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Комплексное давление: зачем Вашингтон заявил о риске применения санкций против Индии за покупку С-400

10 января 2020, 02:24  •  21 • В мире
В Госдепартаменте США не исключили введения санкционных ограничений против Индии за приобретение у России зенитных ракетных систем С-400. По словам представителя вешнеполитического ведомства, Вашингтону следует учитывать, насколько покупка республикой этих ЗРС подвергает риску американские вооружения. При этом в Госдепе подчеркнули, что индийские чиновники знают о существовании риска применения рестрикций. По мнению экспертов, выступая с подобными заявлениями, Вашингтон хочет усилить давление на Нью-Дели. Однако сорвать поставки российских комплексов не получится, поскольку партнёрство с Россией для Индии приоритетнее, чем сотрудничество с США в этой области, подчеркивают аналитики.
 
Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» © Виталий Аньков/РИА Новости
 

Индия не имеет «полного иммунитета» к закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США в ходе брифинга, отвечая на вопрос, касающийся приобретения Нью-Дели российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф».

«Были сообщения, преимущественно не из США, о полном иммунитете (Индии к закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций». RT). Такого нет. Ни конгресс США, ни администрация совершенно точно никогда не разрабатывали и не планировали такого решения», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

При этом уточняется, что универсального применения санкций за покупку С-400 в рамках закона CAATSA не существует.

«Безоговорочного иммунитета к закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» быть не может, однако и без разбора он тоже не применяется. Я имею в виду, что в каждом отдельном случае нужен анализ необходимости применения санкций. Санкции могут различаться по жёсткости и по тому, вводятся ли они в отношении компаний или отдельных лиц», — уточнили в Госдепе.

В ведомстве также отметили, что «индийские власти знают» о возможных рестрикциях со стороны Соединённых Штатов.

«Они также знают, что мы хотим сотрудничать с тем, чтобы предоставить им наилучшее военное обеспечение без угрозы оказаться под санкциями», — сообщил представитель Госдепартамента.

По его словам, в случае с Индией, прежде чем принимать решение о санкциях, следует учитывать, насколько приобретение С-400 индийской стороной окажет влияние на новые типы американских вооружений.

«Проблема, с которой мы сталкиваемся в таких случаях, как с Индией, — новая закупка потенциально опасных систем, которые либо подвергают риску наши платформы, либо создают угрозу того, что наши технологии окажутся в руках противника», — указали во внешнеполитическом ведомстве, подчеркнув, что «прекрасным примером» этого является Турция.

«С-400 ставит под угрозу F-35. С-400 также могут представлять опасность и для других платформ», — говорится в заявлении.

  • Минобороны США
  • Flickr
  • © thejointstaff

Ранее, 20 ноября 2019 года, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что первый полк С-400 будет поставлен в Индию в сентябре 2021 года.

«Первый платёж индийской стороны по контракту на поставку систем С-400 получен. В какой валюте идут платежи, я уточнять не буду. Но это очень положительный момент для активизации плановой работы по производству первых элементов системы», — сказал он в интервью РИА Новости.

Напомним, в октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более $5 млрд. Позднее Михеев уточнил, что их поставка индийской стороне завершится в 2025 году. О намерении приобрести российские ЗРК Индия объявила ещё в 2015 году.

Противодействие США

Стоит отметить, что Вашингтон не раз выражал своё недовольство заключённой сделкой между Москвой и Нью-Дели.

Так, в конце июня 2019 года в Госдепе США заявили, что госсекретарь США Майк Помпео намерен рекомендовать Индии подумать об альтернативах покупке российских ЗРК.

«Что касается С-400, мы призывали наших союзников и партнёров, в том числе Индию, отказаться от сделок с Россией, которые могут повлечь за собой введение санкций в соответствии с законом CAATSA», — указал официальный представитель оборонного ведомства на спецбрифинге.

В июле 2019 года во время конференции по безопасности, организованной исследовательским центром «Институт Аспена», глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Филип Дэвидсон заявил, что поставки Индии С-400 являются определённого рода проблемой для американской стороны. При этом, по его словам, у Вашингтона не получается прийти к консенсусу с республикой по этому вопросу.  

