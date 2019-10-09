Коммунисты решили сделать Шварценеггера заложником России - западные СМИ

Партия "Коммунисты России" потребовала, чтобы правительство РФ задержало американского актера и политика Арнольда Шварценеггера во время его визита в Санкт-Петербург, сообщает Daily Star .

Арнольд Шварценеггер прибыл в Санкт-Петербург на выходные, чтобы принять участие в бизнес-форуме Synergy Global Forum, но "Коммунисты России" тут же потребовали его арестовать в ответ на задержание депутата Госдумы Инги Юмашевой в США. В качестве аргумента коммунисты предложили возбудить против актера уголовное дело за его давнюю инициативу по декриминализации хранения марихуаны.

В свою очередь кажется, что британский таблоид принял "Коммунистов России" за КПРФ. Издание пишет, что и после распада СССР коммунистическая партия оставалась сильной на политической арене страны в 1991 году. Только вот партия "Коммунисты России" официально была зарегистрирована в 2012 году.

Активисты коммунистической партии считают, что Шварценеггер должен быть задержан, чтобы помешать США возродить "грязные методы эпохи холодной войны". Требование о задержании осталось без комментария со стороны правительства, а также со стороны самого актера.