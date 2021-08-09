Коммунистический премиум-класс: как роскошные авто коммунистов влияют на имидж КПРФ

Российский ЦИК опубликовал сведения об имуществе и доходах кандидатов на выборах в Госдуму VIII созыва. Из этих данных следует, что некоторые члены КПРФ владеют автомобилями премиум-класса. Ранее также стало известно, что у представителей этой политической силы есть недвижимость за рубежом. При этом в своё время КПРФ призывала на законодательном уровне запретить чиновникам и другим должностным лицам иметь собственность в других странах. Аналитики напоминают, что официально КПРФ позиционирует себя как партию, которая защищает интересы рабочего класса и «людей труда». Но действия КПРФ уже давно расходятся с коммунистической идеологией, отмечают эксперты. Такая ситуация может негативно сказаться на популярности этой политической силы.

Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала сведения о размере и источниках доходов, а также имуществе кандидатов на выборах в Госдуму VIII созыва, которые пройдут в сентябре 2021 года. Из этой информации следует, что многие представители Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) имеют в собственности люксовые автомобили зарубежного производства.

Так, баллотирующийся в Госдуму член КПРФ, бизнесмен Андрей Митрофаненков владеет 12 транспортными средствами. Помимо нескольких грузовиков и прицепов ему принадлежат легковые автомобили премиум-класса: BMW X6 xDrive30d 2019 года выпуска, Infiniti QX70 и Toyota Camry (обе 2020 года выпуска).

В свою очередь, включённый на предстоящих выборах в региональную группу № 33 в Свердловской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах Николай Езерский владеет машинами Mercedes и Lexus.

Не отстаёт от товарищей по партии и Сергей Казанков. Он был выдвинут на выборах в Госдуму в Марийском одномандатном избирательном округе №22. В его собственности находится автомобиль Porsche.

Геннадий Зюганов

РИА Новости

© Павел Бедняков

Данную марку предпочитает и Владимир Блоцкий, включённый на предстоящих выборах в список региональной группы №25 от Кировской и Нижегородской областей. Он задекларировал два автомобиля Porsche 2013 года выпуска — Porsche Cayenne и Porsche Panamera 4S. Новые автомобили этих моделей сегодня стоят в сумме около 15 млн рублей.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузякин, который баллотируется в нижнюю палату парламента VIII созыва от Мордовии, имеет в собственности три автомобиля BMW. Два из них были выпущены в 2018 году, один в 2015 году. Модели машин при этом в документе не уточняются.

Как отмечают эксперты, наличие подобных автомобилей у членов КПРФ расходится с принципами партии, которые изложены на её сайте. В частности, эта политическая сила позиционирует себя как защитницу «людей труда».

«КПРФ, отстаивая коммунистические идеалы, защищает интересы рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, всех людей труда», — указано на официальном сайте партии.

Кроме того, ранее коммунисты выступали за то, чтобы депутаты и госслужащие ездили исключительно на недорогих машинах. Например, в 2011-м группа депутатов от КПРФ предложила законодательно запретить госучреждениям приобретать автомобили дороже 2 млн рублей без разрешения правительства.

При этом Геннадий Зюганов, по данным портала «Журналистский контроль», имеет в своём автопарке автомобиль Volkswagen Touareg (в различных комплектациях он стоит от 5 млн до 5,5 млн рублей). Сообщается, что не так давно его дочь также купила себе машину немецкого концерна — Volkswagen Tiguan. Стоимость данного автомобиля составляет примерно 2—3 млн рублей в зависимости от комплектации.

Имущественный вопрос

Среди членов КПРФ есть иобладатели недвижимости за рубежом. Это следует из отчёта о доходах членов партии за 2020 год, который был опубликован в апреле.

Так, Владимир Блоцкий и члены его семьи свой первый вид на жительство, по сведениям СМИ, получили в Венгрии — по программе покупки венгерских бондов. Правда, по словам Блоцкого, это произошло до того, как он получил мандат в 2016 году. После этого политик и его семья якобы сразу отказались от венгерского вида на жительство.

Став депутатом, Блоцкий задекларировал участок площадью 1050 кв. м с домом площадью 312 «квадратов» в Великобритании.

Недвижимость за рубежом есть также у депутата ГД от КПРФ Михаила Берулавы. Он владеет двумя квартирами в Болгарии площадью около 50 кв. м каждая. При этом вид на жительство, по данным портала reporter.kg, депутат почему-то оформил не в Болгарии, а в Чехии.

В России парламентарию принадлежит квартира площадью почти 84 кв. м и земельный участок в шесть соток. При этом заработал Берулава за прошлый год около 15 млн рублей. Ещё 26 млн дохода задекларировала его супруга.

