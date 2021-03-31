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Компактно и без лишней бюрократии: В России уволены больше 30 тысяч чиновников

31 марта 2021, 06:10  •  9 • Политика
В России уволены больше 30 тысяч чиновников. Рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Он объяснил, для чего затеяна глобальная чистка. Чуть позже всё будет компактно и без лишней бюрократии.
Государственный аппарат "похудел" на 10%. Из его системы убрали 66 структурных подразделений, ликвидировали ставки 33 заместителей глав федеральных ведомств. Сократили и штат центральных аппаратов на 213 единиц. В территориальных органах уволены 31 642 чиновника.
"Это одно из самых масштабных сокращений за последние годы", - отметил Григоренко.
Он объяснил, что долгие годы структура государственной власти оставалась неизменной. Замкнутый цикл так называемых "ведомственных колодцев", чьим главным недостатком являются долгие бюрократические согласования. Начальников было слишком много, из-за чего страдала оперативность и увеличивались административные издержки, добавил вице-премьер.
В России начинают действовать новые стандарты организационно-штатной модели. Заместитель руководителя теперь должен отвечать как минимум за два структурных подразделения, а замглавы каждого структурного подразделения – не менее чем за два отдела.
Григоренко подчеркнул: главная цель – не скорректировать количественные показатели, а изменить структуру государственного аппарата.
"Мы сделаем её более компактной. Это в свою очередь устранит дублирование функций, исключит лишнюю бюрократию и позволит госаппарату работать более эффективно", - приводят слова руководителя аппарата правительства "Известия".

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