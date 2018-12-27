«Комплексный подход»: какую роль сыграла Россия в сирийском урегулировании в 2018 году

Российские ВКС и сирийская армия в 2018 году нанесли решающий удар по позициям боевиков в Сирии. Были ликвидированы крупнейшие анклавы террористов, восстановлен контроль над значительной частью границ, начался процесс возвращения беженцев. Помимо этого, Россия приложила немалые усилия, чтобы запустить процесс политического урегулирования в стране. Чем ещё запомнился для САР прошедший год и чего следует ждать от 2019-го, выяснял RT.

Российские военнослужащие во время церемонии встречи президента РФ Владимира Путина на авиабазе Хмеймим в Сирии РИА Новости © Михаил Климентьев

К началу прошлого года в результате операции российских ВКС в Сирии удалось переломить обстановку на полях сражений в пользу правительственных войск. В январе 2018-го большая часть Сирии уже была подконтрольна официальному Дамаску. Тем не менее крупные анклавы террористов существовали в непосредственной близости от Дамаска — в Восточной Гуте. Юг страны также контролировали подразделения радикальной оппозиции. Устранение угрозы от закрепившихся в этих районах бандформирований стало основной задачей сирийских военных в уходящем году.

Военные победы

Уже в январе 2018-го начались столкновения на подступах к Восточной Гуте — районам в пригороде Дамаска, которые контролировали боевики вооружённой оппозиции, а также террористы из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*. В итоге к маю районы близ сирийской столицы, из которых вёлся миномётный огонь по Дамаску, оказались под контролем правительственных войск. Ранее, в феврале, завершилась северо-восточная кампания Сирийской арабской армии на северо-западе страны, близ границы с Турцией.

К августу 2018 года правительственные войска полностью освободили провинции Кунейтра и Дараа и вышли к границам Израиля и Иордании. Близ оккупированных израильскими войсками Голанских высот были развёрнуты посты российской военной полиции, что подготовило возвращение в демилитаризованную зону между Сирией и Израилем миротворцев ООН.

Как сообщал 5 декабря начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов, в течение 2018 года армия Сирии уничтожила 23 тыс. боевиков и освободила 387 населённых пунктов. Кроме того, около 40 тыс. боевиков вооружённой оппозиции примкнули к правительственной армии Сирии. Сокращение зоны контроля со стороны боевиков привело к эвакуации из страны неоднократно уличённой в провокациях псевдогуманитарной организации «Белые каски».

Особняком стояла проблема так называемого Большого Идлиба — зоны деэскалации под формальным контролем Турции. К сентябрю 2018 года этот регион остался последним оплотом боевиков. Вопрос о штурме Идлиба был снят по итогам визита в Сочи президента Турции Реджепа Эрдогана.

Он пообещал российскому коллеге Владимиру Путину, что Анкара возьмёт на себя разоружение террористов в этом районе и обеспечит создание демилитаризованной зоны вблизи линии соприкосновения правительственных войск и умеренной части вооружённой оппозиции.

18 декабря в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ президент Владимир Путин высоко оценил усилия Вооружённых сил России в борьбе с террористами в Сирии.

«После разгрома основных группировок боевиков ситуация в этой стране постепенно стабилизируется. Однако бандиты ещё пытаются огрызаться. Хочу подчеркнуть: бескомпромиссная борьба с боевиками будет продолжена. Окажем сирийцам здесь всю необходимую поддержку», — пообещал российский лидер.

Эксперты отмечают, что успешные действия сирийской армии в уходящем году связаны с той помощью, которую оказали Сирии российские военные инструкторы и ВКС.

«Сама по себе операция российских ВКС в Сирии уникальна, во всяком случае для наших вооружённых сил, — заявил в интервью RT политолог Иван Коновалов. — Отдалённый театр боевых действий. Быстро развернулись, применили самые современные боевые платформы».

17 декабря вице-премьер правительства России Юрий Борисов рассказал об успешном испытании в Сирии новейших российских вооружений. Среди них ракетный комплекс «Искандер», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», «Смерч», корабельные ракетные комплексы «Калибр», самолёты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, истребители Су-35, Су-30, самолёты морской авиации МиГ-29К/КУБ и вертолёты Ка-52К, а также ЗРК «Панцирь-С1», успешно отразившие атаку беспилотников. Также ранее сообщалось об испытании в Сирии новейшего российского самолёта пятого поколения Су-57.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство на российской авиабазе Хмеймим для обеспечения безопасности полетов российской авиагруппы в Сирии. Справа: самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"

РИА Новости

© Дмитрий Виноградов

«Россия проявила комплексный подход в решении проблем в Сирии. Одновременно стояли задачи разгрома противника и восстановления боеспособности сирийской армии. И обе наша страна успешно выполнила», — отметил Коновалов.

Гуманитарный фронт

Наиболее сложным процессом стало освобождение Восточной Гуты. В этом районе было сконцентрировано более 250 тыс. человек, большей частью гражданских. Российский центр по примирению враждующих сторон смог организовать гуманитарные коридоры, чтобы вывести людей из зоны боевых действий.

Как отметил Валерий Герасимов, в 2018 году по организованным Центром по примирению враждующих сторон гуманитарным коридорам в Сирии удалось эвакуировать 230 тыс. человек.

