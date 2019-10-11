Коммунизм променяли на либеральную революцию: В руководстве Кубы произошла смена поколений

На Кубе прошли выборы президента республики - впервые за последние 43 года. Об этом сообщает телеканал "360".

Новым главой государства стал Мигель Диас-Канель. Вице-президентом назначен Сальвадор Вальдес Мес, а главой Госсовета - Эстебан Ласо.

Досрочные выборы связаны с внесенными в конституцию Кубы изменениями. В частности, появилось понятие частной собственности, а также сменилась структура управления государством. Кроме того, из документа убрали упоминания о строительстве коммунизма.

Что касается перемен в руководстве страны, то президент Кубы является не только главой государства, но также Верховным Главнокомандующим и председателем Совета нацобороны.

Мигель Диас-Канель с апреля 2018 года являлся главой Госсовета и председателем Совета министров. Он также взял курс на либерализацию. Непосредственно предшественник политика Рауль Кастро остался во главе Коммунистической партии Кубы, которая сохраняет за собой руководящую роль в стране.

По мнению корреспондента Reuters на Кубе Сары Марш, выборы можно назвать по-настоящему революционными. Дело в том, что во власти страны произошла полноценная смена поколений.

Ключевые посты окончательно покинуло поколение бывших повстанцев, которые в 1959 году помогли Фиделю Кастро одержать победу. Впрочем, несмотря на перераспределение функций и делегирование полномочий по управлению повседневной жизнью государства, основные рычаги власти сосредоточены в руках президента.

Фото: @reuterssarah/Twitter

Как напоминает РИА ФАН, российское руководство поддержало референдум по вопросу принятия новой конституции Кубы.

По словам пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, в новом документе была подтверждена приверженность Гаваны нормам и принципам международного права. Это позволит государству двигаться в сторону оптимального развития.