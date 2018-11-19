Коммунизм без энтузиазма

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Спустя неделю после победы 30-летнего Валентина Коновалова на губернаторских выборах в Хакасии ожидаемого воодушевления в Абакане не наблюдалось. Более того, многие люди находятся в тревожном ожидании. Как высказался один местный эксперт, «у нас так народ устроен: умрёт Брежнев – и война начнётся». Проще говоря, свергнув бывшего губернатора, жители Хакасии сами испугались своих героических достижений. Уже робко вспоминают, что Зимин хотя бы был крепким хозяйственником. С ностальгией рассказывают про «месячного» губернатора Михаила Развозжаева, который за недолгое время успел подготовить республику к отопительному сезону, договорился о поставках угля в котельные, разблокировал счета бюджетников, взяв казначейский кредит.

Можно найти много красивых метафор о том, что над Хакасией «занимается алая заря», но это только метафоры. В начале осени губернатор Виктор Зимин считался фаворитом. А 9 сентября, в единый день голосования, с разгромным счётом проиграл молодому юрисконсульту партийной газеты регионального КПРФ Валентину Коновалову, которого многие считали «техническим» кандидатом. Впрочем, как и остальных двух, от «Справедливой России» и «Партии Роста». Ко второму туру ситуация стала и вовсе сюрреалистической – один за другим кандидаты снимали кандидатуры, и до финиша дошёл один Коновалов, в финале сражавшийся сам с собой – в бюллетене нужно было выбрать не человека, а графу «за» или «против». И Хакасия упрямо и уверенно проголосовала «за». Что сегодня, после «головокружения от успехов», говорят об этом в республике? Был ли это осознанный выбор или всё-таки протестное голосование - не «за» новое, а «против» старого?

Скромная инаугурация

Ровно в полдень четверга, 15 ноября, в тесном для такого мероприятия Зале заседаний Верховного Совета Хакасии началась церемония инаугурации на пост губернатора республики. Победивший на выборах Валентин Коновалов накануне отметил, что церемония пройдёт скромно, без излишней роскоши и пафоса. Так и происходило. Валентина Олеговича пригласили к центральной конторке выступающего – получить удостоверение губернатора. Он вышел, получил, молча кивнул головой и снова скромно сел на своё место в президиуме. По сравнению с прочими корпулентными членами Правительства и Верховного Совета он выглядел по подростковому неубедительно.

Присяга заняла всего сорок секунд, и уже в 12.05 новый губернатор официально вступил в должность. Следом выступил с кратким подведением итогов глава Избирательной комиссии Хакасии Александр Чуманин. Он напомнил, что 11 ноября прошёл второй тур выборов губернатора, на котором выставлялся единственный кандидат от КПРФ, нужно было проголосовать «за» или «против», для победы необходимо было набрать более 50% голосов. Всего в республике начитывается 385 201 избиратель. На выборы пришли 176 167 человек, что составляет 45,73% от количества выписанных избирательных бюллетеней. За кандидатуру Коновалова отдали голоса 101 404 жителей республики, против него проголосовало 72 498 – соответственно, 57,57% против 41,16%.

Председатель Верховного Совета Владимир Штыгашев устало резюмировал: закончились самые долгие выборы в Хакасии, времени на раскачку нет, поэтому он пожелал новому губернатору успехов и выразил надежду, что тот выполнит свои обещания. Затем зачитали благопожелания от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова. По сути, они мало отличались друг от друга и заключались в пожелании объединить тех, кто «за», с теми, кто «против», вкупе с обещаниями всемерной поддержки, партийной и небесной.

Сам Валентин Коновалов был краток. Поблагодарил тех, кто «за». Выразил понимание тем, кто «против». Отметил помощь на выборах от однопартийцев из центрального аппарата. Нашёл время и пару добрых слов, чтобы поздравить кого-то из соратников с днём рождения. Сказал, что надеется на помощь федерального центра и президента Путина. Закончил выводом, что видит выход из системного кризиса в создании коалиционного правительства. В 12.38 торжественная церемония закончилась, а ещё через пятнадцать минут Коновалов уже вёл первое заседание кабинета министров.

