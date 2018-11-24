«Комплекс политической неполноценности»: как Украина ищет союзников в борьбе с «российской агрессией»

Украина благодарна Латвии за поддержку в противодействии «российской агрессии». Об этом заявил украинский лидер Пётр Порошенко после переговоров со своим латвийским коллегой Раймондом Вейонисом. Также президент Украины назвал Ригу «адвокатом» Киева в вопросе евроинтеграции. Глава Латвии, в свою очередь, обвинил Москву в нежелании предпринимать шаги по деэскалации конфликта в Донбассе. Эксперты считают, что в ряде постсоветских республик сформировался антироссийский тренд, который помогает политикам набирать очки и повышать свои рейтинги. Кроме того, выпады в сторону РФ позволяют руководству государств скрывать собственные ошибки и просчёты, полагают аналитики.

Латвия является одним из ключевых союзников Украины в противодействии «российской агрессии» и существенно поддерживает Киев в его евроинтеграционных стремлениях. Такое заявление сделал украинский лидер Пётр Порошенко в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом.

«Мы обсудили все актуальные вопросы, которые сегодня существуют в мире. И очень важно, что мы имеем общие подходы. И признательны Латвии за то, что она поддерживает нас в противодействии российской агрессии», — сказал Порошенко.

«Латвия является не просто другом, не просто партнёром, а адвокатом Украины в наших евроинтеграционных стремлениях», — отметил президент.

Он также поблагодарил латвийские власти за чёткую позицию Риги «держать двери ЕС и НАТО открытыми для Украины». Порошенко напомнил, что Верховная рада в первом чтении приняла изменения в Конституцию страны о движении к вступлению в Евросоюз и Североатлантический альянс.

«Это не только в интересах Украины, это в интересах Европы, в интересах НАТО, потому что Украина идёт туда не с пустыми руками. Украина как восточный фланг НАТО будет делать свой огромный вклад в защиту свободы, демократии в Европе и мире», — заявил украинский лидер.

Порошенко обратил внимание на ту помощь, которую Рига оказывает Киеву в реформировании оборонного сектора и приближении его к стандартам НАТО. В частности, латвийские инструкторы совместно с украинцами изучают опыт борьбы с «российской агрессией».

«Мы имеем общее видение необходимости противодействия тем гибридным инструментам, которые Кремль применяет на Украине и в Европе. Что имеется в виду? Кибератаки, пропаганда, фейковые новости», — добавил Порошенко.

Среди прочего Порошенко заявил, что Россия якобы уже предпринимает «многочисленные попытки» повлиять на предстоящие в 2019 году президентские и парламентские выборы на Украине.

По его словам, в Киеве надеются, что «смогут эффективно противодействовать угрозам», а «адекватным ответом» на текущую ситуацию будет решение о продлении антироссийских санкций со стороны мирового сообщества.

Добавим, что накануне по итогам переговоров со словацким лидером Андреем Киской президент Украины уже упоминал «гибридную войну», которую Москва ведёт против Киева. Правда, в рамках одного твита Порошенко умудрился сначала допустить описку в слове «гибридная», а затем, видимо, не вспомнил, как по-украински будет «сухопутные силы», а потому употребил английское словосочетание ground forces.

«Гидридная война РФ против Украины — это не только наступление ground forces на фронте, атаки террористов, подготовленных в лагерях Ростова и Курска. Это также подрыв Украины изнутри пятой колонной, лозунг которой: «Измена. Всё пропало», — написал президент.

На эту запись обратила внимание официальный представитель российского МИД Мария Захарова, попросившая конкретизировать, когда именно в Курске натаскивали «засланцев» против Украины. Дипломат напомнила, что занимающий пост главы МИД Украины с июня 2014 года Павел Климкин является уроженцем этого города.

Кроме того, Захарова скептически отметила, что, исходя из озвученной позиции, киевские власти записывают в предатели всех тех, «кто только посмеет подумать, что «всё пропало».

«Весьма странно гордиться гражданской войной»

В свою очередь, латвийский лидер Раймондс Вейонис, который наряду с некоторыми другими европейскими и американскими политиками прибыл в Киев на мероприятия по случаю 85-й годовщины голодомора, заявил, что Рига будет поддерживать усилия Украины по вступлению в ЕС и НАТО.

«Мы ждём вас​. Но, как я сказал, вам ещё очень много реформ придётся сделать. Я думаю, что соглашение об ассоциации и безвизовый режим — это важные инструменты продвижения в отношениях с нами и другими странами в Европе», — заявил Вейонис.

