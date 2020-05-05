Коммунисты развалили украинское село, проведя водопровод и газ

В украинском учебнике по истории, утвержденном министерством образования, детей учат, что к упадку украинского села привели клубы, многоквартирные дома, газо- и водопровод, которые построил и проложил коммунистический режим.На это обратил внимание журналист Сергей Щербина на своей странице в соцсети, опубликовав скриншот из учебника.«Меня сложно уличить в большевизме и прокоммунистических настроениях. Но вот вы уверенны, что правильно учить детей в таком ключе?Вот правда к упадку украинского села привели клубы, многоквартирные дома, газо- и водопровод? А как надо было сохранить богатую традицию? Удобства во дворе или сразу под себя?Это не считая прочего скрепоносья о „селе — душе народа“. Что вы делаете-то? А городским детям, не привыкшим к этим идиллиям, как быть?», — написал он.Его комментарий касался такого отрывка из учебника.«Разрушительных изменений во внешнем виде украинские села претерпели во времена коммунистического режима, когда власть пыталась „стереть границу между городом и селом“. Так, в украинских селах были разрушены тысячи церквей, появились клубы, многоэтажные жилые дома городского типа, централизованное газоснабжение и водопровод. Однако такие меры лишь привели к массовому переезду крестьян в города, где условия жизни и работы были лучше. В 1970–1980-е гг с карты Украины исчезли тысячи деревень. Экономические неурядицы 1990-2000-х гг. не прибавили жизненных сил украинской деревне», — написано в учебнике.