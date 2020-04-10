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Коммунисты Хакасии решили добиться отставки главы республики Коновалова

10 апреля 2020, 15:35  •  83 • Политика
Представители хакасского отделения КПРФ намерены требовать отставки губернатора региона Валентина Коновалова. Бывшие соратники обвиняют его в невыполнении предвыборных обещаний.
Инициативная группа намерена собраться для обсуждения этого вопроса 2 мая, передает «Федерал Пресс».
Депутат Аскизского района республики третьего созыва Александр Андреев напомнил, что коммунисты, выдвинувшие кандидатуру Коновалова, ранее заявляли, что если он не выполнит обещанное, они будут способствовать его отставке с должности.
Среди претензий представителей КПРФ к Коновалову в том числе привод в правительство республики «политических варягов» из других регионов вопреки обещанию привлекать местных профессионалов.
В апреле 2019 года стало известно, что в отношении Коновалова начата проверка, призванная выяснить, как он избежал службы в армии. Отмечается, что глава республики не получал военный билет и не подавал заявления на него. Сам Коновалов на соответствующий вопрос ответил, что служба в армии — это почетно, сам он там не был из-за определенных проблем со здоровьем.
В том же месяце вокруг главы Хакасии разгорелся скандал, после того как стало известно, что он в четыре раза поднял прибавки к зарплате себе и местным министрам «за особые условия труда», притом что он и его команда уже получали премии в размере 200–500% от оклада.
В декабре 2018 года глава региона выписал новогодние премии своим подчиненным на высших должностях «за счет экономии по фонду оплаты труда». Чиновники получили выплаты, составившие 200–400 тыс. рублей, в частности, руководитель постпредства республики в Москве Юлия Исмагилова получила вознаграждение в размере 300% своего месячного оклада — более 1 млн рублей. Большинство получивших премии подчиненных проработали на своих постах не более 1,5 месяца (с момента прихода нового губернатора).
В начале 2018 года Хакасия была переведена на внешнее казначейское сопровождение из-за высокого госдолга республики, который на тот момент составлял 24,6 млрд рублей. К концу года этот показатель снизился до 21,8 млрд рублей, а дефицит бюджета региона составил 1,8 млрд рублей.
Коновалов стал главой республики в ноябре 2018 года. Во втором туре региональных выборов он был единственным кандидатом и набрал 57,57% голосов. Во время церемонии присяги 30-летний представитель КПРФ поклялся верно служить народу, соблюдать Конституцию России и законы республики.

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