоказательства с территории другого государства?

- Это все мы можем обсудить при личной встрече. Я сейчас в Москве нахожусь.

- Мы можем встретиться?

- Думаю да, сегодня вечером, через несколько часов созвонимся, и я скажу где.

Конечно, это была очередная уловка пранкера. Памятуя историю с рестораном Daily Food (встреча была бы назначена под какой-нибудь веб-камерой, и я стал бы героем очередного ролика Вольнова), иду ва-банк.

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- А можно с вами обговорить еще транспортировку овощей из Авдеевки в Ростов?

- Гм..., - начал что-то подозревать не привыкший быть на месте жертв своих розыгрышей подонок. - Хороший вариант, да, можно огурцы привезти.

- Или сразу в Москву, к магазину «Модный Аллах».

- ... - непереводимый украинский фольклор с примесью обсценной лексики, и моментально испарившаяся грусть в голосе.

Выдав матерную тираду пранкер швырнул трубку.

Что и следовало доказать. Из жуткой человеческой трагедии беспринципный хайпожор выжимает по максимуму. Более 20 мерзких роликов о кемеровском пожаре на канале в Youtube, десятки постов в соцсетях, тысячи новых подписчиков. И новый беспроигрышный ход - «изображая жертву». В расчете на привлечение еще большего внимания, Вольнов-Кувиков состряпал объявление о розыске себя от имени безутешного отца и мужа, потерявшего самых близких. Но забыл замести свои зловонные следы в Сети. А интернет помнит все. И не только интернет...

ПАМЯТЬ

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