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Компромисс достигнут? Турецкие СМИ сообщили об итогах переговоров с Шойгу по Сирии
25 марта 2021, 17:15 • 138 • Политика
Турецкий министр обороны провёл телефонные переговоры с Шойгу и заявил, что договорился с Россией принять меры по перемирию в Идлибе, утверждает турецкое телевидение.
Министр обороны Турции провёл телефонные переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, на которых была достигнута договорённость по перемирию в Идлибе. Об этом сообщает турецкое телевидение.
Ранее на этой неделе в турецких СМИ появилась информация об обострении ситуации в Идлибской зоне деэскалации. В свою очередь Россия 23 марта предложила Турции возобновить работу нескольких пунктов пропуска в Идлибе и Алеппо из-за тяжёлой гуманитарной ситуации.
- пишет сегодня Telegram-канал РИА "Новости" со ссылкой на турецкое телевидение.
Напомним, что часть территории Идлиба контролируется протурецкими силами, которые нередко вступают в конфликт с правительственными войсками Сирии. Данная проблема по-прежнему остаётся одним из нерешённых вопросов современной Сирии.
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