«Мы продолжаем вести диалог (с индийской стороной. — RT), стремясь донести до неё важные тактические и технические соображения о том, что такое вооружение должно обладать совместимостью, которой не может быть (слишком. — RT) много», — отметил Дэвидсон.

При этом адмирал посетовал на то, что Индия так и не приняла к сведению аргументацию Вашингтона, не считает, что американские вооружения превосходят российские, и не учитывает тот факт, что С-400 якобы не удастся органично интегрировать в систему индийских вооружённых сил.

«Индия гордится статусом страны, следующей курсом неприсоединения к чьей-либо политике, и дискуссию по поводу С-400 она рассматривает как вопрос политический, а не тактический», — сказал Дэвидсон, подчеркнув, что до взаимопонимания с Нью-Дели Вашингтону надо «пройти путь в десять тысяч шагов».

Однако в октябре глава индийского МИД Субраманиам Джайшанкар заявил, что у Соединённых Штатов нет права указывать республике, может она покупать вооружения у России или нет. Так он ответил на вопрос, касавшийся приобретения у российской стороны С-400, во время визита в Вашингтон.

  • Нью-Дели
  • Reuters
  • © Vijay Mathur

«Мы бы не хотели, чтобы какое бы то ни было государство диктовало нам, что покупать или не покупать у России, равно как чтобы нам диктовали, что приобретать или не приобретать у США», — цитирует министра индийский телеканал NDTV.

Джайшанкар также подчеркнул, что вопросы закупок военной техники, а также выбора её поставщиков — «суверенное право» Индии.

«Все претензии являются надуманными»

Выступая с новым заявлением о возможных санкциях в отношении Нью-Дели за покупку С-400, Госдеп США «хочет сильнее надавить на Индию», заявил старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его словам, «в ближайшее время прессинг такого рода только усилится».

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«Соединённые Штаты будут постоянно по всем направлениям транслировать, что поддерживать отношения с Россией нежелательно. Но в то же время они сейчас подчёркивают, что у них есть возможность в каждом отдельном случае принимать решения индивидуально: кого-то будут бить сильнее, кого-то слабее. Кроме того, Вашингтон таким образом стремится создать негативный фон для военно-технического сотрудничества России с другими странами», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Аналитик подчёркивает, что в реальности оснований говорить о «неразрешимых проблемах совместимости» С-400 и вооружений, стоящих на службе индийских ВС, у Вашингтона нет.

«Все претензии с американской стороны являются надуманными и связаны со стремлением вытеснить Россию с рынка вооружений. Части оборудования этих российских комплексов всегда приспосабливают к запросам каждого конкретного заказчика. ЗРК, которые поставляются в разные страны, имеют отличия между собой, и связаны они со специфическими требованиями покупателей, которые могут иметь разное отношение к вопросу интеграции системы управления», — констатировал Кашин.

Однако Вашингтону, несмотря на его многократные попытки, не удастся сорвать поставки С-400 Индии, уверен эксперт.

«В индийской политической системе есть особенность: если какое-либо решение уже принято, оно должно быть реализовано, изменить его довольно трудно. Вашингтон уже не сможет на это как-то повлиять», — пояснил аналитик.

  • Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после переговоров в Нью-Дели, 5 октября 2018 года
  • © Михаил Климентьев/РИА Новости

При этом заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров в разговоре с RT подчеркнул, что для этого у американской стороны попросту нет рычагов давления. 

«Даже если Вашингтон и примет какие-либо санкции против Нью-Дели, для республики это не критично. Она может позволить себе лишиться части американского рынка. А вот от военно-технического сотрудничества с Россией Нью-Дели отказываться не станет, поскольку это давние налаженные связи, которые разорвать не так просто. Для обслуживания российских систем у республики уже есть специалисты, которых подготовила Россия, а для американских систем ещё надо будет готовить таких работников», — подытожил эксперт.

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