Против прошлого

Как губернатором Хакасии стал молодой, неопытный и ещё совсем недавно, кроме региональных однопартийцев, мало кому известный коммунист Коновалов? Это целый список вопросов, который начинается с совсем другой фигуры: а почему не переизбрали бывшего губернатора Виктора Зимина?

Правившего без двух месяцев десять лет бывшего губернатора в Хакасии не любили – в этом мнении сходятся и сторонники, и противники нового губернатора. Указ о его назначении был датирован 9 декабря 2008 года, в день борьбы с коррупцией, что сейчас в республике воспринимают, как тонкую иронию судьбы. У Зимина в Абакане в народе было прозвище Банщик. Рассказывают, что раньше он заведовал заимкой возле Усть-Бюра (Усть-Абаканский район), куда приезжали отдыхать чиновники, в том числе и высокие московские гости. Потом пошёл по партийной линии, и, как считается многими, друзья из власти продвинули его в губернаторы. Также его характеризовала манера общения, которую сам он, видимо, считал демократичной и народной, а вот окружающие часто воспринимали как запанибратскую и хамскую.

Сторонники Зимина уточняют, что к выборам сложилась ситуация, когда во всех бедах республики обвиняли его лично. Основными претензиями были непродуманная кадровая политика, в результате которой его выдвиженцы попадали под суд и шли дальше по этапу, а также рискованная финансовая политика, которая привела к серьёзной задолженности по госдолгу. В числе достоинств при этом отмечалось, что он знал, как привлечь эти деньги в Хакасию, и средства привлекал для развития региона. Доходили ли они в полной мере – вопрос уже другой.

Тем не менее, даже сторонники признают: он шёл на выборы с совершенно гибельным антирейтингом. Но шёл достаточно уверенно. О том, что он засиделся на своём посту, в республике говорили многие, но что он проиграет – такого не ожидал никто. Залогом его победы должны были стать два основных фактора, обычно спасающие старых губернаторов: административный ресурс с поддержкой федерального центра и безразличие местного электората, вызванное тем, что он, электорат, прекрасно знает о первом факторе.

Впервые проигрыш Зимина на выборах предсказал местный предприниматель, депутат Абаканского горсовета и член Комитета по муниципальной экономической политике Евгений Мамаев в январе прошлого года. Он тогда очень жёстко, с цифрами и графиками, раскритиковал экономическую политику Зимина. Тем не менее, летом 2017 года, в соответствии с логикой «держи друзей близко, а врагов – ещё ближе», тогдашний губернатор назначил его заместителем министра экономического развития Хакасии. А предсказание всё равно сбылось.

«Спойлеры»

На выборы, кроме действующего губернатора, вышли трое, включая Коновалова. Двоих открыто называли «зиминскими спойлерами» - ходили слухи, что он их сам отбирал и давал отмашку, кого пропускать через муниципальный фильтр. Косвенно это подтверждает ситуация с ещё одним кандидатом – Михаилом Валовым. До выборов он работал тележурналистом, был популярен и потому обладал достаточным ресурсом доверия у населения. Никто не говорил о его предрешённой победе, но считалось, что он может навязать Зимину активную борьбу. Поэтому мало кто удивился, когда его не пропустили сквозь муниципальный барьер. Валов ушёл с выборов и вскоре стал мэром Саяногорска.

Коновалова, до этого в местной политике вообще никак не замеченного, «спойлером» не считали в силу его партийности, но окрестили ещё одним «мальчиком для битья». Удивление вызывало только то, что при прохождении фильтра его неожиданно поддержали депутаты от «Единой России».

«Когда нам на слушаниях задавали вопросы, почему мы называем кандидатов «техническими», и что это значит, мы отвечали: «Если бы вы до выборов взяли список кандидатов, закрыли ладонью действующего на тот момент губернатора и посмотрели на оставшихся троих, единственный вопрос, который возник бы у вас в голове: «Кто все эти люди?» В публичной политике они были просто неизвестны, реальными делами не прославились, рейтинговой поддержки у них нет, - рассказывал один из лидеров общественного движения «Народный глава» Виктор Лебедев. – Второй момент: за каждого из них голосовали муниципальные депутаты из «Единой России». Третье – отсутствие управленческого опыта».

