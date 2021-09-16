«Компромисс между Polexit и полным подчинением»: почему правящая партия Польши одобрила резолюцию против выхода из ЕС

Политсовет правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) принял резолюцию, исключающую выход страны из Европейского союза (Polexit). Об этом сообщила пресс-секретарь партии Анита Червиньская. По её словам, документ призван развеять «лживую информацию о позиции PiS по вопросу о принадлежности Польши к ЕС». По мнению экспертов, принятая резолюция — некий компромисс между Polexit и полным подчинением Брюсселю. При этом в Польше всё чаще обсуждают вопрос выхода из ЕС, поскольку ,по словам экспертов, во многом консервативные ценности польского общества идут вразрез с ультралиберальными установками Брюсселя.

Политсовет правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) одобрил резолюцию, исключающую выход страны из Европейского союза (Polexit). Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь партии Анита Червиньская.

«В связи с тем, что в последнее время появляется лживая информация о позиции PiS по вопросу о принадлежности Польши к ЕС, мы решили дать ответ на этот вопрос при помощи резолюции»,— отметила Червиньская.

По её словам, в резолюции под названием «О принадлежности Польши к Европейскому союзу и суверенитете Польской Республики» «исключена возможность Polexit».

«Мы однозначно связываем будущее Польши с членством в Европейском Союзе, но это не означает, что мы должны соглашаться на прогрессирующий, не основанный на договорённостях, процесс ограничения суверенитета стран — членов», — пояснила пресс-секретарь PiS.

Она добавила, что партия хочет, чтобы Польша «была членом Европейского союза и оставалась суверенным государством».

При этом Червиньская подчеркнула, что в одобренной резолюции также говорится, что «ЕС нуждается в глубоких изменениях».

«Мы категорически против любых попыток подорвать верховенство конституций национальных государств, которые должны оставаться суверенными в Европе, ограничений их исключительных полномочий в ряде сфер, прописанных в европейских договорах, в том числе в судебной системе, что особенно актуально сегодня. Также мы решительно выступаем против тенденций, которые ставят под сомнение положение равенства государств», — подчёркивается в тексте документа.

«Нуждается в дотациях союза»

Как отметил преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв, новая резолюция правящей партии Польши — это некий «компромисс между Polexit и полным подчинением» Брюсселю.

«Несмотря на регулярные заявления о том, что Польша должна быть самостоятельной и не такой зависимой от ЕС, радикальной постановки вопроса о выходе из союза со стороны правящей партии никогда не было. Своей резолюцией эта политическая сила показывает, что не хочет выхода Польши из ЕС, ведь страна небогатая и нуждается в дотациях объединения. Но, с другой стороны, партия хочет продемонстрировать, что не позволит больше Брюсселю наступать на суверенитет страны», — сообщил аналитик в разговоре с RT.

По мнению заведующего Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Леонида Вардомского, принятие резолюции, в которой исключена возможность Polexit, — знак, что официальная Варшава всерьёз боится, что противоречия между Польшей и ЕС, связанные с национальным суверенитетом, могут привести к выходу страны из Евросоюза.

Символика партии «Право и справедливость» (PiS)

Reuters

© Kacper Pempel

«Польские власти, вероятно, опасаются, что радикальные силы в стране могут этот вопрос будировать, а большая часть населения поддержит выход из ЕС. Чтобы не было таких поползновений и не развивались подобные идеи, правящей партией, которая является националистической и всё время бодается с ЕС, всё же был принят соответствующий документ. С другой стороны, Варшава пытается защитить свой суверенитет», — сказал эксперт в беседе с RT.

Минусы членства в ЕС

Стоит отметить, что в последнее время в Польше активизировались обсуждения Polexit — возможного выхода страны из Европейского союза.

Согласно данным опроса социологического центра IBRiS, проведённого для польской газеты Rzeczpospolita с 10 по 11 сентября, 33% опрошенных считают главным недостатком членства Польши в ЕС то, что к странам объединения не относятся одинаково. Ещё 25% респондентов называют главным минусом «навязывание» Евросоюзом законов, которые польская сторона должна соблюдать. 9% опрошенных считают самой большой проблемой присутствия Польши в ЕС эмиграцию населения страны в другие государства Европы.

