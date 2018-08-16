Компания из Австрии построит в Крыму экологическое жилье

Австрийская строительная фирма выразила желание построить в Крыму экологическое жилье. Такой информацией поделился немецкий политик и глава фракции партии «Левые» в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер.

По его словам, во время поездки на полуостров с ним был представитель крупной австрийской компании, которая специализируется на экологическом строительстве. В ходе визита в Ялту были проведены переговоры и был начат поиск участка под строительство.

Политик добавил, что местные власти предоставили почти всю необходимую информацию и переговоры уже близки к завершению. Осталось лишь решить отдельные вопросы. В частности, Маурер упомянул переговоры с банками полуострова, через которые будет осуществляться выплата зарплаты строителям и рабочим.

Напомним, что немецкий политик является одним из членов «Клуб друзей Крыма», который был создан в Бельгии. В организацию вошли представители нескольких европейских стран.