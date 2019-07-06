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Компонент ядерного оружия в машине: В Турции перехватили груз радиоактивных элементов стоимостью $72 млн

06 июля 2019, 23:39  •  49 • Политика
В Турции в машине обнаружили радиоактивный калифорний на $72 млн. Химический элемент используется в создании ядерного оружия.
Компонент ядерного оружия стоимостью 72 миллиона долларов пытались тайно перевести на машине в Турции. Речь идет о радиоактивном элементе "калифорний", который используется для создания ядерных боеголовок.
Опасный химический элемент обнаружили сотрудники по борьбе с контрабандой и организованной преступностью. Они остановили для проверки автомобиль в районе лесного парка Ататюрка в провинции Болу. Внутри было найдено 18,01 грамма калифорния. Даже столь мало количество радиоактивного вещества стоит не менее 72 миллионов долларов.
"Ввоз, транспортировка и хранение которого требуют спецразрешения, было отправлено в Совет по ядерной энергии Турции для исследования", - говорится в сообщении администрации провинции.
Правоохранители задержали пятерых человек, перевозивших в машине опасное и сверхдорогое вещество. Теперь следователи выясняют, откуда о контрабандистов оказался радиоактивный элемент, используемый в создании ядерного оружия.

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