Компания США отказалась поставлять газ на Украину: Хватило одной разгромной статьи в Time

Украина осталась без американского газа. Компания Louisiana Natural Gas Exports Inc. отказалась от проекта сотрудничества с Незалежной после разгромного расследования журнала Time. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец.

Сообщается, что американская компания планировала долгосрочные поставки на Украину сжиженного природного газа (СПГ). Предполагалось, что объём поставок голубого топлива составит примерно пять миллиардов кубических метра газа в год. Однако внезапно Louisiana Natural Gas Exports Inc. резко пересмотрела свои планы.

Действительно, был отказ, никакого дополнительного общения после этого не было, - гласит заявление Ольги Буславец.

Решение об отказе от поставок в Незалежную совпало по времени с одной интересной публикацией в журнале Time. Речь идёт о статье о деятельности экс-министра энергетики США Рика Перри, который на протяжении двух лет использовал своё влияние для получения выгодных контрактов на Украине.

Среди прочего, в материале Time упоминается подписание в мае 2020 года меморандума о поставках американского газа на Украину, после которого стало известно, что с компанией Louisiana Natural Gas Exports Inc. связаны чиновники США и Британии. В их число входят министр британского правительства времён Маргарет Тэтчер и финсоветник компании нефтяного гиганта Saudi Aramco.