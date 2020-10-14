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Компромат на Зеленского: в Киеве объяснили управляемость курсом Украины
14 октября 2020, 13:00 • 53 • Политика
Главу Незалежной заставляют действовать по написанному плану
Президент Украины Владимир Зеленский повторяет шаги предшественника Петра Порошенко по Донбассу, потому что его шантажируют и не дают уклониться от установленного курса. Об этом заявил киевский политолог Глеб Ляшенко.
По его оценке, Зеленский – не слабый и не глупый человек. Но его запугали и лишили свободы действий сразу, как только он возглавил страну.
"Очевидно, на него есть какой-то компромат, очень серьезный компромат. И не только на него, но и на его окружение, на олигархов, которые его финансируют",
– рассказал Ляшенко в эфире "Голоса Правды". Он пояснил, что Зеленский живет с пониманием, что имеющийся на него компромат в любой момент могут слить через "Радио Свободы", "Голос Америки" и прочие медийные проекты.
"Мы находимся под очевидным внешним управлением. Это уже признают абсолютно все", – констатировал политолог, поясняя, почему Зеленский стал "таким же Порошенко".
Ранее Зеленский заявил, что уступит пост президента, если не сможет вернуть Донбасс и Крым. На полуострове восприняли эти слова как знак грядущих позитивных перемен в отношениях с Украиной. В начале октября стало известно, что Киев запросил Москву о переговорах на высшем уровне.
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