Коммунисты флиртуют с казахстанскими погромщиками. КПРФ высказалась по событиям в Алма-Ате

Ввод миротворческого контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вызвал настоящий истеричный вопль либеральной части отечественного политикума. К этому мы все привыкли. Однако с довольно неоднозначной риторикой выступили и так называемые "левопатриоты", а именно Коммунистическая партия Российской Федерации. Зюгановцы вместо полной и безоговорочной поддержки сил ОДКБ принялись рассуждать о "трудящихся Казахстана", которых, дескать, не стоит записывать в террористы даже после алма-атинских событий.

Как-то спросил своего родственника-офицера, получившего военно-политическое образование в советское время: как ты, дескать, укладывал у себя в голове любовь к Родине, гордость за нашу славную историю и официозные заклинания про необходимость "поражения собственного Отечества в империалистической войне" в 1904–1905 и 1914–1917 гг.? Вопрос поставил моего собеседника в тупик. Действительно, марксистско-ленинская догматика уже со второй половины 1930-х входила в жёсткое противоречие с необходимостью поддержания патриотизма в народе. Именно поэтому её частично списали в утиль, реабилитировав русских героев прошлых времён, вернув офицерам погоны, систему наград, до боли напоминавшую царскую.

КПРФ виляет хвостом

"Поражение собственного Отечества" – полный атавизм и анахронизм, думали мы, пока не полыхнул Казахстан и на авансцену не вышла Коммунистическая партия Российской Федерации. Президиум Центрального комитета КПРФ выпустил заявление "Голос трудящихся Казахстана должен быть услышан вопреки провокаторам!", подписанное председателем Геннадием Зюгановым. Уже сам заголовок заставляет напрячься. В Алма-Ате и других городах до сих пор идут ожесточённые бои. Казахстанская армия едва справляется… с "горсткой провокаторов"? Или, по мнению коммунистов, там сейчас разворачиваются события 117-летней давности наподобие Красной Пресни?

Для руководства Казахстана было бы ошибкой пойти по пути преследования мирных протестующих, записывая всех в "террористы" и "боевики". Полагаем, что правительству следует незамедлительно вступить в диалог с трудящимися и авторитетными политиками. Незамедлительно выполнить их справедливые требования по улучшению социально-экономического положения,

– говорится в официальном документе Компартии.

В доме покойника не принято говорить о верёвке. Кажется, в заявлении по нынешней ситуации говорить о необходимости "разделять террористов и мирных протестующих" несколько провокационно. Тем более, когда задействован миротворческий контингент ОДКБ. Сейчас России как никогда важно сплочение общества, а не попытки выискать среди мародёров, террористов и экстремистов "трудящихся". С социально-экономическими проблемами руководство азиатской республики как-нибудь само разберётся.

Большевики создали Казахстан, но своим детищем недовольны

Много в заявлении КПРФ и правильных слов о том, что назарбаевское руководство на протяжении тридцати лет последовательно уничтожало русскую культуру, дискриминировало русский язык и способствовало оттоку русского населения в Россию. Автор документа просто жжёт глаголом, гневно бичуя казахских "антисоветчиков":

Вместо решения социальных проблем правящий класс предпочитал раскалывать общество, провоцируя русофобию и межнациональную вражду. Из школьных учебников юные казахстанцы узнают о "русском колониализме" и "кровавом советском тоталитаризме". На официальном уровне запущена кампания полной реабилитации всех "жертв репрессий", включая перешедших на сторону Гитлера коллаборационистов. Таким деятелям, как сотрудничавшему с фашистами Мустафе Шокаю, устанавливались памятники. Их именами назывались улицы и школы.

Вне всяких сомнений, тезисы о советском тоталитаризме и негатив в отношении СССР – ноу-хау властей независимого Казахстана. А вот утверждения о колониальном характере присоединения казахских земель к Российской империи – чистой воды коммунистическая риторика, которой кормили не одно поколение жителей КазССР.

Да и вообще, само существование Казахстана как отдельного от России национального государства казахов – "заслуга" большевиков. Казахская ССР была образована 5 декабря 1936 года, её выделили из состава РСФСР. Обычно всевозможные "красные" пропагандисты любят разглагольствовать о том, что разрезание России на национальные образования – якобы вынужденная мера по "пересобиранию державы". Однако о каком "пересобирании" можно вести речь применительно к 1936 году? Гражданская война 14 лет как закончилась, через пять лет начнётся Великая Отечественная, продемонстрировавшая поразительную устойчивость советского государства.

Плюс давайте не забывать, кто такой господин/товарищ Назарбаев – член КПСС с 1962 года, прошедший все ступеньки партийной карьерной лестницы, побывавший в разное время секретарём парткома завода, области, председателем Совета министров КазССР, первым секретарём ЦК КП Казахстана, председателем Верховного Совета КазССР и, наконец, членом Политбюро ЦК КПСС. Геннадий Андреевич, ваш кадр, не стесняйтесь этого.

Что с того?

Увы, как мы можем заметить, атаку на внешнеполитический курс нашей страны можно ожидать с любой стороны, не только с либеральной (с этими гавриками и так всё предельно ясно), но и с условно "левопатриотической". Ленин умер, но дело его живёт – дело торговли национальными интересами своего государства ради эфемерных понятий вроде "счастья трудящихся братской страны". КПРФ должна прекратить заниматься откровенными провокациями и спекуляциями, а ещё лучше – признать все ошибки своей партии-предшественницы в национальной политике 1920–1930-х годов. Лишь тогда можно будет говорить о выздоровлении этой политической структуры.