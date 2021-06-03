Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жа...
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-...
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию...
Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
Главная / Аналитика

Коммунистическая партия Китая может стать главной жертвой режима, который призван ее защищать

03 июня 2021, 16:45  •  44 • Аналитика
Антимонопольное расследование китайским правительством в отношении Alibaba, вероятно, оправдано. Гигант электронной коммерции, несомненно, имеет доминирующую долю на рынке и использует монополистические методы. Но другие китайские компании придерживаются тех же правил, и в Китае есть более серьезные монополисты, чем Alibaba. Итак, почему целью стал Джек Ма?
Одно из явных нарушений Alibaba - это расширение финансовых услуг, предлагаемых ее дочерней компанией, гигантом финансовых технологий Ant Group, которому принадлежит Alipay. Помимо того что Alipay является самым популярным платежным приложением в мире с 730 миллионами пользователей в месяц, он позволяет потребителям инвестировать, приобретать страховку и получать кредиты на своей платформе.
Ant Group была готова провести первичное публичное размещение акций на рекордную сумму в 34 миллиарда долларов. Но китайские власти внезапно остановили его, что было преподнесено как разумная попытка ограничить непомерную рыночную власть компании. Как сообщается, решение заблокировать IPO было принято непосредственно президентом Си Цзиньпином.
Теперь похоже, правительство Си хочет, чтобы Ant Group полностью отказалась от финансовых услуг и ограничилась обработкой платежей. Китайские регулирующие органы представили множество оправданий для такого решения. Но настоящая причина не попала в новостные тренды. Обработка платежей - бизнес с низкой маржой; ни один государственный банк этим не занимается. Финансовые услуги, напротив, весьма прибыльные.
Если бы Коммунистическая партия Китая (КПК) была искренне привержена разрушению монополий и олигополий, подавляющих рыночную конкуренцию, она обратила бы внимание на главных действующих лиц. В конце концов государственные предприятия, такие как China Mobile, Китайская национальная нефтяная корпорация, Государственная сетевая корпорация Китая и Промышленно-коммерческий банк Китая (крупнейший банк в мире по размеру активов), доминируют в экономической сфере Китая в гораздо большей степени, чем Alibaba.
Тем не менее, задолго до начала антимонопольных расследований, правительство Китая проводит серию мегаслияний государственных предприятий, тем самым повышая их рыночную власть еще больше. Причина проста: когда ГП преуспевают, КПК выигрывает как в экономическом, так и в политическом плане. Си сделал четкий акцент: госпредприятия являются «важными материальными и политическими основами» для так называемого социализма с китайской спецификой, и он планирует сделать их «сильнее, лучше и больше».
Разрешение частным фирмам сокращать долю рынка госпредприятий подорвет эту цель, ослабив контроль над важнейшими секторами экономики, и откроет возможность успешным компаниям бросить вызов Компартии. А Alibaba, соучредителем которой является Джек Ма, один из самых богатых людей Китая, является одной из самых успешных (и новаторских) из всех. Таким образом в глазах Си это представляет угрозу политической монополии КПК и режиму, который ее представляет.
Безусловно, китайские магнаты приложили огромные усилия, чтобы выслужиться перед режимом Си или продемонстрировать ему свою лояльность. Ма, например, является членом КПК. В 2013 году он назвал массовое убийство мирных демонстрантов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году «правильным решением». Но, как показывает антимонопольное расследование в отношении Alibaba, китайские элиты никогда не станут настоящими инсайдерами режима. Для КПК они всего лишь временные хранители богатства, которое по праву принадлежит партии.
Критики Ма могут рассматривать разворачивающееся расследование как возмездие за его прошлые заявления или деловую практику. Но китайские регуляторы вряд ли остановятся на Alibaba. Это имеет серьезные последствия для будущего экономического процветания Китая - и для самой Коммунистической партии.
Несмотря на все недостатки, частные фирмы являются наиболее динамичными игроками в китайской экономике. Если компартия предпримет жесткие меры, оставив госпредприятия в покое, доверие частного сектора начнет падать, а экономика станет менее производительной, инновационной и эффективной. Рост ВВП замедлится. И легитимность однопартийного режима, который долгое время зиждился на обещаниях процветания, ухудшится.
Си и его коллеги, вероятно, правы в том, что, усиливая контроль над экономикой, давление на частный сектор укрепит политическую безопасность КПК в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе самой большой жертвой «антимонопольного» режима вполне может стать единственная монополия, которую тот призван защищать: Коммунистическая партия Китая.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
02 июня 2021, 09:35
"Огромный кусок России уже захвачен": чем нам это грозит
01 июня 2021, 09:46
В Америке отменяют полицию: города оккупируют вооруженные боевики
03 июня 2021, 08:30
"Северному потоку — 2" объявлена последняя битва
03 июня 2021, 08:30
Францию обидели в Африке: там ждут Россию
31 мая 2021, 20:00
Начнет ли Байден на встрече с Путиным "качать права"
01 июня 2021, 09:45
Белорусская "угроза безопасности США": по ней ударят главные санкции
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 мая 2021, 22:00
Обманувший стариков серый кардинал Минфина оказался богаче министров
01 июня 2021, 13:25
Зеленский назвал новую дату войны с Россией
01 июня 2021, 16:10
Пашинян оскорбительно высказался о России и самовольно приказал пустить ракеты
02 июня 2021, 06:50
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию русских
31 мая 2021, 15:25
Путин послал Байдену жесткий сигнал об американских кораблях в Черном море
27 мая 2021, 19:45
Чем закончится "воздушная война" с Западом: Политолог назвал главного победителя
29 мая 2021, 06:35
Ультиматум для Зеленского: зачем США нужна Украина?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.