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«Комсомолец оступился по незнанию»: как в Facebook затравили Ивана Сурвилло за интервью для RT

31 января 2020, 15:24  •  40 • В России
Пост 20-летнего журналиста Ивана Сурвилло в Facebook, где он выложил интервью для RT с проректором ВШЭ Валерией Касамарой, набрал несколько сотен гневных комментариев. Новость о переходе Сурвилло на RT его «либеральные» знакомые встретили с непониманием: журналиста назвали «предателем» и пригрозили «расфрендить» его. Между тем другие представители медиасообщества окрестили такую реакцию «собранием пархомбюро» и призвали «простить комсомольца Сурвилло». Сам журналист отметил, что внимательно ознакомился с комментариями и «ощутил себя по-настоящему востребованным». При этом он подчеркнул, что будет брать интервью у всех, кто ему интересен.
 
 

Иван Сурвилло — один из самых известных российских молодых видеоблогеров и журналистов — приступил к работе над циклом интервью для RT. В первом эпизоде он поговорил с проректором Высшей школы экономики Валерией Касамарой, чьё выдвижение в депутаты Мосгордумы в прошлом году вызвало критику со стороны ряда СМИ и представителей «либеральной общественности». Теперь Касамара оказалась в центре внимания в связи с обсуждением поправок в правила внутреннего распорядка ВШЭ, касающихся обязательств студентов и сотрудников не выступать с политическими заявлениями.

Интервью 20-летнего журналиста для RT вызвало бурное обсуждение в Facebook. В комментариях под постом, в котором Сурвилло рассказал о выходе материала, «либеральные» журналисты назвали его «предателем», рассказали, что немедленно его «отфрендят», и обвинили в работе на «пропагандистское СМИ».

    «Ну такое( Непонятно зачем, честно говоря»*, — прокомментировал бывший издатель «Медузы» Илья Красильщик.

    «Это просто ********* стыд», — написал «независимый» фотокорреспондент Евгений Фельдман.

    Роман Баданин, основатель медиа «Проект», известного своими неоднозначными расследованиями, написал: «Обычно не пишу в срачи в фейсбуке. Но тут смешно с утра. Когда в иных изданиях интервью этому автору давали едва ли не все штатные сотрудники вплоть до сезонного верстальщика, никого ничего не смущало. Одни и те же журналисты брали, давали и читали интервью. ******** бизнесмодель. Будь я Путиным, запретил бы ***** интервью с журналистами».

    «Стыдновато», — написал бывший сотрудник «Медузы» Александр Горбачёв.

    Оппозиционный политик Илья Яшин считает, что Сурвилло «собирался потеснить Дудя, а потеснил в итоге Баронову с Винокуровой».

    Других комментаторов удивила травля журналиста: «****** себе тут персональный вопрос на комсомольском собрании. И это еще Пархомбюро не собралось».

    «Ваня, это интервью стоило взять только ради того, чтобы прочитать эти комментарии от людей, которых ты уважал и ценил. Я пошла выпью валерьянки)», — написала Мария Сурвилло.

      На разгоревшиеся в комментариях споры отреагировали и в Telegram.

      Журналист Олег Кашин опубликовал скриншот комментария телеведущей Анны Монгайт: «Сурвилло Мария, а вы поддержали Ваню, когда он решил пойти работать на RT? Не было сомнений?» И добавил подпись: «Родителей в школу!»

      Telegram-канал «Медиатехнолог» провёл параллели с комсомольским собранием и «пархомбюро».

      «Дело комсомольца Сурвилло прямо сейчас рассматривается на собрании пархомбюро. Советуем комсомольцу Сурвилло признать ошибку. Комсомолец Сурвилло оступился по незнанию. Комсомолец Сурвилло думал, что RT — это сокращение от рукопожатного RTVI. Он узнал о страшной ошибке только после подписания договора. Призываем пархомбюро простить комсомольца Сурвилло без внесения в личное дело», — говорится в посте.

      Внимание на спор обратил и «Беспощадный пиарщик»: «Кстати, девочки, особенно хочется отметить осуждение со стороны Красильщика, который предпочёл торговать апельсинами и арбузами у гражданина Мальты Воложа вместо изготовления медиа».

      О произошедшем высказался и канал Breaking Trends: «Ваня и хейтеры. Журналист Иван Сурвилло, ставший известным своими интервью, сегодня сообщил в Facebook, что теперь работает на Russia Today. Реакцию представителей медиасообщества можно увидеть в 160 комментариях. Там много всего: поздравляю, отфрендил, стыдновато, удаляю тебя из друзей».

      «Что нужно сделать, чтобы либеральному хомячку поплохело? Достаточно показать вот такую новость, после которой он так глубоко и возмущенно вдыхает, что долго не может прийти в себя», — отметила телеведущая Тина Канделаки, добавив, что Сурвилло является талантливым журналистом.

      Сооснователь издания Baza Никита Могутин, в свою очередь, призвал оставить Сурвилло в покое.

      «Напоследок хочу заметить, что не ваше ****** дело, где и кем работать молодому и талантливому парню в России. ********** от Вани, не будьте совсем уж конченными и лицемерными **********», — написал он.

      Сам Иван Сурвилло в комментарии RT отметил, что внимательно ознакомился с комментами.

      «Всем спасибо, ощутил себя по-настоящему востребованным, — сказал Сурвилло. — Для меня не было и нет нерукопожатных собеседников. Как и нерукопожатных СМИ. Я беспартийный журналист. Брал и буду брать интервью у всех, кто мне интересен, без различия политической и иной ориентации».

      Текст этого, а также всех последующих комментариев и постов приводится с сохранением авторской орфографии и пунктуации.

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