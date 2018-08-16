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Компания из Австрии построит в Крыму экологическое жилье

16 августа 2018, 20:09  •  89 • Политика
Австрийская компания может заняться строительством жилья в Крыму.
Австрийская строительная фирма выразила желание построить в Крыму экологическое жилье. Такой информацией поделился немецкий политик и глава фракции партии «Левые» в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер.
По его словам, во время поездки на полуостров с ним был представитель крупной австрийской компании, которая специализируется на экологическом строительстве. В ходе визита в Ялту были проведены переговоры и был начат поиск участка под строительство.
Политик добавил, что местные власти предоставили почти всю необходимую информацию и переговоры уже близки к завершению. Осталось лишь решить отдельные вопросы. В частности, Маурер упомянул переговоры с банками полуострова, через которые будет осуществляться выплата зарплаты строителям и рабочим.
Напомним, что немецкий политик является одним из членов «Клуб друзей Крыма», который был создан в Бельгии. В организацию вошли представители нескольких европейских стран.
«Переговоры по этому проекту (строительства экологического жилья) уже подходят к концу», - цитирует РИА Новости слова немецкого политика.

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