Стоит отметить, что в рамках своего визита латвийский лидер вместе со своим украинским коллегой посетит подконтрольные Киеву районы Донбасса. По словам Петра Порошенко, крайне важно, что президент Латвии сможет увидеть происходящее на востоке Украины.

При этом Вейонис обвинил Москву в том, что она не предпринимает никаких шагов по деэскалации конфликта, и выступил за продление антироссийских санкций до момента полного выполнения Минских соглашений.

«У меня будет возможность увидеть на месте, как это выглядит. Для меня достаточно сложно осознать и представить, что есть в Европе территории, которые поражены этим конфликтом. Это очень печально», — заявил Вейонис.

Между тем как эксперты, так и политики неоднократно подчёркивали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а реализация минских договорённостей буксует именно из-за нежелания действующих киевских властей приступить к имплементации соглашений.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT напомнил, что украинское руководство регулярно возит на линию фронта своих потенциальных союзников.

«Другое дело, что это весьма странно — возить своих партнёров, гордиться гражданской войной, которая идёт на территории Украины. Здесь налицо проявление очень болезненного политического состояния, в котором находятся лидеры соседних стран», — отметил Мухин.

Добавим, что по итогам переговоров Порошенко вручил Вейонису высшую государственную награду страны — орден Ярослава Мудрого I степени за «огромный весомый вклад в развитие и укрепление партнёрских, дружеских отношений» между Украиной и Латвией.

«Эта награда является символом нашей глубокой благодарности, признательности украинского народа. Это признание вашего личного вклада в поддержку Украины», — сказал Порошенко.

Порошенко вручил Вейонису высшую государственную награду Украины — орден Ярослава Мудрого I степени

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«Проще обвинить во всём Россию»

По словам Алексея Мухина, постоянное стремление властей Украины, прибалтийских и некоторых других стран обвинить во всех существующих проблемах Россию связано с «комплексом политической неполноценности», который начинает «развиваться в опасную болезнь».

РПЦ: Украина продолжает линию по притеснению канонической церкви «К сожалению, проявления этой болезни мы будем ощущать ещё долгое время благодаря усилиям подобного рода деятелей... Следует учитывать, что эти проявления не спонтанны. Они очень умело и настойчиво стимулируются извне», — пояснил политолог.

Он отметил, что для США, которые являются причиной подобного поведения ряда политиков в республиках бывшего СССР, эти страны служат «расходным материалом». И в настоящее время ряд государств ведёт несамостоятельную политику в ущерб собственным интересам, полагает эксперт.

В свою очередь, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян назвал антироссийский тренд в политике таких стран профессиональной деформацией. В частности, украинские власти просто вынуждены обвинять во всём Россию, поскольку госпереворот 2014 года и планы выстраивания на его идеалах нового общества провалились.

«Экономики нет, территориальной целостности нет, гражданского общества нет, государственных целостных институтов нет, гордости за страну тоже нет. И в этой ситуации проще обвинить во всём Россию, чем признаться, что действующие власти попросту провалили свою задачу по реформированию и экономическому развитию Украины», — заявил эксперт.

Собеседник RT добавил, что прибалтийские элиты также эксплуатируют антироссийский тренд для повышения своего статуса в Евросоюзе. В частности, под лозунгом необходимости сдерживания «российской угрозы» они провели усиление группировки НАТО на территории Прибалтики и таким образом привлекли в регион дополнительное финансирование.

«Там целый ряд других моментов, связанных в том числе и с какими-то личностными проблемами у прибалтийских элит. Их родственники, родители выросли на каких-то антироссийских, антисоветских лозунгах и воззрениях — к сожалению, это такой момент, который не имеет ничего общего с объективной реальностью, но используется для различного рода политических выгод», — отметил Мирзаян.

Стоит добавить, что в Латвии назревает внутриполитический кризис. Дело в том, что после прошедших 6 октября парламентских выборов сейм до сих пор не может сформировать новое правительство страны. В связи с этим под угрозой находится принятие бюджета на 2019 год.

Победу на выборах одержала социал-демократическая партия «Согласие» во главе с мэром Риги Нилом Ушаковым, пользующаяся поддержкой русскоязычного населения, однако другие политические силы пока не намерены вступать с ней в коалицию.

Выдвинутый Вейонисом кандидат в премьер-министры от Новой консервативной партии Янис Борданс не сумел сформировать кабмин. Переговоры о формировании правительства продолжаются, однако пока они не увенчались успехом. При этом президент Латвии дал политикам время до понедельника, 26 ноября, после чего пригрозил прибегнуть к «плану Б», который «может не понравиться партиям».