Коновалову с 2015 года был вторым секретарём Хакаского регионального отделения КПРФ, пересев в кресло первого секретаря только в марте этого года. Прозябал на незначительной должности юрисконсульта партийной газеты, название которой знали, наверное, даже не все члены КПРФ. Она называется «Правда Хакасии». Хотя и был замечен в организации и проведении митингов местных коммунистов, на которых выглядел очень «активным комсомольцем» среди солидных партийных бонз.

С конца лета местная ячейка КПРФ приступила к активной и далеко не формальной агитации. Её удачу объясняют усталостью от прежнего губернатора и авторитетом бренда КПРФ. При этом в Хакассии у коммунистов не такие уж сильные позиции. Очевидна кадровая проблема – в составе муниципальных депутатов не много представителей КПРФ. А выборы в Верховном Совете Хакасии (как здесь называется Законодательное Собрание) выиграла ЛДПР. Когда новый губернатор декларирует, что будет набирать новую команду не по первичному признаку партийности, говорит чистую правду, так как по партийному признаку новую команду набрать проблематично.

Внезапно…

Проигрыш матёрого Зимина в первом туре мало кому известному «комсомольцу» вызвал в Абакане общую оторопь. Все были уверены, что, какие бы не были результаты, «всё подсчитают правильно», и эта убеждённость сохранялась всё время предварительных подсчётов до оглашения окончательных результатов. После выборов 9 сентября Виктор Зимин набрал 32,42% голосов, Коновалов взял почти 45%. Замыкал тройку лидеров Андрей Филягин («Справедливая Россия»), набрав 11%. Зимина категорически не поддержали в городах республики, в них традиционно сильны протестные тенденции. Но за него были районы, в которых превалируют бюджетные организации.

Некоторые эксперты, комментируя проигрыш Зимина, утверждают, что этому способствовала и общая политическая ситуация в стране. Выборы проходили на фоне изменений в пенсионной реформе, и все «оппозиционные» действующей власти кандидаты строили свою риторику на народном недовольстве этими изменениями. «Это было протестное голосование. Не был бы Коновалов – был бы Валов. Не Петров – так Сидоров. Люди проголосовали не за Коновалова, а против Зимина. То есть, люди голосовали против власти и пенсионной реформы, а выиграл тот, кто громче всех об этом кричал», - признавали в предвыборном штабе бывшего уже губернатора уже после первого тура.

С этой точки зрения победа коммунистов действительно логична. Реноме ЛДПР в республике не сияет незамутнённой чистотой: они не проявляли особой активности, готовы были сотрудничать с победителями. А «Справедливую Россию» и сторонники, и противники что одного, что другого лидера первого тура считают слабой и пассивной политической силой, если вообще термин «сила» уместен в этом контексте. И только коммунисты работали в Хакасии планомерно и упорно, расчистили под себя поляну и были видны и слышны.

Они проводили митинги и шествия и до недовольства пенсионной реформой. И бабушки с плакатами в строю под красными флагами что-то задорно кричали о других проблемах в республике. Кричали достаточно громко и уверенно, чтобы и часть пассивного электората без особых политических предпочтений оказалась вовлечена в протестную кампанию.

Между турами

После первого тура в народе забрезжили смутные надежды на перемены. Коновалова народ зауважал за сам факт выигрыша. Однако некоторые быстро стали отмечать, что чем больше он выступает на теледебатах, тем бледнее выглядит. В части критики бывшего губернатора Коновалов держался уверенно. Но предметный разговор о программе упирался в отсутствие конкретики. Но двое оставшихся в хвосте кандидатов выглядели и вовсе слабо. Коновалов, бывший спортсмен-рукопашник, не мог нанести нокаутирующего удара, но всё-таки выигрывал по очкам.

Зимину между турами уверенно предрекали разгромное поражение. Выпав из медийного поля на неделю после первого тура, он вскоре вновь появился и провёл несколько дней в активных дебатах на местном телевидении. В пятницу, 21 сентября, дискутировал с Коноваловым, объяснял сложности управления республикой и в разгар дебатов демонстративно покинул студию. А спустя пару часов пришло известие, которого никто не мог представить: Виктор Зимин покинул поле политической брани первым из трёх проигравших кандидатов. Он заявил о снятии своей кандидатуры со второго тура выборов по состоянию здоровья. В Абакане шутили: «Виктор Зимин узнал о том, что у него проблемы со здоровьем после звонка из Кремля». 3 октября Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия Михаила Развожаева. За Зиминым в начале-середине октября последовали Андрей Филягин и Александр Мяхар, кандидат от «Партии Роста», набравший в первом туре 6%.

