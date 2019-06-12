"Композитору для жизни нужны воздух и похвалы": Путин вручил в Кремле национальные премии

- У нас уже сегодня в стране имеются перевозимые часы, которые измеряют гравитационный потенциал с высокой точностью, - выступление лауреата государственной премии Владислава Пустовойта напоминало лекцию по природе гравитационных волн, но лекцию очень интересную. - Достаточно их поднять на несколько сантиметров, как их показания изменятся. Все это означает, что можно создать гравитационную карту земной поверхности, по которой можно понять свое положение. Думаю, все понимают, какое преимущество получит та страна, которая первой создаст систему позиционирования без использования спутниковых систем - GPS и ГЛОНАСС.

Вручение в Кремле государственных премий за 2018 год было очень похоже на знаменитое противостояние 60-х между физиками и лириками, в которое вмешались еще и медики. Все были награждены за выдающиеся достижения, и невозможно было определить, кто "более матери-истории ценен".

Премия физикам Валерию Митрофанову, Владиславу Пустовойту и Ефиму Хазанову была присуждена за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн. "Медикам" Владимиру Порханову, Владимиру Паршину и Владимиру Харченко – за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности у пациентов со стенотическими заболеваниями трахеи. Востоковеду Виталию Наумкину – за выдающийся вклад в арабистику и исламоведение. Писатель Павел Басинский был награжден за вклад в развитие отечественной литературы, пианист Николай Луганский – за вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры, директор Национального парка "Кенозерский" в Архангельской области Елена Шатковская – за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России.

- Мы с детства имели доступ к высочайшим достижениям культуры и науки в стране с трагической историей, - сказал с трибуны пианист Николай Луганский. - Мы не должны забывать, сколько миллионов людей отдали свою жизнь за Родину. Мы получали дорогостоящее образования за счет тяжелейшего труда крестьян и рабочих, живших далеко от культурных центров. Мы все в долгу перед ними!

Президент чествовал физиков, лириков и медиков. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Когда получать премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности вышел легендарный композитор Родион Щедрин, зал разом встал.

- Композитор Шуман, чья музыка звучит у нас 9 мая во время Минуты молчания, композитору для жизни нужны воздух и похвалы. Вот похвалы у меня сегодня самая большая порция, - поблагодарил президента за честь Щедрин.

- Сегодняшние лауреаты – специалисты по гравитационным волнам – охарактеризовали эту систему как систему слабого взаимодействия, - Путин подвел черту под церемонией, цитируя все же физиков. - Но чтобы понять, какие системы слабые, какие сильные, нужно иметь свою сильную систему: с хорошим образованием, наукой, историей, культурой. У нас с вами есть такая система. Это любимая всеми нами наша Родина. Будем делать всё для её дальнейшего процветания и развития. С праздником вас, с Днём России!

Из Георгиевского зала Кремля президент, лауреаты и все гости вышли на Ивановскую площадь, где проходил прием в честь праздника.

- Повышение качества жизни, благополучие граждан – наша главная общая задача и цель. Мы должны работать ради её достижения с полной отдачей и добиться таких результатов, чтобы их почувствовал каждый гражданин. Это наш долг и ответственность перед людьми и страной, перед нашей великой Россией, которую мы любим всем сердцем. За свободную, сильную, процветающую Россию! - завершил свою речь тостом Путин.