Коммунисты переобулись? В КПРФ выкатили список претензий к голосованию по поправкам в Конституцию

В ЦК КПРФ выступили против принятия поправок в Конституцию. Об этом говорится в сообщении партии за подписью лидера Геннадия Зюганова. Коммунисты составили список претензий, объясняя, почему они не поддерживают внесение изменений в Основной закон страны.

В частности, КПРФ не устраивает "ритуальная дата" выбранная для голосования, процедуру голосования они сочли юридически сомнительной.

"Поправки в Основной закон не могут приниматься впопыхах. Происходящее заведомо подрывает легитимность результатов голосования", - говорится в сообщении.

При этом в КПРФ всё же отметили, что в числе предложенных поправок есть значимые и важные для народа изменения. И всё же они против, добавляя, что "ремонт" Конституции, по их мнению, скорее "косметический", чем капитальный.

При этом в свете этого сообщения за несколько недель до голосования двусмысленной выглядит позиция коммунистов, которые ещё в марте одобряли предложенный пакет поправок.

Тогда, в начале марта, на встрече с президентом России Владимиром Путиным лидер КПРФ выразил благодарность президенту: и за выделение дополнительных почти 4 трлн рублей на социальную заботу о гражданах, и за усиление роли русского языка как языка государствообразующего народа, и за поддержку традиционных ценностей.

"Вы пошли на очень ответственный шаг. Начался ремонт Конституции, которая была принята под расстрел парламента и во многом носит нелегитимный характер. Само решение является прогрессивным", - отмечал он.