В целом 42% респондентов указали, что преимущества членства в ЕС однозначно перевешивают недостатки, ещё 26% считают, что плюсов скорее больше, чем минусов.

Эксперты напоминают, что разговоры в Польше о Polexit активизировались после того, как в начале сентября в ЕС пригрозили лишить финансирования ряд польских районов на юге и востоке страны, в которых региональные парламенты одобрили документы, направленные на борьбу с так называемой «идеологией ЛГБТ». Она рассматривается местными властями как угроза для традиционной семьи в Польше.

Как отметил Леонид Вардомский, Варшаве не нравится, что её суверенные решения оспариваются Брюсселем.

«И как тут совместить европейские ценности с национальным суверенитетом — для Варшавы большой вопрос. Польша всё-таки католическая страна, не всем нравятся однополые браки и аспекты, связанные с гомосексуализмом и прочим, которые навязывает Брюссель. Это не первый инцидент, когда ЕС покушается на самостоятельные решения польских властей», — заявил аналитик.

Вадим Трухачёв напомнил, что изначально разговоры о выходе Польши из ЕС пошли после того, как Евросоюз наложил ограничения на Варшаву из-за судебной реформы, которую проводят польские власти.

«Она противоречит принципу разделения властей, как кажется Брюсселю. И ряд жёстких евроскептиков в Польше восприняли это как атаку на суверенитет страны, всерьёз заговорили о Polexit», — отметил Трухачёв.

Вардомский, в свою очередь, напомнил, что похожему «наказанию за строптивость» подверглась и Венгрия, парламент которой в июне принял закон, запрещающий демонстрировать и распространять материалы о гомосексуальности и смене пола в школах. Евросоюз отложил утверждение венгерского плана восстановления экономики после пандемии, а это значит, что страна пока не получит доступ к средствам специального фонда в размере €7,2 млрд.

Здание Европарламента

AFP

© YVES HERMAN / POOL

Примечательно, что в Венгрии также всё популярнее становятся идеи о Huxit — выходе Венгрии из Евросоюза. Так, в августе, венгерская проправительственная газета Magyar Nemzet опубликовала комментарий, в котором политолог выступил за выход Венгрии из ЕС. Тема вызвала бурную дискуссию в обществе.

«Устали от директив Брюсселя»

Помимо Польши и Венгрии о выходе из ЕС также нередко говорят в Дании, Германии, Нидерландах, Франции и других странах Евросоюза.

Как пояснил Вардомский, все эти государства объединяет то, что они «устали от директив Брюсселя».

«На самом деле у стран — членов ЕС от свободы мало что осталось. Еврокомиссия подавляет их своими установками и требованиями. В целом в Европе позиции евроскептиков укрепились», — отметил аналитик.

По словам Вардомского, на усиление разговоров о выходе из ЕС также влияет конфликт интеграционных и национальных интересов, который проявляется в ряде стран Евросоюза, но острее всего в Польше и Венгрии.

«Ещё целый ряд стран Евросоюза проявляют недовольство централизацией. Интеграция требует всё время какой-то подпитки и всё новых ресурсов стран объединения, а национальные государства требуют сохранения суверенитета», — сообщил эксперт.

Ещё одна причина, по которой в Европе всё чаще слышны идеи о выходе из ЕС — конфликт между Восточной и Западной Европой, который сейчас проявляется всё сильнее, полагает Вардомский.

«Это происходит, поскольку сохраняется и даже усиливается экономическое отставание восточных стран от европейского ядра, особенно на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, есть большие различия в ценностных ориентирах стран ЕС, конфликт между традиционными ценностями и новыми ультралиберальными», — считает аналитик.

При этом эксперты сходятся во мнении, что несмотря на разговоры о выходе из ЕС, распад Евросоюза не произойдёт в обозримой перспективе.

«Будет движение в сторону либерализации отношений между Еврокомиссией и странами-участницами. На каком-то этапе, вероятно, зафиксируют, что должны решать страны сами и за что должны отвечать европейские структуры. Евросоюзу нужно более чёткое разделение функций между европейским центром и странами. Пока этого нет. Пока есть евробюрократия. Она заинтересована в централизации функций, принятии большинства решений. И это сталкивается с национальными интересами ряда стран ЕС», — заключил Вардомский.