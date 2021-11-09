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Коммунисты не доказали искажения подсчета при электронном голосовании
09 ноября 2021, 19:25 • 105 • Политика
В решении Пресненского суда Москвы говорится, что истцы построили свою позицию на умозаключениях общего характера.
В Пресненском суде Москвы вынесли решение по иску КПРФ и Валерия Рашкина относительно электронного голосования на выборах в Госдуму. В мотивировочной части решения уточняется, что истцы не смогли доказать искажения воли избирателей при электронном голосовании.
В суде подчеркнули, что подавшие иск построили свою позицию не на объективных сведениях, а на голословных утверждениях и информации из Сети.
Отмечается, что суду не было предоставлено никаких доказательств того, что воля избирателей была каким-то образом искажена. В суде уточнили, что участковая избирательная комиссия дистанционного электронного голосования не выходила за пределы компетенции.
"Административными истцами не представлены какие-либо доказательства, подтверждающие наличие существенных нарушений волеизъявления избирателей, проголосовавших посредством использования дистанционного электронного голосования", сказано в документе.
Решение суда по этому иску обжаловано и пока не вступило в силу.
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