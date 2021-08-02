Коммунисты пугают вероятностью "сибирского майдана" из-за мэра

В Новосибирске накануне выборов в Госдуму оппоненты пытаются снять с поста мэра Анатолия Локотя.

В Новосибирске партия КПРФ попала в скандал с мэром города Анатолием Локотем.

Мэра-коммуниста пытаются отстранить от должности депутаты Горсовета, в партии заявили, что в городе готовится "сибирский майдан". Об этом сообщает канал "Сибирь Live".

По мнению Новосибирского обкома КПРФ, ситуацию в регионе пытаются дестабилизировать перед выборами в Госдуму. Также в партии утверждают, что нападки на мэра начались накануне выборов в Госдуму, поскольку мэр Локоть возглавляет региональный список. По мнению КПРФ, против мэра в горсовете работают "деструктивные силы".

Локоть возглавляет город уже седьмой год. В городе существует процедура отзыва мэра.

Сайт обкома КПРФ утверждает, что противники мэра поставили задачу - "чтобы через полтора года Локотя не было в кресле мэра Новосибирска".