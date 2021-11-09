Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодов...
Противникам России в Чёрном море показали наглядный пример тотального уничтожени...
Украина собирается отобрать у России самое главное
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
Главная / Политика

Коммунисты не доказали искажения подсчета при электронном голосовании

09 ноября 2021, 19:25  •  105 • Политика
В решении Пресненского суда Москвы говорится, что истцы построили свою позицию на умозаключениях общего характера.
В Пресненском суде Москвы вынесли решение по иску КПРФ и Валерия Рашкина относительно электронного голосования на выборах в Госдуму. В мотивировочной части решения уточняется, что истцы не смогли доказать искажения воли избирателей при электронном голосовании.
В суде подчеркнули, что подавшие иск построили свою позицию не на объективных сведениях, а на голословных утверждениях и информации из Сети.
Отмечается, что суду не было предоставлено никаких доказательств того, что воля избирателей была каким-то образом искажена. В суде уточнили, что участковая избирательная комиссия дистанционного электронного голосования не выходила за пределы компетенции.
"Административными истцами не представлены какие-либо доказательства, подтверждающие наличие существенных нарушений волеизъявления избирателей, проголосовавших посредством использования дистанционного электронного голосования", сказано в документе.
Решение суда по этому иску обжаловано и пока не вступило в силу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





105
Источник
Похожие новости
09 ноября 2021, 00:45
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
09 ноября 2021, 00:45
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
09 ноября 2021, 04:15
Таскали за волосы и дали по шее: с Саакашвили не стали церемониться в тюремной больнице
09 ноября 2021, 00:45
Экономист: Польшу и Прибалтику заставят заплатить за всё
09 ноября 2021, 10:05
Политолог предсказал войну России и сокращение Украины. Но "всё может быть хуже"
09 ноября 2021, 00:45
Экс-глава МИД Украины призвал "взять немцев за шиворот" и выбить из них компенсацию
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 ноября 2021, 00:45
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
09 ноября 2021, 00:45
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
09 ноября 2021, 04:15
Таскали за волосы и дали по шее: с Саакашвили не стали церемониться в тюремной больни...
09 ноября 2021, 00:45
Экономист: Польшу и Прибалтику заставят заплатить за всё
09 ноября 2021, 10:05
Политолог предсказал войну России и сокращение Украины. Но "всё может быть хуже&...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 ноября 2021, 19:05
В Госдуме назвали законный способ включить Донбасс в состав России
06 ноября 2021, 00:25
"Таинственные действия" у Украины вызвали панику в Пентагоне: "Призываем Россию быть более понятной"
04 ноября 2021, 08:45
ВСУ направили на штурм Горловки батальон танков Т-72
04 ноября 2021, 21:35
Украинский блогер узнал, как на самом деле живут русские: "Киеву уже не догнать Россию"
05 ноября 2021, 04:00
Осеннее обострение: Киев намерен объявить мобилизацию и ввести военное положение
05 ноября 2021, 11:00
"Предатель и ничтожество". Разоблачение, равного которому ещё не было
08 ноября 2021, 02:00
В МИД России прокомментировали новый инцидент с беспилотником в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.