Кроме того, в 2018 году Москва организовала масштабный процесс возвращения в Сирию беженцев. 16 июля о необходимости скорейшего решения этой проблемы заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита в Хельсинки с американским лидером Дональдом Трампом. 18 июля Минобороны и МИД России проинформировали ООН о создании межведомственного центра приёма, распределения и возвращения беженцев. Соответствующие договорённости были достигнуты с соседними Ливаном и Иорданией, заинтересованность в этом процессе проявила и Турция, где проживает наибольшее число сирийских беженцев.

Обсуждался этот вопрос и во время визитов во Францию, Германию и Израиль Валерия Герасимова и министра иностранных дел России Сергея Лаврова (23—25 июля), а затем на саммите в Стамбуле с участием Владимира Путина, Реджепа Эрдогана, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель (27 октября).

«Сирийцы, конечно же, должны вернуться в свои дома, — отметил в интервью RT президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов. — Это процесс непростой, поскольку США и другие западные страны пытаются ставить условия для этого возвращения. Но именно эти люди и должны восстанавливать свою страну».

Политическое направление

Одним из наиболее значимых событий на политическом фронте в уходящем году стало проведение в январе в Сочи Конгресса сирийского национального диалога с участием представителей правительства и оппозиции. Позже в многочисленных двусторонних и многосторонних переговорах поднимался вопрос формирования конституционной комиссии Сирии, которая бы занялась созданием нового основного закона страны, приемлемого для основных политических сил.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура (за трибуной) на конгрессе сирийского национального диалога в Сочи

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

12 декабря спецпредставитель российского президента по САР Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсуждали вопрос формирования конституционной комиссии Сирии с президентом страны Башаром Асадом.

«Сирийское руководство ведёт последовательно переговоры с оппозицией. Это было и в Сочи, и в Астане, и в Женеве», — заявил Вячеслав Матузов.

По его словам, важную роль в налаживании переговорного процесса играет именно Москва.

«Россия сыграла главную роль в переломе как в сирийском конфликте, так и во внешнеполитической ситуации вокруг Сирии», — утверждает эксперт.

В результате изменилось отношение к Сирии в тех странах, которые в последние годы считали, что сирийское руководство потеряло легитимность.

Теперь арабские государства стараются восстановить прерванные ранее связи с официальным Дамаском.

В качестве примера эксперт привёл визит в САР 16 декабря президента Судана Омара Башира, ставшего первым арабским лидером, посетившим Дамаск после начала в 2011 году гражданской войны в Сирии. В течение 2018 года Дамаск несколько раз посещали высокопоставленные делегации из соседней Иордании.

«Основным итогом этого года стало то, что сирийское руководство зафиксировало стабильно свои внутриполитические позиции внутри страны и добилось определённого прогресса на внешнеполитическом периметре», — уверен Матузов.

Внешний фактор

Как отмечают эксперты, Россия успешно парировала негативное воздействие третьих стран, также вовлечённых в сирийский конфликт. Так, после того как из-за действий израильских ВВС в сентябре был сбит российский Ил-20 и погибли 15 военнослужащих, Россия поставила в Сирию ЗРК С-300. В результате Израиль был вынужден прекратить авиаудары по САР.

Другая соседняя держава, Турция, напротив, планирует расширить своё военное присутствие в Сирии, поставив под контроль приграничную полосу к западу от Евфрата. Сейчас там базируются курдские формирования, поддерживаемые США. В феврале турецкая армия при участии вооружённых сирийских оппозиционеров уже вытеснила лояльных США курдов из большей части кантона Африн.

«Вопрос Турции непростой. Но, как показали прошедшие переговоры с участием турецкой стороны, она не претендует на сирийскую территорию, — считает Вячеслав Матузов. — Главная её цель — не допустить создания курдского анклава».

По словам эксперта, имеющиеся переговорные форматы, в том числе астанинский, помогают избежать конфликтов Анкары и Дамаска.

«Эти вопросы могут быть разрешены при помощи России, Ирана и ряда арабских государств», — полагает Матузов.

США, в свою очередь, посылали двойственные сигналы относительно своей политики в Сирии. Так, в начале апреля 2018 года президент Дональд Трамп заявил, что выступает за скорейший вывод американских войск из этой страны. Правда, вслед за этим заявлением, 14 апреля, последовал ракетный удар США, Великобритании и Франции по САР. Предлогом стала провокация «Белых касок» с инсценировкой химатаки в городе Дума 7 апреля.

Американские военнослужащие на севере Сирии

AFP

© Delil Souleiman

В ноябре 2018 года специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из САР в настоящий момент является несвоевременным. При этом США категорически отказались участвовать в любых проектах по восстановлению страны.

«США по сути выступают в качестве оккупантов на севере и юго-востоке Сирии, — считает Вячеслав Матузов. — Но сейчас американцам придётся выторговывать условия, на которых они отведут свои войска. То, что они выведут войска, не подлежит никакому обсуждению».

По мнению Ивана Коновалова, в любом случае масштабные боевые действия в Сирии скоро уйдут в историю.

«С решением вопроса Идлибской зоны, которое будет осуществляться как военными, так и дипломатическими методами, необходимость проведения крупномасштабных операций уже будет окончательно снята. Но партизанская война, городская герилья со стороны террористов и мятежников будет продолжаться, — отмечает эксперт. — Останутся ещё курдские Сирийские демократические силы на левом берегу Евфрата, лояльные американцам. Но и им придётся сесть за стол переговоров с Дамаском».

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.