Победил ли во втором туре лично Валентин Коновалов? Как личность, политик и человек? Объективно сказать сложно. В предвыборных обещания у него не было ничего нового – обычные лозунги, обещания восстановить производство, поднять социалку. Но он не озвучил ни одной причины, почему его предшественникам это не удалось, а ему удастся. С другой стороны за ним стояла партия, на поддержку которой он вполне может опираться. На выборах активно работал третий номер регионального списка КПРФ, депутат ГосДумы Юрий Афонин. Когда сразу после выборов состоялась первая победная пресс-конференция, Юрий Вячеславович так активно строил планы и описывал перспективы Хакасии, что постороннему взгляду было не очень ясно, кто в президиуме собирается работать губернатором – Коновалов или Афонин. Сам Коновалов был очень усталым, триумфа не высказывал, но и испуганным не казался.

Старый бизнес и новая власть

Победу коммунистов на выборах в Хакасии часто связывают с весьма прозаическими причинами. Например, визуальный контраст: Коновалов просто хорошо и свежо выглядит на фоне Зимина, от которого все устали. Более серьёзные причины в анализе почти не звучат. Например, мало кто верит, что Коновалова двигали какие-либо крупные бизнес-структуры. Во время выборов появилась информация, что кампанию Коновалова финансирует ООО «Аршановский разрез», разрабатывающее Бейское каменноугольное месторождение, которое находится в южной части Минусинского каменноугольного бассейна. Сторонники Зимина пытались поставить это Коновалову в вину, но большого скандала раздуть не удалось. Однако на всякий случай администрация разреза эту информацию официально опровергла.

Также в финансировании Коновалова подозревали его друга и соратника Александра Семёнова, владельца абаканских маршруток, аргументируя тем, что тот засветился на предвыборных плакатах коммунистов, а все маршрутки были заклеены политической рекламой Коновалова. Некоторые считали, что от КПРФ на выборы губернатора должен был бы идти именно он, и вот его никто бы не считал техническим кандидатом.

ООО «СУЭК-Хакасия», абаканский филиал «Сибирской Генерирующей Компании», Саяно-Шушенский филиал РусГидро, АО "РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод" – представители действительно крупного бизнеса, расположенного в Хакассии в участии в выборах не замечены, и заняли выжидательную позицию. Все ждут, как отреагирует Москва. Москва ждёт, как новый губернатор будет решать проблему с казначейским кредитом, как он будет договариваться с федеральным центром о погашении задолженности. Есть даже такая конспирологическая версия: на примере Хакасии стране хотят сделать «прививку от коммунизма».

Конспирологи говорят: если Коновалов не сумеет понравиться федеральному руководству, ему могут начать выделять только то финансирование, которое полагается в установленном законом порядке, а это не так уж и много. Хочешь больше – умей договариваться. Это называется – «деньги дают под человека». Под Зимина деньги давали. Под Развозжаева тоже давали. Будут ли давать товарищу Коновалову – это самый главный вопрос для крупного бизнеса в регионе, тот самый сигнал, которого ждут бизнес-элиты.

Настороженность крупного бизнеса вызывают и некоторые необдуманные высказывания самого Коновалова, сделанные в пылу предвыборной гонки. Он сделал ряд жёстких заявлений, например, что заставит крупные компании зарегистрироваться на территории Хакасии и здесь платить налоги. Понятно, что крупные бизнесмены не приемлют ультиматумов и предпочитают тихие переговоры, взаимные уступки и взаимовыгодные договорённости. Как с ними договорится Коновалов в своём новом качестве – один из актуальных вопросов хакасской политики и экономики. Но уже на следующий день после выборов Коновалов скруглил жёсткие углы прежних обещаний: мол, новое руководство понимает, что бизнес создаёт рабочие места, поэтому он заинтересован в привлечении новых производств в республику. По этой же причине он будет внимательно разбираться в каждом случае, почему некоторые бизнесмены перерегистрировали свои предприятия в соседние регионы. И что надо сделать, чтобы их вернуть.

