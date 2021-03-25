Компромисс достигнут? Турецкие СМИ сообщили об итогах переговоров с Шойгу по Сирии

Турецкий министр обороны провёл телефонные переговоры с Шойгу и заявил, что договорился с Россией принять меры по перемирию в Идлибе, утверждает турецкое телевидение.

Министр обороны Турции провёл телефонные переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, на которых была достигнута договорённость по перемирию в Идлибе. Об этом сообщает турецкое телевидение.

Ранее на этой неделе в турецких СМИ появилась информация об обострении ситуации в Идлибской зоне деэскалации. В свою очередь Россия 23 марта предложила Турции возобновить работу нескольких пунктов пропуска в Идлибе и Алеппо из-за тяжёлой гуманитарной ситуации.

Глава Минобороны Турции провёл телефонные переговоры с Шойгу и заявил, что договорился с РФ принять меры по перемирию в Идлибе,

- пишет сегодня Telegram-канал РИА "Новости" со ссылкой на турецкое телевидение.

Напомним, что часть территории Идлиба контролируется протурецкими силами, которые нередко вступают в конфликт с правительственными войсками Сирии. Данная проблема по-прежнему остаётся одним из нерешённых вопросов современной Сирии.