Коммунисты кончились, русские кончились: СБУ проводит обыски у украинцев, сотрудничавших с «Украинским выбором»

Запугивание оппозиции и усиление давления на оппонентов власти на Украине продолжается полным ходом. После проведённых на прошлой неделе обысков в офисе «Украинского выбора» сегодня, 30 марта, с самого утра сотрудники СБУ в нескольких областях Украины проводят обыски у граждан, некогда имевших отношение к этой общественной организации.Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь», правозащитник Ренат Кузьмин.По его данным, их подозревают в сепаратизме, терроризме и прочих, ставших уже традиционными на Украине преступлениях против «основ национальной безопасности».«Украина стремительно превращается в полицейское государство, использующее правоохранительные и судебные органы в целях, далеких от задач уголовного судопроизводства», — подчеркнул Кузьмин.«Коммунисты кончились, русские кончились — теперь пришла пора антифашистски настроенных украинских патриотов. Отличная иллюстрация для известной книжки "Открытое общество и его враги". Враг — любой, кто против открытости к внешнему управлению», — прокомментировал проводимые обыски запорожский журналист, первый и единственный оправданный на Украине политзаключенный, Павел Волков.Напомним, 25 марта в офисе организации «Украинский выбор», который возглавляет глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, были проведены обыски сотрудниками СБУ и Офиса генпрокурора. По версии СБУ, представители организации причастны к «проведению незаконного референдума и выборов во временно аннексированных АР Крым и Севастополе» в марте 2014 года.Трём руководителям инициативных групп общественного движения «Украинский выбор», которые не находятся на территории Украины, сообщено о подозрении.