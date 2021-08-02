Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Чего молчали-то 7 лет?" Ссору Путина и Меркель на переговорах разобра...
Нарышкин рассказал о ЧП в разведке: "Трагическое событие"
"Это же надо так выкрутить!": Американец показал русским пример правил...
Бывшая колония Запада требует вернуть оккупантов
Главная / Политика

Коммунисты пугают вероятностью "сибирского майдана" из-за мэра

02 августа 2021, 23:25  •  120 • Политика
В Новосибирске накануне выборов в Госдуму оппоненты пытаются снять с поста мэра Анатолия Локотя.
В Новосибирске партия КПРФ попала в скандал с мэром города Анатолием Локотем.
Мэра-коммуниста пытаются отстранить от должности депутаты Горсовета, в партии заявили, что в городе готовится "сибирский майдан". Об этом сообщает канал "Сибирь Live".
По мнению Новосибирского обкома КПРФ, ситуацию в регионе пытаются дестабилизировать перед выборами в Госдуму. Также в партии утверждают, что нападки на мэра начались накануне выборов в Госдуму, поскольку мэр Локоть возглавляет региональный список. По мнению КПРФ, против мэра в горсовете работают "деструктивные силы".
Локоть возглавляет город уже седьмой год. В городе существует процедура отзыва мэра.
Сайт обкома КПРФ утверждает, что противники мэра поставили задачу - "чтобы через полтора года Локотя не было в кресле мэра Новосибирска".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






120
Источник
Похожие новости
02 августа 2021, 20:40
Мир продлился недолго: США выгоняют 24 дипломата России. Посол назвал причину
02 августа 2021, 18:50
"На самом деле он Сергей Шойгович": Вассерман раскрыл "семейную тайну" министра обороны
02 августа 2021, 20:40
Глава МИД Украины "выдал военную тайну": "Всё, что осталось от ВСУ"
02 августа 2021, 18:50
Министр Кулеба обещал вернуть Крым Украине: "Мы дождёмся своего времени"
02 августа 2021, 20:40
Коллекторам разрешат выбивать долги за ЖКУ? Чиновники "за". "Бурление" объяснил депутат
02 августа 2021, 20:40
Битва мигрантов: Ходорковский и "навальнисты" поссорились из-за выборов в Госдуму
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 августа 2021, 20:40
Мир продлился недолго: США выгоняют 24 дипломата России. Посол назвал причину
02 августа 2021, 23:25
Пример Британии не научил: США грозят повторить провокацию эсминца Defender в Крыму
02 августа 2021, 23:25
Горбачёв назвал два фактора, которые привели к распаду СССР
02 августа 2021, 23:25
Заявление США и ЕС против "Северного потока - 2" показало проигрышное полож...
02 августа 2021, 23:25
Суд развёл Билла и Мелинду: Теперь в мире два миллиардера с фамилией Гейтс
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июля 2021, 14:10
Украина может лишиться не только транзита, но и газа вовсе
01 августа 2021, 01:35
На Украине заявили о "неуместном" переговорщике по русскому газу
28 июля 2021, 05:55
"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
31 июля 2021, 06:20
"Чего молчали-то 7 лет?" Ссору Путина и Меркель на переговорах разобрали по минутам
29 июля 2021, 10:20
Будущее Украины становится русским
31 июля 2021, 00:50
"Стала настоящим нокаутом": Как статья Путина нарушила планы Киева
28 июля 2021, 02:15
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к русским на Олимпиаде
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.