На семью также записаны земельный участок для садоводства площадью 17 соток, участок под застройку в семь соток и некое нежилое здание, общий метраж которого составляет свыше 1 тыс. кв. м.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Не отстают от столичных коллег и региональные законодатели-коммунисты, в частности депутат заксобрания Санкт-Петербурга от КПРФ и экс-глава совета директоров группы компаний «Лидер Групп» Александр Рассудов. Эта группа компаний была основана депутатом Госдумы от КПРФ и членом комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Романом Лябиховым и его бизнес-партнёром Александром Некрасовым, сенатором, экс-владельцем ГК «Лидер Групп».

Группа компаний печально известна в связи с серьёзными задержками строительства нового жилья. Обманутые дольщики пишут в соцсетях, что задержка по стройкам может достигать «от шести месяцев до пяти лет».

Сам депутат Рассудов владеет жильём не только в российской юрисдикции. В Испании на супругу Рассудова записаны апартаменты площадью 117 кв. м и «машино-место», занимающее более 800 кв. м.

Также в собственности семьи народного избранника несколько земельных участков и квартир в России.

Любопытно, что активы за рубежом помешали ещё одному члену КПРФ — Павлу Грудинину — баллотироваться в Госдуму. В июле ЦИК исключил его из списка КПРФ в связи с невыполнением требований закона закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Данное решение было принято после заявления его бывшей жены Ирины, которая сообщила, что политик скрывает информацию о том, что владеет акциями белизского офшора Bontro Ltd.

В КПРФ не согласились с этим решением Центризбиркома и подали жалобу в Верховный суд РФ. Решение по этому делу пока не вынесено.

При этом ранее фракция КПРФ в Госдуме предложила на законодательном уровне запретить чиновникам и другим должностным лицам иметь зарубежную недвижимость и вид на жительство в других странах. А весной лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своём Telegram-канале предложил ввести в России повышенный налог на «подозрительно богатых».

«Это уже не коммунистическая партия»

В самой КПРФ, похоже, не видят в обладании дорогими автомобилями и недвижимостью за рубежом никаких противоречий с идеологией и принципами партии.

«Никакого противоречия нет. Фракция говорит о том, что расходы должны соответствовать доходам. Партия также говорит о прожиточном минимуме, о достойной заработной плате. Если мои (средства. — RT) позволяют мне обладать автомобилем, то в чём вопрос», — заявил в комментарии RT депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий.

В свою очередь, депутат Михаил Берулава отметил, что недвижимостью за границей обладает не он, а его жена. По его словам, в этом нет ничего противозаконного.

«По закону зарубежной недвижимостью могут владеть члены семей. Ничего тут противозаконного нет. У меня, допустим, жена купила двадцать лет назад (недвижимость за рубежом. — RT), и мы не можем её продать в Болгарии», — сказал политик в беседе с RT.

День пионерии на Красной площади

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Однако аналитики не согласны с этой точкой зрения. По мнению политологов, дела партии расходятся с её идеологией.

«Партия КПРФ противоречит сама себе. В рядах коммунистов достаточно много состоятельных людей. Это действительно отмечается наблюдателями и экспертами. И это вызывает определённый когнитивный диссонанс. За это КПРФ периодически расплачивается потерей электорального влияния», — заявил в беседе с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Кроме того, он отметил, что такая ситуация может вызывать и внутренние разногласия в партии.

«Это проблема для КПРФ. В региональных отделениях сейчас наблюдается системный кризис, потому что в регионах члены КПРФ живут совсем не богато, за редким исключением. Наблюдая за роскошью и доходами федеральных органов КПРФ, они изумляются и перестают доверять руководству партии, что, конечно, отражается в том числе на управляемости всей структуры», — полагает Мухин.

В свою очередь, доктор политических наук Андрей Манойло констатировал, что КПРФ сегодня имеет мало общего с коммунистическими идеалами прошлого.

«Коммунистического в КПРФ ничего нет. Фактически это уже не коммунистическая партия, это партия мелкобуржуазная или буржуазная. То есть такая же, как и все остальные», — заявил аналитик.

Эксперты также отмечают, что сегодня КПРФ фактически эксплуатирует старые коммунистические лозунги в своих интересах. Такую точку зрения, в частности, в интервью RT высказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«В каком-то смысле они занимаются торговлей ностальгией по советскому прошлому. Но это не хорошо и не плохо. Это просто стилистика работы этой партии. Однако сама КПРФ этим лозунгам не соответствует ни в коей мере», — резюмировал политолог.