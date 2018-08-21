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Компания-судовладелец назвала повод для задержания танкера «Механик Погодин»

21 августа 2018, 23:24  •  25 • Украина
Назван формальный повод для задержания российского танкера «Механик Погодин» на Украине, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании-судовладельца «В.Ф. Танкер».
 
© E705EH / fleetphoto.ru globallookpress.com
 

Утверждается, что Киев заблокировал судно в порту Херсона из-за претензий к компании «ВЭБ-Лизинг», которая финансировала строительство «Механика Погодина» в 2011 году.

С момента спуска на воду судно находится на балансе «В.Ф. Танкер», и данный судовладелец не входит в санкционные списки.

«Только она (компания-судовладелец. — RT) может нести ответственность за все действия экипажа, риски эксплуатации судна, владеет им и распоряжается в текущей деятельности», — подчеркнули в пресс-службе.

Чтобы убрать формальные причины задержания судна, компания переоформила остатки финансирования лизингодателя «ВЭБ-Лизинг» на себя.

Ранее председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов прокомментировал НСН заявление ОБСЕ о том, что наблюдателей не пустили к судну «Механик Погодин».

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