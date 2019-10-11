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Комплексы «Панцирь-С1» попали на мушку «Тайфунов» версии РЭБ. Новая угроза или утопия от BAE Systems?

11 октября 2019, 09:39  •  222 • Аналитика
Крайне серьёзную пищу для размышлений предоставил российским и зарубежным экспертным кругам и осведомлённым обозревателям небезынтересный демонстрационный видеоролик, опубликованный на Youtube 7 октября 2019 года в рамках проходящей в Лондоне международной выставки оборонной продукции DSEI-2019. В данном видеоролике, анонсированном лётчиком-испытателем корпорации «BAE Systems» Паулем Смитом, проиллюстрирована способность многофункционального истребителя «Typhoon Tranche 1» в модификации РЭБ преодолевать противовоздушные / противоракетные «заслоны», возведённые зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Панцирь-С1».




Потенциал буксируемых ложных целей «Ariel» и СВЧ-передатчиков «BriteCloud 55» велик, но не безграничен


В частности, отталкиваясь от одного из эпизодов, фигурирующих в данном ролике, можно прийти выводу о том, что одних лишь буксируемых ложных целей-излучателей радиоэлектронных помех X/Ku-диапазонов типа «Ariel» от компании «Marconi Defence Systms», а также отстреливаемых помеховых СВЧ-передатчиков «Brite Cloud 55», оснащённых индивидуальными модулями радиотехнической разведки и анализа частотных параметров активных радиолокационных головок самонаведения ракет-перехватчиков противника, будет вполне достаточно для эффективного противодействия системе наведения ЗРПК «Панцирь-С1». В реальности же вышеуказанный вывод едва ли соответствует реальному положению дел. Почему?

Вышеуказанные средства радиоэлектронного противодействия обладают высокой эффективностью подавления лишь таких радиолокационных средств, как бортовые РЛС самолётов тактической авиации и радары подсвета ЗРК (на базе устаревших щелевых антенных решеток, антенн Кассегрена, а также пассивных фазированных антенных решеток) и активных радиолокационных ГСН на базе щелевых антенных решеток (ЩАР). Кроме того, многофункциональные РЛС, радиолокационные обнаружители и перспективные головки самонаведения на базе многоэлементных активных ФАР с приёмо-передающими модулями, представленными подложками из нитрида галлия или низкотемпературной совместно обжигаемой керамики, вполне способны селекционировать «Тайфуны» на фоне активно применяемых помеховых СВЧ-передатчиков «BriteCloud 55» и буксируемых ложных целей «Ariel», оснащённых многодиапазонными сверхвысокочастотными излучателями сантиметрового диапазона.

Данная возможность реализуется посредством оснащения нескольких сотен приемо-передающих модулей индивидуальными малошумящим СВЧ-транзисторами/усилителями и аттенюаторами, которые в конечном счете обеспечивают формирование «провалов» в диаграмме направленности РЛС в секторах действия источников радиоэлектронных помех. Именно такими АФАР-РЛС обнаружения и наведения будут оснащены перспективные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ». Что же касается противодействия стандартным ЗРПК 96К6 «Панцирь-С1», то данная задача вряд ли будет реализуема даже с задействованием лётчиками «Тайфунов» вышеуказанных средств РЭБ, фигурирующих в рекламном видеоролике «BAE Systems».

Дело в том, что зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-С1» располагают полноценной радиокомандной системой наведения зенитных управляемых ракет 57Э6Е не только по данным РЛС с пассивной ФАР 1РС2-1Е «Шлем», которая вполне может потерпеть фиаско в «радиоэлектронной битве» с буксируемыми ложными целями «Ariel» и СВЧ-передатчиками «BriteCloud 55», но и по целеуказанию приданного мультиспектрального оптико-электронного прицельного комплекса 10ЭС1-Е, работающего в ТВ- и средневолновом ИК-диапазонах волн, причём последний отличается способностью обнаружения и «захвата» низкоконтрастных целей даже на фоне использования оптико-электронных помех и инфракрасных ловушек. Логично предположить, что очередной красочный и техничный пиар-видеоролик от рекламного отделения «BAE Systems», является попросту плодом русофобских фантазий британского военно-технического истеблишмента.
Евгений Даманцев

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