Начать свою хозяйственную деятельность Конвалов пообещал с аудита всех отраслей Хакасии. Планируется провести комплексную проверку деятельности предыдущего правительства и заменить нефункциональные узлы. В числе главных задач он выделил уменьшение необоснованных расходов и налаживание отношений с федеральным центром, чтобы первым делом решить проблему госдолга, накопленного прежним губернатором.

Капитана делает команда

Вопрос о новой команде – самый болезненный, на который у Коновалова нет одного, чётко сформулированного ответа. С одной стороны, он декларирует, что будет набирать профессионалов вне зависимости от партийности. С другой – обещает использовать опыт соседних «красных» регионов, Иркутска и Новосибирска, и, при необходимости, привлекать специалистов и экспертов оттуда. Новую команду он пообещал представить спустя месяц, в соответствии с конституцией Хакасии.

Коновалов не планировал кардинальные изменения в правительстве, декларируя, что будет смотреть не на партийность (основу правительства составляют члены «Единой России»), а на профессионализм, и добирать претендентов на вакантные места на конкурсной основе. Но уже через два дня после выборов и за ночь до инаугурации об отставке объявили по собственному желанию сразу несколько ключевых чиновников. Это было сделано без излишней демонстративности, но осознанно и решительно. Можно предположить, что прежняя команда решила, что не готова взвалить на себя принцип коллективной ответственности за пока туманно очерченную политику нового главы республики. «Пугает, когда человек идёт на выборы и постоянно говорит «Мы!», а за ним никто не стоит. Команду нужно презентовать до выборов, а не после них», - говорят в политических кулуарах скептики.

Итак, Коновалов не планировал кардинальные изменения в правительстве, но после первого же заседания кабмина, которое прошло через 15 минут после инаугурации, отправил в отставку остальных министров и назначил только несколько заместителей. «Чего ждать от Коновалова – вопрос, который сейчас задаёт себе каждый житель Хакасии, - прокомментировал ситуацию абаканский политэксперт Олег Николаев. – До выборов он заявлял, что у него сформировано правительство народного доверия. Но до сих пор мы не знаем, что за люди входят в его состав. Выборную кампанию вели приезжие, его коллеги по партии, и не было замечено никого из местных».

Первые кадровые решения в местном политическом бомонде восприняли неоднозначно. Назначенный первым заместителем губернатора «единоросс» Андрей Асочаков вызывает скорее положительные эмоции и пользуется уважением в Хакасии. Именно ему было поручено формирование бюджета на 2019 год. Более того, именно с этим человеком связывают надежды на установление хороших отношений между бизнесом и властью. Если в них не полезет третьим лишним новый губернатор, уже обещавший «нагнуть» местных угольщиков и «раскулачить» местный филиал РУСАЛа.

В тоже время назначение вице-губернатором Богдана Павленко, мэра города Донской в Тульской области, больше известного заведённым на него уголовным делом за нападение на журналистов, вызвало скорее негативную реакцию. «На инаугурации и на первом заседании правительства были замечены Сергей Новиков, бывший министром строительства и ЖКХ, и Андрей Петров, бывший руководитель профсоюзов – так же оба фигуранты уголовных дел. Кандидаты в состав нового правительства из них, мягко говоря, не однозначные», - рассказал Олег Николаев.

И остаётся только один вопрос: ну а кто теперь, если не Коновалов? Между двумя турами выборов в Абакане возникло общественное движение «Народный глава». Оно объединило несколько общественных организаций, в том числе тех, кто поддерживал Коновалова. В общем, «Народный глава» выступал против безальтернативных выборов. Его представители составили список из 30 самых уважаемых людей Хакасии, кандидатов на возможные февральские выборы, если бы Коновалов не набрал достаточно голосов во втором туре.

В лидерах этого рейтинга оказались мэр Абакана Николай Булакин, бывший врио Михаил Развозжаев, который сразу после инаугурации покинул республику, и первый зам губернатора Владимир Крафт, который, кстати, одним из первых написал заявление об увольнении, отказавшись работать с новым губернатором. Насколько бы кто-то из этих трёх лидеров общественного мнения стал лучшим – мы не узнаем. По крайней мере до новых выборов в Хакасии.

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