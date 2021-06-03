Коммунистическая партия Китая может стать главной жертвой режима, который призван ее защищать

Антимонопольное расследование китайским правительством в отношении Alibaba, вероятно, оправдано. Гигант электронной коммерции, несомненно, имеет доминирующую долю на рынке и использует монополистические методы. Но другие китайские компании придерживаются тех же правил, и в Китае есть более серьезные монополисты, чем Alibaba. Итак, почему целью стал Джек Ма?

Одно из явных нарушений Alibaba - это расширение финансовых услуг, предлагаемых ее дочерней компанией, гигантом финансовых технологий Ant Group, которому принадлежит Alipay. Помимо того что Alipay является самым популярным платежным приложением в мире с 730 миллионами пользователей в месяц, он позволяет потребителям инвестировать, приобретать страховку и получать кредиты на своей платформе.

Ant Group была готова провести первичное публичное размещение акций на рекордную сумму в 34 миллиарда долларов. Но китайские власти внезапно остановили его, что было преподнесено как разумная попытка ограничить непомерную рыночную власть компании. Как сообщается, решение заблокировать IPO было принято непосредственно президентом Си Цзиньпином.

Теперь похоже, правительство Си хочет, чтобы Ant Group полностью отказалась от финансовых услуг и ограничилась обработкой платежей. Китайские регулирующие органы представили множество оправданий для такого решения. Но настоящая причина не попала в новостные тренды. Обработка платежей - бизнес с низкой маржой; ни один государственный банк этим не занимается. Финансовые услуги, напротив, весьма прибыльные.

Если бы Коммунистическая партия Китая (КПК) была искренне привержена разрушению монополий и олигополий, подавляющих рыночную конкуренцию, она обратила бы внимание на главных действующих лиц. В конце концов государственные предприятия, такие как China Mobile, Китайская национальная нефтяная корпорация, Государственная сетевая корпорация Китая и Промышленно-коммерческий банк Китая (крупнейший банк в мире по размеру активов), доминируют в экономической сфере Китая в гораздо большей степени, чем Alibaba.

Тем не менее, задолго до начала антимонопольных расследований, правительство Китая проводит серию мегаслияний государственных предприятий, тем самым повышая их рыночную власть еще больше. Причина проста: когда ГП преуспевают, КПК выигрывает как в экономическом, так и в политическом плане. Си сделал четкий акцент: госпредприятия являются «важными материальными и политическими основами» для так называемого социализма с китайской спецификой, и он планирует сделать их «сильнее, лучше и больше».

Разрешение частным фирмам сокращать долю рынка госпредприятий подорвет эту цель, ослабив контроль над важнейшими секторами экономики, и откроет возможность успешным компаниям бросить вызов Компартии. А Alibaba, соучредителем которой является Джек Ма, один из самых богатых людей Китая, является одной из самых успешных (и новаторских) из всех. Таким образом в глазах Си это представляет угрозу политической монополии КПК и режиму, который ее представляет.

Безусловно, китайские магнаты приложили огромные усилия, чтобы выслужиться перед режимом Си или продемонстрировать ему свою лояльность. Ма, например, является членом КПК. В 2013 году он назвал массовое убийство мирных демонстрантов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году «правильным решением». Но, как показывает антимонопольное расследование в отношении Alibaba, китайские элиты никогда не станут настоящими инсайдерами режима. Для КПК они всего лишь временные хранители богатства, которое по праву принадлежит партии.

Критики Ма могут рассматривать разворачивающееся расследование как возмездие за его прошлые заявления или деловую практику. Но китайские регуляторы вряд ли остановятся на Alibaba. Это имеет серьезные последствия для будущего экономического процветания Китая - и для самой Коммунистической партии.

Несмотря на все недостатки, частные фирмы являются наиболее динамичными игроками в китайской экономике. Если компартия предпримет жесткие меры, оставив госпредприятия в покое, доверие частного сектора начнет падать, а экономика станет менее производительной, инновационной и эффективной. Рост ВВП замедлится. И легитимность однопартийного режима, который долгое время зиждился на обещаниях процветания, ухудшится.

Си и его коллеги, вероятно, правы в том, что, усиливая контроль над экономикой, давление на частный сектор укрепит политическую безопасность КПК в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе самой большой жертвой «антимонопольного» режима вполне может стать единственная монополия, которую тот призван защищать: Коммунистическая партия Китая.